Необычный суп из обычного картофеля - шикарный рецепт

Предлагаем вам рецепт картофельного супа с сыром, который разнообразит ваши обеды и станет настоящей находкой в холодные дни. Сочетание бекона, сыра и картофеля всегда выгодное, а готовится блюдо абсолютно просто.
Кстати, по желанию, при подаче суп можно украсить зеленью, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Картофельный суп - рецепт
Ингредиенты:
- Бекон – 100 г;
- Лук – 1 шт.;
- Стебель сельдерея – 2 шт.;
- Масло – 50 г;
- Мука – 2 ст. л;
- Молоко – 250 мл;
- Сливки – 250 мл;
- Бульон или вода – 1 л.;
- Картофель - 4-5 шт.;
- Сушеный чеснок – 1 ч. л;
- Паприка – 1 ч. л;
- Куркума – 1 ч. л;
- Соль, перец – по вкусу;
- Сыр Чеддер - 200 г
Бекон нарежьте на кубики и обжарьте в кастрюле, уберите.
В ту же кастрюлю отправьте нарезанные лук и сельдерей, обжаривайте минут 7, затем всыпьте муку, перемешайте и влейте молоко, бульон и сливки.
Всыпьте все специи, нарезанный картофель, варите до готовности картофеля.
Добавьте бекон, натертый сыр, все хорошо перемешайте и держите на огне еще минуту.
Украсьте суп поджаренным беконом и сыром, можно подавать на стол. Приятного аппетита!
