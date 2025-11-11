Необычный суп из обычного картофеля - шикарный рецепт

Рецепт сытного картофельного супа.

Картофельный суп - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем вам рецепт картофельного супа с сыром, который разнообразит ваши обеды и станет настоящей находкой в холодные дни. Сочетание бекона, сыра и картофеля всегда выгодное, а готовится блюдо абсолютно просто.

Кстати, по желанию, при подаче суп можно украсить зеленью, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Картофельный суп - рецепт

Ингредиенты:

Бекон – 100 г;

Лук – 1 шт.;

Стебель сельдерея – 2 шт.;

Масло – 50 г;

Мука – 2 ст. л;

Молоко – 250 мл;

Сливки – 250 мл;

Бульон или вода – 1 л.;

Картофель - 4-5 шт.;

Сушеный чеснок – 1 ч. л;

Паприка – 1 ч. л;

Куркума – 1 ч. л;

Соль, перец – по вкусу;

Сыр Чеддер - 200 г

Бекон нарежьте на кубики и обжарьте в кастрюле, уберите.

В ту же кастрюлю отправьте нарезанные лук и сельдерей, обжаривайте минут 7, затем всыпьте муку, перемешайте и влейте молоко, бульон и сливки.

Первые блюда / инфографика: Главред

Всыпьте все специи, нарезанный картофель, варите до готовности картофеля.

Добавьте бекон, натертый сыр, все хорошо перемешайте и держите на огне еще минуту.

Украсьте суп поджаренным беконом и сыром, можно подавать на стол. Приятного аппетита!

