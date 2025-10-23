Суп по бабушкиному рецепту - хитовое осеннее блюдо

В прохладные осенние дни хочется чего-то сытного и аппетитного на обед. Предлагаем вам рецепт вкусного супа с чесночными галушками, который готовили еще наши бабушки.
Кстати, для супа можно использовать любое мясо, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.
Суп с галушками – рецепт
Ингредиенты:
- голени куриные 3 шт.
- картофель 3-5 шт.
- морковь 2 шт.
- лук 2 шт.
- соль, лавровый лист, перец по вкусу
- Тесто:
- яйцо 1 шт.
- щепотка соли
- вода 1 ст. л
- масло 1 ст. л
- мука 150 г
- Начинка к галушкам:
- укроп
- чеснок 2 зубчика
- масло 2 ч. л
В кастрюлю отправьте голени, морковь, лук, лавровый лист и перец, залейте водой и сварите бульон.
Замесите тесто для галушек: смешайте яйцо, соль, воду, масло и муку. Дайте тесту немного отдохнуть.
Для начинки нарежьте мелко укроп, натрите чеснок и смешайте все с растительным маслом.
Уберите все ингредиенты из бульона, добавьте нарезанный картофель и измельченное мясо.
Приготовьте поджарку из лука и моркови, добавьте к супу, варите до готовности картофеля.
Для галушек раскатайте тесто, смажьте начинкой, сверните рулетом и нарежьте на кусочки.
Отправьте галушки в суп, проварите несколько минут и дайте супу настояться.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить суп с галушками:
О персоне: vistovska_cooking
vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking в TikTok подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети.
