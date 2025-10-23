Укр
Суп по бабушкиному рецепту - хитовое осеннее блюдо

Элина Чигис
23 октября 2025, 12:36
63
Рецепт традиционного украинского супа с галушками.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Украинская
Суп с галушками - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

В прохладные осенние дни хочется чего-то сытного и аппетитного на обед. Предлагаем вам рецепт вкусного супа с чесночными галушками, который готовили еще наши бабушки.

Кстати, для супа можно использовать любое мясо, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.

Суп с галушками – рецепт

Ингредиенты:

  • голени куриные 3 шт.
  • картофель 3-5 шт.
  • морковь 2 шт.
  • лук 2 шт.
  • соль, лавровый лист, перец по вкусу
  • Тесто:
  • яйцо 1 шт.
  • щепотка соли
  • вода 1 ст. л
  • масло 1 ст. л
  • мука 150 г
  • Начинка к галушкам:
  • укроп
  • чеснок 2 зубчика
  • масло 2 ч. л

В кастрюлю отправьте голени, морковь, лук, лавровый лист и перец, залейте водой и сварите бульон.

Замесите тесто для галушек: смешайте яйцо, соль, воду, масло и муку. Дайте тесту немного отдохнуть.

Для начинки нарежьте мелко укроп, натрите чеснок и смешайте все с растительным маслом.

Уберите все ингредиенты из бульона, добавьте нарезанный картофель и измельченное мясо.

Приготовьте поджарку из лука и моркови, добавьте к супу, варите до готовности картофеля.

Для галушек раскатайте тесто, смажьте начинкой, сверните рулетом и нарежьте на кусочки.

Отправьте галушки в суп, проварите несколько минут и дайте супу настояться.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить суп с галушками:

О персоне: vistovska_cooking

vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking в TikTok подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети.

