Суп по бабушкиному рецепту - хитовое осеннее блюдо

Рецепт традиционного украинского супа с галушками.

В прохладные осенние дни хочется чего-то сытного и аппетитного на обед. Предлагаем вам рецепт вкусного супа с чесночными галушками, который готовили еще наши бабушки.

Кстати, для супа можно использовать любое мясо, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.

Суп с галушками – рецепт

Ингредиенты:

голени куриные 3 шт.

картофель 3-5 шт.

морковь 2 шт.

лук 2 шт.

соль, лавровый лист, перец по вкусу

Тесто:

яйцо 1 шт.

щепотка соли

вода 1 ст. л

масло 1 ст. л

мука 150 г

Начинка к галушкам:

укроп

чеснок 2 зубчика

масло 2 ч. л

В кастрюлю отправьте голени, морковь, лук, лавровый лист и перец, залейте водой и сварите бульон.

Замесите тесто для галушек: смешайте яйцо, соль, воду, масло и муку. Дайте тесту немного отдохнуть.

Для начинки нарежьте мелко укроп, натрите чеснок и смешайте все с растительным маслом.

Уберите все ингредиенты из бульона, добавьте нарезанный картофель и измельченное мясо.

Приготовьте поджарку из лука и моркови, добавьте к супу, варите до готовности картофеля.

Для галушек раскатайте тесто, смажьте начинкой, сверните рулетом и нарежьте на кусочки.

Отправьте галушки в суп, проварите несколько минут и дайте супу настояться.

Приятного аппетита!

