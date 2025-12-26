Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

Журналисты нашли Миндича в Израиле.

Миндич прокомментировал расследование НАБУ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты расследования УП

Миндича удалось разыскать журналистам в Израиле

Бизнесмен прокомментировал расследование НАБУ

Миндич рассказал о своих связях с Зеленским

Фигуранта дел НАБУ Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики нашли в Израиле. Он покинул Украину 10 ноября текущего года. Журналисты Украинской правды провели беседу с Миндичем, в ходе которой он впервые прокомментировал дело НАБУ и рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Комментарий Миндича по расследованию НАБУ

Фигурант дел НАБУ Миндич заявил, что его "назначили виновным" по делу НАБУ о возможной коррупции в Энергоатоме.

"Меня назначили виновным, и сегодня мне миллион вещей просто приписывают, там где я не просто не был, но и не знаю. Мне лепят все, что хотите - чего не было и быть не могло", - сказал он.

Миндич подчеркнул, что воздержится от конкретики, чтобы не усложнять "и так нелегкую позицию".

"Меня сейчас можно обвинить в чем хотите - и в войне в Израиле, и везде", - добавил Миндич и отметил, что он "находится под давлением".

Он подтвердил, что знаком и общался с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также экс-главой Минэнергетики Германом Галущенко. В то же время фигурант дела НАБУ заверил, что "никогда в жизни" не давал указаний.

Общение Миндича с Зеленским

Журналист УП спросил у Миндича, когда он в последний раз общался с Зеленским. На что фигурант расследования НАБУ коротко ответил: "давно".

"Я с ним, к сожалению, очень редко общаюсь, сейчас вообще не общаюсь, а все время его президентства очень редко общались", - сказал Миндич.

Операция НАБУ "Мидас" - что известно

Как писал Главред, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили масштабную антикоррупционную операцию под названием "Мидас", в рамках которой правоохранители провели более 70 обысков.

По данным расследования, участники преступной организации, среди которых высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом". Организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.

Позже президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупции в "Энергоатоме".

Далее Высший антикоррупционный суд заочно избрал бизнесмену и фигуранту дела "Мидас" Тимуру Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Избрание меры пресечения проходило заочно, поскольку еще 10 ноября, за несколько часов до обысков, Миндич выехал за границу.

