Дело "Мидас": Миндичу заочно избрали меру пресечения

фигуранту дела "Мидас" заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Тимуру Миндичу заочно избрали меру пресечения

Тимуру Миндичу заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Миндич считается лидером преступной группы, руководившей коррупционными схемами в энергетике

Теперь дело Миндича можно передать в Интерпол, и его задержат при пересечении границы

Высший антикоррупционный суд заочно избрал бизнесмену и фигуранту дела "Мидас" Тимуру Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Его считают лидером преступной группы, которая руководила организацией коррупционных схем в энергетике. Об этом сообщает Суспільне в понедельник, 1 декабря.

Избрание меры пресечения проходит заочно, поскольку еще 10 ноября, за несколько часов до обысков, Миндич выехал за границу.

Адвоката Миндичу назначило государство - связаться с подозреваемым ему не удалось. Поэтому Тимуру Миндичу не назначили залог, ведь нет такой возможности при заочном процессе суда.

По словам прокурора, бизнесмен пытался повлиять на бывшего министра обороны Рустема Умерова, который сейчас занимает должность секретаря СНБО, по закупкам некачественных бронежилетов.

Сам Умеров заявлял, что имел разговор с Миндичем по закупке бронежилетов, когда возглавлял Минобороны.

"В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и никакой продукт не был поставлен", - отмечал Умеров.

Прокурор также заявил, что Миндич вел разговоры с бизнесменом и фигурантом дела Энергоатома Александром Цукерманом. Во время разговоров они использовали шумоподавляющие средства.

Отмечается, что теперь дело Миндича можно передать в Интерпол, и его задержат при пересечении границы. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Как сообщал Главред, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили масштабную антикоррупционную операцию под названием "Мидас", в рамках которой правоохранители провели более 70 обысков.

По данным расследования, участники преступной организации, среди которых высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом". Организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.

13 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупции в "Энергоатоме". Санкции предусматривают запрет на ведение бизнеса в Украине, блокирование активов, ограничение торговых операций, а также запрет участия в государственных закупках и приватизации.

