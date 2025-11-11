Укр
Операция Мидас: в НАБУ сказали, что ждет главного подозреваемого бизнесмена

Ангелина Подвысоцкая
11 ноября 2025, 17:50обновлено 11 ноября, 18:30
Бизнесмен, которого подозревают в организации преступной коррупционной схемы, сбежал из страны перед началом обысков.
НАБУ
Миндича будут пытаться вернуть в Украину / Коллаж: Главред, фото: НАБУ, УНИАН

Что известно:

  • Одним из фигурантов коррупционного скандала является Тимур Миндич
  • Тимур Миндич сбежал из страны перед началом обысков
  • НАБУ планирует вернуть Миндича в Украину

Коррупционный скандал в сфере энергетики набирает обороты. НАБУ пытается вернуть сбежавшего бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в организации коррупционной схемы. Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, пишет Украинская правда.

"Мы исследуем обстоятельства его побега, мы детально разбираем шаг за шагом, кто ему помогал. Этому всему будет дана надлежащая оценка.

В НАБУ утверждаются, что вести дело по Миндичу и другим участникам схемы было сложно, так как они хорошо охраняемы и часть использовали средства конспирации, меняли транспорт и средства связи.

"Нам очень неприятно, что он, скорее всего, узнал о том, что у него состоятся обыски, и покинул территорию Украины, но мы сделаем все, чтобы попытаться его вернуть в страну", - сказал Абакумов.

Сейчас Тимур Миндич может находиться уже в Израиле. НАБУ напоминает о существовании практики "выдачи" граждан.

"Будем смотреть, где он находится. Я сегодня слышал, что он уже в Израиле (в Тель-Авиве - ред.), поэтому будем делать все для того, чтобы вернуть", - подытожил Абакумова.

Операция Мидас - что известно

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным НАБУ, следствие длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.

Детали дела и первые видеодоказательства были представлены 10 ноября в рамках операции под кодовым названием "Мидас". На аудиозаписях чиновники и бизнесмены обсуждают присвоение средств, предназначенных для защиты энергетики от атак.

Расследование НАБУ и САП выявило разветвленную схему коррупции среди украинских чиновников, связанную с государственным предприятием "Энергоатом". По данным бюро, преступная организация получала от контрагентов компании от 10 до 15% от суммы контрактов. Как установило следствие, предприятия-партнеры "Энергоатома" заставляли платить "откаты", чтобы избежать блокировки платежей или сохранить статус поставщика. Сама схема имела внутреннее название "шлагбаум".

К ее реализации, по информации НАБУ, причастны бывший заместитель председателя Фонда госимущества, который позже стал советником министра энергетики, а также экс-сотрудник правоохранительных органов, занимавший должность исполнительного директора по физической защите и безопасности в "Энергоатоме".

Впоследствии в Офисе президента отреагировали на расследование НАБУ и САП о хищении 100 миллионов долларов, отметив необходимость неотвратимого наказания. Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин подчеркнул, что каждому виновному должно быть обеспечено неотвратимое наказание.

Об источнике: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

