Как понять, что собака устала от гостей: сигналы, которые нельзя игнорировать

Зимние праздники - это пора веселья для людей, но рождественские и новогодние вечеринки могут серьезно нарушить распорядок дня, к которому привыкли домашние животные. В частности, собаки могут очень остро реагировать на приход гостей.

Как пишет Newsweek, хотя приглашение друзей и родных в гости поначалу может радовать вашего питомца, но как только наступает обычное время отхода ко сну, некоторые собаки начинают капризничать, сигнализируя о том, что вечеринка затянулась.

Зоопсихолог Бриана Питерс рассказала, какие сигналы языка тела собаки являются ключевыми признаками того, что собака готова к вечернему отдыху:

"глаз кита" (собака показывает белки глаз);

облизывание губ;

отказ от прикосновений;

плотно закрытый рот;

поджатый хвост.

"Такое поведение может сигнализировать о дискомфорте и желании иметь личное пространство", - объяснила Питерс.

Кроме того, некоторые собаки выражают свои чувства, просто выходя из комнаты.

"Именно так поступают некоторые собаки, когда им надоедает общение — они ищут тишины и покоя", — сказала Питерс.

Некоторые собаки могут беспокойно расхаживать по дому, показывая, что гостям пора идти домой.

В некомфортной ситуации собаки часто пытаются "сбежать", переключая свое внимание на что-то другое. Такое поведение является защитным механизмом, а не причудой, и к нему следует относиться серьезно.

По словам зоопсихолога, внезапная потеря энтузиазма также может быть тревожным сигналом. Например, если собака раньше с удовольствием играла с игрушками, лакомствами или чем-то подобным, но внезапно потеряла интерес, это может быть признаком того, что она перегружена.

"В этом случае, возможно, пора заканчивать вечеринку", — сказала она.

Что значит, если собака "подпевает" рождественским песням

Владельцы могут предположить, что их собака пытается подпевать, если она внезапно начинает лаять или ворчать. Но на самом деле на этом этапе вокализация, скорее всего, является выражением разочарования или страха.

"Они больше не вступают в диалог и теперь высказывают свое мнение открыто", — объяснила зоопсихолог.

Питерс добавила, владельцам собак, которые собираются вместе на праздничные мероприятия, стоит научиться распознавать сигналы своего питомца, чтобы сохранить спокойствие не только домашних животных, но и гостей.

