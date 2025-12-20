Токсичные символы Рождества: что нельзя держать дома, если у вас есть кошка и собака

Не все, что украшает дом, безопасно для питомцев. Ветеринар рассказал, какие рождественские растения опасны для домашних животных.

Падуб и пуансеттия представляют опасность для домашних животных / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнате:

Какие растения ядовиты для собак

Какие растения опасны для кошек

В каком случае нужно немедленно обратиться к ветеринару

Пуансеттия, омела, новогодняя елка - это неизменные атрибуты зимнего праздничного сезона. Несомненно, они очень красивы, но некоторые популярные растения могут быть токсичны для домашних животных. Какие растения опасны для животных, рассказал изданию Martha Stewart доктор ветеринарной медицины Джейми Уиттенбург.

К слову, коты обожают елки, но живые деревья таят для них опасность. Детальнее читайте в материале: Чем опасна ёлка для кошек: как пережить Рождество вместе с пушистым другом.

Топ-4 опасных для домашних животных рождественских растения

Если эти растения стоят у вас дома во время праздников, возможно, их стоит разместить так, чтобы у домашних животных не было к ним доступа.

Лилии. Эти цветы прекрасны, но чрезвычайно токсичны для кошек. Каждая часть растения — цветы, листья, стебли, пыльца и даже вода из вазы — содержит токсины, которые могут им навредить.

Даже небольшое количество этого растения может вызвать острую почечную недостаточность. Простое вычесывание пыльцы с шерсти может привести к серьезному заболеванию, а при попадании в организм — к летальному исходу.

Омела. Если у вас дома есть питомцы, лучше заменить живую рождественскую омелу на искусственную, так как это растение токсично и для кошек, и для собак. При проглатывании омела может вызвать серьезные расстройства желудочно-кишечного тракта и даже проблемы с сердцем и нервной системой. Американские и европейские разновидности омелы являются наиболее ядовитыми для собак и кошек.

В случае проглатывания омелы следует немедленно обратиться ветеринару.

Падуб в доме во время праздников представляет серьезную опасность для кошек и собак. Если они его проглотят, это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом и сильной боли во рту. У большинства сортов падуба листья колючие, с острыми краями, которые могут поранить пасть питомца, если он их погрызет. Если вы застали своего питомца за поеданием падуба, немедленно обратитесь к ветеринару.

Пуансеттия. Этот цветок сам по себе не токсичен, но при проглатывании может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта и раздражение слизистой оболочки полости рта.

Пуансеттии считаются "слаботоксичными" для кошек и собак. Дело в том, что домашние животные часто грызут большие ярко-красные листья, из которых выделяется сок, вызывающий основное внутреннее раздражение. При попадании сока на кожу или в глаза может возникнуть легкое раздражение, такое как покраснение, отек и зуд.

Что делать, если ваш питомец съел опасное растение

Если вы заметили, что ваш питомец грызет или проглатывает ядовитое растение, внимательно следите за его симптомами.

К распространенным признакам отравления относятся: слюнотечение, рвота, диарея, почесывание пасти лапами, вялость, дрожь, слабость и боли в животе. При появлении любого из этих симптомов немедленно обратитесь к ветеринару.

Тип воздействия, которому подвергся ваш питомец, определяет срочность необходимой ему помощи. Например, контакт кошки с лилиями требует немедленной экстренной помощи, в то время как в других случаях может потребоваться своевременный визит к ветеринару или в токсикологический центр.

Как писал Главред, уникальные комнатные растения в горшках могут стать очень интересным подарком на Рождество и Новый год. Традиционный выбор в это время года - роскошная пуансеттия. Но есть и такие варианты, которые удивят получателя. Детальнее читайте в материале: Будет вау-эффект: что подарить на Рождество тем, у кого всё есть.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

