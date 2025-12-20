Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Токсичные символы Рождества: что нельзя держать дома, если у вас есть кошка и собака

Анна Ярославская
20 декабря 2025, 12:07
21
Не все, что украшает дом, безопасно для питомцев. Ветеринар рассказал, какие рождественские растения опасны для домашних животных.
Кошка, елка, падуб, пуансеттия
Падуб и пуансеттия представляют опасность для домашних животных / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнате:

  • Какие растения ядовиты для собак
  • Какие растения опасны для кошек
  • В каком случае нужно немедленно обратиться к ветеринару

Пуансеттия, омела, новогодняя елка - это неизменные атрибуты зимнего праздничного сезона. Несомненно, они очень красивы, но некоторые популярные растения могут быть токсичны для домашних животных. Какие растения опасны для животных, рассказал изданию Martha Stewart доктор ветеринарной медицины Джейми Уиттенбург.

К слову, коты обожают елки, но живые деревья таят для них опасность. Детальнее читайте в материале: Чем опасна ёлка для кошек: как пережить Рождество вместе с пушистым другом.

видео дня

Топ-4 опасных для домашних животных рождественских растения

Если эти растения стоят у вас дома во время праздников, возможно, их стоит разместить так, чтобы у домашних животных не было к ним доступа.

Лилии. Эти цветы прекрасны, но чрезвычайно токсичны для кошек. Каждая часть растения — цветы, листья, стебли, пыльца и даже вода из вазы — содержит токсины, которые могут им навредить.

Даже небольшое количество этого растения может вызвать острую почечную недостаточность. Простое вычесывание пыльцы с шерсти может привести к серьезному заболеванию, а при попадании в организм — к летальному исходу.

Омела. Если у вас дома есть питомцы, лучше заменить живую рождественскую омелу на искусственную, так как это растение токсично и для кошек, и для собак. При проглатывании омела может вызвать серьезные расстройства желудочно-кишечного тракта и даже проблемы с сердцем и нервной системой. Американские и европейские разновидности омелы являются наиболее ядовитыми для собак и кошек.

В случае проглатывания омелы следует немедленно обратиться ветеринару.

Падуб в доме во время праздников представляет серьезную опасность для кошек и собак. Если они его проглотят, это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом и сильной боли во рту. У большинства сортов падуба листья колючие, с острыми краями, которые могут поранить пасть питомца, если он их погрызет. Если вы застали своего питомца за поеданием падуба, немедленно обратитесь к ветеринару.

Пуансеттия. Этот цветок сам по себе не токсичен, но при проглатывании может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта и раздражение слизистой оболочки полости рта.

Пуансеттии считаются "слаботоксичными" для кошек и собак. Дело в том, что домашние животные часто грызут большие ярко-красные листья, из которых выделяется сок, вызывающий основное внутреннее раздражение. При попадании сока на кожу или в глаза может возникнуть легкое раздражение, такое как покраснение, отек и зуд.

Что делать, если ваш питомец съел опасное растение

Если вы заметили, что ваш питомец грызет или проглатывает ядовитое растение, внимательно следите за его симптомами.

К распространенным признакам отравления относятся: слюнотечение, рвота, диарея, почесывание пасти лапами, вялость, дрожь, слабость и боли в животе. При появлении любого из этих симптомов немедленно обратитесь к ветеринару.

Тип воздействия, которому подвергся ваш питомец, определяет срочность необходимой ему помощи. Например, контакт кошки с лилиями требует немедленной экстренной помощи, в то время как в других случаях может потребоваться своевременный визит к ветеринару или в токсикологический центр.

Как писал Главред, уникальные комнатные растения в горшках могут стать очень интересным подарком на Рождество и Новый год. Традиционный выбор в это время года - роскошная пуансеттия. Но есть и такие варианты, которые удивят получателя. Детальнее читайте в материале: Будет вау-эффект: что подарить на Рождество тем, у кого всё есть.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошка комнатные растения гороскоп собака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ выбрала новую цель для штурма на востоке и форсирует Северский Донец

РФ выбрала новую цель для штурма на востоке и форсирует Северский Донец

12:48Украина
РФ атаковала энергетику: в регионах серьезные перебои со светом

РФ атаковала энергетику: в регионах серьезные перебои со светом

12:14Энергетика
Украина критически зависит от разведданных США: Буданов о важных деталях

Украина критически зависит от разведданных США: Буданов о важных деталях

11:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

Последние новости

12:48

РФ выбрала новую цель для штурма на востоке и форсирует Северский Донец

12:40

В 100 раз вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего майонеза за одну минуту

12:31

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

12:14

РФ атаковала энергетику: в регионах серьезные перебои со светом

12:07

Токсичные символы Рождества: что нельзя держать дома, если у вас есть кошка и собака

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
11:53

Украина критически зависит от разведданных США: Буданов о важных деталях

11:38

Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

11:01

Кого ждет финансовая революция: Уран изменит доходы на целых семь лет в 2026-мВидео

10:37

Кремль ускорил подготовку к нападению на Европу: Буданов назвал первые цели РФ

Реклама
10:35

Скоро на страну обрушится новая магнитная буря: стала известна дата

10:00

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель

09:54

Россияне угрожают высадкой десанта в Одессе: в ЦПД оценили угрозу

09:42

Что ждёт Овнов в 2026 году: астролог назвала самые важные и опасные периодыВидео

08:47

Силы обороны успешно поразили военный корабль РФ: Генштаб обнародовал детали

08:12

Мирный план США не сработает: в FP объяснили, чем опасен пункт о Донбассе

08:10

Продаст ли Трамп Украину Путину за ящик красной икрымнение

07:32

Взрывы, длительная детонация и вспышки в небе: РФ мощно атаковали беспилотники

07:28

Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

07:01

Гороскоп Таро на сегодня 21 декабря: Раку - новые привычки, Весам - принятие

06:10

Как СБУ устроили дорогостоящий фейерверк оккупантам в Севастополемнение

Реклама
05:52

Гороскоп на завтра 21 декабря: Скорпионам - финансовые потери, Водолеям - веселье

05:30

Наступит новая глава в жизни: какие знаки зодиака могут полагаться на удачу

04:41

Все считают эти продукты "здоровыми": диетолог назвала неожиданных врагов при похудении

04:18

Шикарная сельдь в кетчупе: рецепт вкуснейшего маринада

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке овцы у забора за 51 секунду

03:39

Как сохранить апельсины на полгода: секрет кулинаров

02:50

Революция в медицине: найден сенсационный способ выявления деменции

02:22

В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту

02:22

Как сделать кристаллизованный мед снова жидким: об этом трюке мало кто знает

01:50

Важный выбор: какой камень подходит вам по знаку зодиака

01:18

Доллар готовится к рывку: названы даты возможного валютного шторма

00:31

Разведка США подтвердила, что Путин планирует новое вторжение, - Reuters

00:10

Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

00:08

Шанс 1 на 200 миллионов: в Германии родились уникальные тройняшки

00:03

"Ему жаль": эксперт назвал причину, по которой Трамп восхищается Путиным

19 декабря, пятница
23:47

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

22:57

РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

22:46

Норвегия и Япония выделят Украине миллиарды долларов: на что пойдут деньги

22:45

Кто прошел в финал "Холостяка": Тарас Цимбалюк сделал решающий выбор

22:35

Переворот в отоплении: одно действие прогреет батареи в разы быстрее

Реклама
22:23

В Киеве возле Коордштаба нашли "радиомаячок": на месте полиция

21:30

Переговоры о мире в Украине: Рубио спрогнозировал вероятную дату соглашения

21:20

Украина останется без 60% топлива, а цены на бензин рванут вверх - эксперт

21:04

Встреча с мамой "Холостяка" закончилась слезами — что произошло

20:56

Перестала прятать: Меган Маркл показала подросших детей

20:53

Как избавиться от затхлого запаха полотенец: проверенное средство за копейки

20:52

В США проведут мирные переговоры: к формату привлекли новых участников

20:41

Почему россяне лупят именно Одессе: депутат назвал три цели оккупантов

20:32

"Украина должна платить территорией": сербский министр вляпался в громкий скандал

20:24

Немножко загуляли: Тимур Мирошниченко рассказал, почему от него уходила жена

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять