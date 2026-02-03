Укр
Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн - Минобороны

Виталий Кирсанов
3 февраля 2026, 19:33
Министерство обороны расширило список категорий граждан, для которых отсрочка от мобилизации продлевается автоматически.
Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн
Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/ol.ga.velicko.614903

Кратко:

  • Новые категории с автоматическим продлением отсрочки
  • Категории, для которых автопродление действовало ранее

В Украине завершился очередной этап автоматического продления отсрочек от мобилизации. 90% военнообязанных получили подтверждение без каких-либо заявлений, однако части граждан придется лично обратиться за документами. Об этом сообщает Минобороны Украины.

В министерстве отметили, что до 2 февраля включительно произошло очередное автопродление, касающееся отсрочек, оформленных через Резерв+ и поданных через ЦНАП.

На этот раз в механизм добавили еще 7 категорий отсрочек:

  • родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;
  • те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
  • опекуны человека, признанного недееспособным;
  • те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью III группы;
  • люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • учителя школ.

Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодны к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военных с ребенком;
  • родители троих и более детей в одном браке;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профобразования;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военные, освобожденные из плена.

В Минобороны добавили, что пользователи Резерв+, чьи отсрочки автоматически продолжаются, получили push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных -сообщение о том, что отсрочка продлена.

Если уведомление не поступило, это означает, что в государственных реестрах недостаточно или устаревшие данные. В этом случае следует обратиться с документами в любой ЦНАП. ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочку от граждан.

Как должна измениться мобилизация в Украине - мнение эксперта

Мобилизация в Украине должна приобрести системный подход, сочетающий мобилизационные мероприятия с полноценным рекрутингом, прозрачными правилами и реальной возможностью для граждан сознательно выбирать свое место в обороне страны. Об этом в интервью Radio NV заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, комментируя заявления министра обороны Федорова о необходимости изменений в процессе мобилизации.

Кузан подчеркнул, что мобилизацию следует рассматривать комплексно - не только как принудительные мобилизационные меры, но и как систему рекрутинга. По его мнению, самого факта принудительного призыва недостаточно, ведь украинской армии нужны подготовленные и мотивированные бойцы, и именно это должен обеспечивать механизм набора персонала наряду с мобилизацией.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 января Верховная Рада поддержала решение о продлении правового режима военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

В Украине намерены пересмотреть подход к отсрочкам для мужчин от 25 лет, которые учатся в заведениях высшего, предвысшего или профессионального образования. В парламенте уже готовят соответствующий законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Михаилом Федоровым и выделил основные задачи реформирования ведомства. Среди них - решение проблем, связанных с ТЦК и СП, и масштабные изменения в процессе мобилизации.

О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

12:45

Передает тонкое психологическое состояние: что означает украинское слово "обава"

12:37

В Украину идет потепление, но ненадолго: когда мороз ударит с новой силой

