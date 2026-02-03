Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн - Минобороны

Кратко:
- Новые категории с автоматическим продлением отсрочки
- Категории, для которых автопродление действовало ранее
В Украине завершился очередной этап автоматического продления отсрочек от мобилизации. 90% военнообязанных получили подтверждение без каких-либо заявлений, однако части граждан придется лично обратиться за документами. Об этом сообщает Минобороны Украины.
В министерстве отметили, что до 2 февраля включительно произошло очередное автопродление, касающееся отсрочек, оформленных через Резерв+ и поданных через ЦНАП.
На этот раз в механизм добавили еще 7 категорий отсрочек:
- родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;
- те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
- опекуны человека, признанного недееспособным;
- те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью III группы;
- люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- учителя школ.
Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодны к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военных с ребенком;
- родители троих и более детей в одном браке;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профобразования;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военные, освобожденные из плена.
В Минобороны добавили, что пользователи Резерв+, чьи отсрочки автоматически продолжаются, получили push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных -сообщение о том, что отсрочка продлена.
Если уведомление не поступило, это означает, что в государственных реестрах недостаточно или устаревшие данные. В этом случае следует обратиться с документами в любой ЦНАП. ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочку от граждан.
Как должна измениться мобилизация в Украине - мнение эксперта
Мобилизация в Украине должна приобрести системный подход, сочетающий мобилизационные мероприятия с полноценным рекрутингом, прозрачными правилами и реальной возможностью для граждан сознательно выбирать свое место в обороне страны. Об этом в интервью Radio NV заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, комментируя заявления министра обороны Федорова о необходимости изменений в процессе мобилизации.
Кузан подчеркнул, что мобилизацию следует рассматривать комплексно - не только как принудительные мобилизационные меры, но и как систему рекрутинга. По его мнению, самого факта принудительного призыва недостаточно, ведь украинской армии нужны подготовленные и мотивированные бойцы, и именно это должен обеспечивать механизм набора персонала наряду с мобилизацией.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 января Верховная Рада поддержала решение о продлении правового режима военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
В Украине намерены пересмотреть подход к отсрочкам для мужчин от 25 лет, которые учатся в заведениях высшего, предвысшего или профессионального образования. В парламенте уже готовят соответствующий законопроект.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Михаилом Федоровым и выделил основные задачи реформирования ведомства. Среди них - решение проблем, связанных с ТЦК и СП, и масштабные изменения в процессе мобилизации.
Другие новости:
- Аудит ТЦК, дроны и ИИ: основные направления Федорова на посту главы Минобороны
- Работника ТЦК, который издевался над гражданским, отправили на фронт
- Мобилизация по-новому: как будут вручать повестки и останутся ли ТЦК на блокпостах
О ведомстве: Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред