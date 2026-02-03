'Белый список' Starlink может быть малоэффективным: киберексперт объяснил риски

Эксперт объясняет, почему введение "белого списка" для терминалов Starlink может не дать ожидаемого эффекта и создать новые трудности для украинцев.

Введение "белого списка" для терминалов Starlink, которое правительство приняло в ответ на использование россиянами спутниковой связи на ударных БПЛА, может оказаться малоэффективным и создать дополнительные проблемы для украинских пользователей. Об этом в интервью Главреду заявил эксперт по кибербезопасности, экс-заместитель руководителя отдела по борьбе с компьютерной преступностью при Департаменте контрразведки СБУ Константин Корсун.

По его словам, сама идея регистрации всех терминалов Starlink выглядит "сыроватой" и напоминает исторические попытки тотального контроля: во времена Сталина регистрировали печатные машинки, при Брежневе - коротковолновые приемники, позже - принтеры и ксероксы, а недавно - IMEI мобильных телефонов.

По его мнению, власть, которая не до конца понимает суть проблемы и механизмы ее решения, склонна к силовым методам: "давайте заставим всех". Но такие подходы не работают, ведь выдвигаются требования к огромному кругу лиц без четких механизмов реализации.

Корсун обратил внимание, что выполнение требований фактически заставляет людей идти в ЦНАП. В Киеве это возможно, но во многих областях один центр обслуживает несколько общин, что создает трудности.

Он подчеркнул, что люди покупали Starlink именно для независимой связи, вкладывая значительные средства.

"И вот человек покупает дом в селе, живет своей независимой жизнью - и вдруг сталкивается с барьерами и бюрократией. Тебе нужно ехать за 30 километров в ЦНАП, который может быть закрыт из-за тревоги или отсутствия света. В таких условиях человек либо вообще не поедет, либо попробует один раз, разочаруется и вернется обратно", - пояснил эксперт.

Далее, по его словам, человеку могут просто отключить Starlink, к которому государство не имеет никакого отношения. Это выглядит как необоснованное ограничение прав граждан. Если же отключение осуществляет SpaceX по просьбе властей, то это выглядит как нарушение соглашений и необоснованное вмешательство, которое сложно объяснить с точки зрения войны.

Альтернативные решения

Эксперт предлагает другие механизмы: например, ограничивать скорость, использовать "белые списки" только для военных терминалов вдоль линии фронта, передавать SpaceX перечень разрешенных устройств. Но, по его словам, бороться с собственным населением тоталитарными методами - неправильно. Это не выглядит демократичным и не может быть оправдано аргументами безопасности или защиты от врага.

Напомним, Главред писал, что 25 января армия России впервые успешно применила дроны-камикадзе типа "Шахед" с терминалами спутникового интернета Starlink в районе Кропивницкого.

После этого Украина обратилась к SpaceX за помощью и уже 1 февраля Илон Маск сообщил, что меры, которые компания приняла для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, уже дали эффект.

По информации Федорова, в тот же день часть терминалов Starlink была отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины.

О персоне: Константин Корсун Константин Корсун — известный в Украине эксперт по кибербезопасности. В 1993 году окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище и начал службу в СБУ. В 1996 году окончил Национальную академию СБУ. В 2000 году участвовал в создании первого подразделения по противодействию компьютерной преступности в СБУ. С 2005-го по 2009-й служил в Департаменте безопасности информационно-телекоммуникационных систем Госспецсвязи, создавал CERT-UA и занимался его международной сертификацией. С 2009-го по 2014-й был руководителем украинского офиса компании iSIGHT Partners Europe.

