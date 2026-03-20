Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

В понедельник, 23 марта, Национальный банк Украины несколько укрепил позиции гривни по отношению к американскому доллару. В то же время европейская валюта и польский злотый продемонстрировали рост. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 23 марта установлен на уровне 43,82 грн/долл. По сравнению с пятницей, 20 марта (43,96 грн/долл.), американская валюта подешевела на 14 копеек.
Зато курс евро пошел вверх. Единая европейская валюта в понедельник будет стоить 50,68 грн/евро, что на 17 копеек больше, чем было на 20 марта (50,50 грн/евро).
На межбанковском рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,63/43,72 грн/долл., а гривни к евро — 50,41/50,45 грн/евро.
Курс злотого на 23 марта
Вслед за европейской валютой прибавил в цене и польский злотый. Его курс вырос почти на 6 копеек — с 11,80 грн в пятницу до 11,85 грн в понедельник.
Как сообщал Главред, в пятницу, 20 марта, Национальный банк Украины обновил курсы валют. Доллар подорожал до 43,96 грн, тогда как евро и злотый немного подешевели — 50,50 грн/евро и 11,80 грн/злотый соответственно.
Если курс доллара закрепится выше 43,5 грн, он может вырасти до 44 грн. В марте ожидаются колебания в пределах 43-44 грн.
В то же время в Национальном банке Украины отмечают, что резких скачков курса не предвидится, а изменения зависят от баланса спроса и предложения и внешних факторов, в частности ситуации на Ближнем Востоке.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
