Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

В пятницу, 20 марта, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар подорожал, а евро и злотый ослабили свои позиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
Курс доллара на 20 марта
Отмечается, что на пятницу официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 43,96 гривень за доллар. Таким образом, доллар укрепил свои позиции на 7 копеек по сравнению с четвергом, 19 марта.
Курс евро на 20 марта
Курс евро по отношению к украинской валюте снизился. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 50,50 гривен за один евро, то есть гривня выросла на 2 копейки.
Курс злотого на 20 марта
НБУ снизил курс польского злотого к гривне 20 марта по сравнению с 19 марта на 4 копейки — до 11,79 гривни.
Напомним, Главред писал, что на 19 марта Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость доллара и евро упала.
Ранее сообщалось, что в случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.
Накануне стало известно, что дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.
Читайте также:
- Украинцы покупают килограммами: в супермаркетах подорожали базовые продукты
- Цены на АЗС взлетят вверх: насколько подорожают бензин, дизель и газ в Украине
- Цена уже под 100 гривен: в Украине рекордно дорожает один продукт
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
