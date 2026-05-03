Дом без лишних деталей: женщина хитро спрятала розетки и стала звездой в Сети

Розетки и провода, часто портят общее впечатление, создавая ощущение беспорядка.

https://glavred.info/dim/dom-bez-lishnih-detaley-zhenshchina-zamaskirovala-rozetki-i-stala-zvezdoy-v-seti-10761710.html Ссылка скопирована

Как сделать розетки незаметными / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Deniz_Turgut Pixabay/PIX1861

Вы узнаете:

Сохранить аккуратный вид помогут несколько простых, но эффективных приёмов

Часть розеток можно перенести в мебель, разместив их на поверхностях

Ещё один простой способ — покрасить крышки розеток в цвет стен

В интерьере есть детали, которые долго остаются "невидимыми", но стоит однажды обратить на них внимание — и они начинают раздражать.

Так произошло с обычными розетками: одна женщина решила избавиться от этого визуального дискомфорта и нашла решение, которое быстро стало популярным, пишет Femcafe.

видео дня

Обычно при оформлении жилья акцент делают на мебели, цветах и декоре, забывая о мелочах. Но именно такие элементы, как розетки и провода, часто портят общее впечатление, создавая ощущение беспорядка. С ростом количества техники их становится всё больше, и они начинают "перегружать" пространство.

Чтобы сохранить аккуратный вид, она использовала несколько простых, но эффективных приёмов. Например, спрятала розетки за тонкими декоративными панелями, которые легко открываются при необходимости. В закрытом виде они сливаются со стеной и остаются практически незаметными.

Часть розеток она перенесла в мебель — разместила их на боковых поверхностях шкафов и полок. Это позволило сохранить доступ к ним, но убрать из поля зрения.

Ещё один простой способ — покрасить крышки розеток в цвет стен. Такой приём не делает их полностью невидимыми, но значительно снижает визуальный контраст.

Дополнительно она уделила внимание проводам: аккуратно спрятала кабели и продумала их расположение. В итоге пространство стало выглядеть гораздо чище и гармоничнее без сложных переделок.

Ранее сообщалось, что на самом деле произойдет, если оставить зарядное устройство подключенным к розетке. Даже если зарядное устройство не подключено к телефону или другому устройству, оно все равно потребляет небольшое количество электроэнергии.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие приборы нужно выключать из розетки перед выходом из дома. Некоторые бытовые приборы следует отключать от розетки сразу после использования, ведь они могут представлять опасность даже в выключенном состоянии.

Читайте также:

Об источнике - Femcafe Портал запущен в 2010 году. С тех пор ресурс ежемесячно посещает более миллиона читателей. Темы включают актуальные вопросы женственности, материнства, психического здоровья, охраны окружающей среды и устойчивого развития, а также развлекательный, легкий контент, советы по моде и видеоинтервью со знаменитостями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред