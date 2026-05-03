Дом без лишних деталей: женщина хитро спрятала розетки и стала звездой в Сети

Вы узнаете:
- Сохранить аккуратный вид помогут несколько простых, но эффективных приёмов
- Часть розеток можно перенести в мебель, разместив их на поверхностях
- Ещё один простой способ — покрасить крышки розеток в цвет стен
В интерьере есть детали, которые долго остаются "невидимыми", но стоит однажды обратить на них внимание — и они начинают раздражать.
Так произошло с обычными розетками: одна женщина решила избавиться от этого визуального дискомфорта и нашла решение, которое быстро стало популярным, пишет Femcafe.
Обычно при оформлении жилья акцент делают на мебели, цветах и декоре, забывая о мелочах. Но именно такие элементы, как розетки и провода, часто портят общее впечатление, создавая ощущение беспорядка. С ростом количества техники их становится всё больше, и они начинают "перегружать" пространство.
Чтобы сохранить аккуратный вид, она использовала несколько простых, но эффективных приёмов. Например, спрятала розетки за тонкими декоративными панелями, которые легко открываются при необходимости. В закрытом виде они сливаются со стеной и остаются практически незаметными.
Часть розеток она перенесла в мебель — разместила их на боковых поверхностях шкафов и полок. Это позволило сохранить доступ к ним, но убрать из поля зрения.
Ещё один простой способ — покрасить крышки розеток в цвет стен. Такой приём не делает их полностью невидимыми, но значительно снижает визуальный контраст.
Дополнительно она уделила внимание проводам: аккуратно спрятала кабели и продумала их расположение. В итоге пространство стало выглядеть гораздо чище и гармоничнее без сложных переделок.
Ранее сообщалось, что на самом деле произойдет, если оставить зарядное устройство подключенным к розетке. Даже если зарядное устройство не подключено к телефону или другому устройству, оно все равно потребляет небольшое количество электроэнергии.
Напомним, ранее Главред писал о том, какие приборы нужно выключать из розетки перед выходом из дома. Некоторые бытовые приборы следует отключать от розетки сразу после использования, ведь они могут представлять опасность даже в выключенном состоянии.
