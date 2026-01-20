Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффект

Холодные участки батарей обычно возникают из-за недостаточной циркуляции воды вследствие образования осадка.

Как прочистить батареи / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Холодные участки обычно возникают из-за недостаточной циркуляции

Мутная смесь ржавчины, грязи и мусора, которая душит радиаторы изнутри

Грязь ограничивает поток, заставляя котел работать вдвое интенсивнее

Если вы заметили холодные участки на радиаторе , будь то сверху, посередине или снизу, это явный признак неисправности вашей системы центрального отопления.

Эти холодные участки обычно возникают из-за недостаточной циркуляции воды вследствие образования осадка, пишет Express.

Осадок в радиаторах — это "грязная масса, которая со временем накапливается внутри вашей системы отопления". Это мутная смесь ржавчины, грязи и мусора, которая медленно душит ваши радиаторы изнутри. Эта грязь ограничивает поток, заставляя ваш котел работать вдвое интенсивнее, чтобы перемещать тепло

Как удалить осадок из радиаторов

Выключите котел и дайте системе остыть как минимум час. Безопасность превыше всего. Никто не хочет обжечь руки или затопить ковры. Если ваш котел теряет давление или отключается, это может быть связано с образованием осадка

С помощью специального ключа для радиатора слегка приоткройте выпускной клапан, пока не услышите шипение воздуха — это выпустит скопившийся воздух, который может вызывать образование холодных зон. Держите под рукой полотенце, чтобы собрать лишнюю воду. Если выходит только воздух, отлично — вы устранили небольшую проблему. Если же начинает вытекать темная, грязная вода, это осадок, а не воздух, — и это значит, что проблема глубже

Если поврежден только один радиатор, и вы умеете ремонтировать его самостоятельно, вы можете локализовать проблему, закрыв оба вентиля, сняв радиатор со стены и вынеся его на улицу. Присоедините шланг, пропустите через него чистую воду, пока она не станет прозрачной, и осторожно встряхните его, чтобы удалить остатки осадка. Осторожно присоедините шланг обратно, наполните его водой и снова прокачайте систему, чтобы удалить скопившийся воздух.

Обратите внимание, что этот шаг предназначен только для одного радиатора После очистки системы (будь то однократная промывка или профессиональная обработка) наполните ее свежей водой и добавьте ингибитор коррозии — он покрывает внутреннюю поверхность труб, предотвращая повторное образование осадка.

Советы экспертов для лучшей работы радиаторов

Применение специальных приборов для повышения эффективности радиаторов стало заметным решением для улучшения отопления в жилых помещениях. Небольшие устройства, размещаемые рядом с батареями, усиливают движение тёплого воздуха, благодаря чему комнаты нагреваются быстрее, а тепло распределяется более равномерно.

Смотрите видео - как прочистить радиатор

В видео показан способ вернуть батарее нормальную работу: очистить её изнутри, привести в порядок внешний вид и восстановить эффективную отдачу тепла.

Автор делится личным опытом ремонта радиатора, который использовался около восьми лет.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

