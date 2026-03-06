Вооруженный захват авто Ощадбанка: в Венгрии похвастались похищенными ценностями

Сотрудников украинского Ощадбанка вооруженные молодчики грубо бросили прямо на землю в наручниках.

В Венгрии захватили украинских инкассаторов и похитили ценности / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В Венгрии опубликовали видео нападения вооруженной группы на инкассаторов украинского "Ощадбанка", которые в соответствии с международными правилами осуществляли перевозку наличности и драгоценных металлов из Австрии в Украину.

На кадрах зафиксировано, как сотрудников украинского финансового учреждения, у которых на спецодежде отчетливо видны надписи "Служба инкассации", грубо бросили прямо на землю в наручниках.

Судя по опубликованному видео, на венгерской территории вооруженные молодчики захватили два инкассаторских автомобиля "Ощадбанка", в которых находились сотрудники.

Кроме того, в Венгрии также опубликовали кадры похищенных денег и золота, которое было захвачено вооруженными людьми во время задержания специальных автомобилей "Ощадбанка" вместе с инкассаторами.

Новость обновляется.

