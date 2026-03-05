'ВСУ могут поговорить с Орбаном': Зеленский резко ответил на демарш Венгрии

Президент Зеленский резко отреагировал на блокирование помощи Украине, заявив, что надеется на разблокирование пакета финансирования в 90 млрд евро.

https://glavred.info/world/vsu-mogut-pogovorit-s-orbanom-zelenskiy-rezko-otvetil-na-demarsh-vengrii-10746341.html Ссылка скопирована

Зеленский резко ответил на демарш Венгрии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро

Отношения между странами должны основываться на доверии

Политика Орбана связана с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии

Владимир Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прекратит блокировать окончательное утверждение кредита Европейского Союза на сумму 90 млрд евро для Украины. Об этом глава государства заявил во время брифинга, передает УНИАН.

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов, или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, нашим ребятам. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - сказал глава государства. видео дня

Зеленский напомнил об одном из эпизодов, когда Украина нуждалась в ракетах для систем Patriot и он обращался с соответствующей просьбой к лидеру одного из государств. Тот ответил, что на складах осталось очень мало таких ракет. Президент подчеркнул, что не стал требовать проверки или лично убеждаться в правдивости этих слов, поскольку между партнерами должно быть взаимное уважение и доверие.

Смотрите видео заявления Зеленского:

/ Скриншот

Глава государства также подчеркнул, что Украина является независимой страной и имеет собственную инфраструктуру, в частности нефтепровод, который Россия неоднократно разрушала. После одной из атак были даже ранены люди. Зеленский отметил, что когда возникают вопросы о проверках, украинская сторона открыто сообщает обо всех разрушениях, и выразил убеждение, что представители Европейского Союза доверяют Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос выделения Украине 90 млрд евро должен быть рассмотрен на следующей встрече лидеров стран Европейского Союза, которая запланирована на 19–20 марта.

Глава государства отреагировал на позицию Венгрии, которая заявила о намерении блокировать предоставление этих средств до тех пор, пока не будет восстановлена работа нефтепровода "Дружба", через который Будапешт стремится получать российскую нефть.

Зеленский подчеркнул, что для Украины эти средства являются крайне важными, поскольку альтернативы им фактически нет, а решение об их блокировании пока зависит от одной стороны.

"Официально, как я вам сказал, у меня были разговоры с ЕС. И они мне сказали - что Украина должна сказать дату своих возможностей, и сделать все, чтобы эта дата прозвучала. Сегодня эта дата прозвучала. Нам, как сказал господин Корецкий (речь идет о директоре ПАО "Укрнафта" Сергее Корецком, — ред.), (нужно, — ред.) где-то полтора месяца для того, чтобы у нас была такая техническая возможность, речь идет о сроках ремонта нефтепровода "Дружба", — ред.). На мой взгляд, я просто не уверен, что этого достаточно этому лицу", - сказал Зеленский.

Президент также предположил, что позиция Венгрии может быть связана с внутриполитической ситуацией и подготовкой к парламентским выборам в этой стране. В то же время он отметил, что Украина уважает позицию Европейского Союза, а окончательное решение ожидается во время заседания Европейского совета 19 марта, где Киев надеется на положительный результат.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Чем опасен ультиматум Венгрии и Словакии для Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, Венгрия и Словакия объявили о приостановке поставок дизельного топлива на украинский рынок. Также существует риск ограничения или даже полного прекращения импорта электроэнергии. Впрочем, пока такие шаги не выглядят критически опасными для Украины, отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он пояснил, что доля дизельного топлива, поступавшего из Венгрии и Словакии, была сравнительно небольшой, поэтому украинские потребители, вероятно, не почувствуют значительного влияния. Зато возможные ограничения в поставках электроэнергии могут создать более сложную ситуацию.

"Важно подчеркнуть: пока речь идет только о политических заявлениях. До тех пор, пока не произошли конкретные действия, раскручивание этой темы может только играть на руку информационным операциям, направленным на расшатывание украинского общества", - подчеркнул эксперт.

Орбан / Инфографика: Главред

Заявления Орбана об Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Венгрии заявили о якобы подготовке Украиной диверсий против венгерской энергетической инфраструктуры. В связи с этим власти страны вводят ограничения вблизи украинской границы и усиливают военное присутствие возле энергетических объектов. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан также обнародовал в соцсети X открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем он заявил, что в течение последних четырех лет украинский лидер якобы не воспринимает позицию венгерских властей и венгерского общества по поводу войны между Россией и Украиной.

Кроме того, премьер Венгрии выдвинул Украине ультимативные требования, фактически прибегнув к энергетическому давлению. Он пригрозил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии, если Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Другие новости:

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и реализации международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992–1996 гг. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997–1998 — главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004–2007 — главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред