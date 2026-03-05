В 44 года: умерла жена солиста российской группы "Отпетые мошенники"

Кратко:
- От чего умерла жена Аморалова
- О чем сообщают РосСМИ
В террористической России стало известно о том, что скончалась жена солиста популярной российской группы "Отпетые мошенники" Сергея Аморалова.
Как сообщают российские пропагандисты, Марии Эдельвейс не стало 1 марта. Женщина страдала от почечной недостаточности.
Сообщается, что в конце февраля Марии стало плохо — Сергей Аморалов сам привез супругу в больницу, но врачи не смогли ее спасти. 1 марта сердце модели перестало биться.
Как известно, пара прожила вместе почти 22 года. Они познакомились в 2004-м, а в 2008-м сыграли свадьбу. Детей у пары нет.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, певица-молчунья Анна Седокова, которая может предстать перед судом в деле о наследстве ее покойного бывшего мужа Яниса Тиммы, позарилась на нового мужа первой жена покончившего с собой баскетболиста.
Ранее также стало известно о том, что российская художественная гимнастка и возможная жена диктатора Путина – Алина Кабаева, снова стала жертвой пластики и перестала походить на себя саму.
Вас также может заинтересовать:
- "Не голос, а мед": певец Laud покорил выступлением на сцене Нацотбора-2026
- "Сам вызвал скорую": известный украинский певец попал в больницу с инфарктом
- Украинский известный певец пошел на крайние меры - причина
О персоне: Сергей Аморалов
Сергей Аморалов - российский певец и автор песен, известный как один из участников группы "Отпетые мошенники".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред