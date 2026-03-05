Женщина страдала от тяжелого хронического заболевания и умерла 1 марта.

Умерла Мария Эедельвейс / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Кратко:

От чего умерла жена Аморалова

О чем сообщают РосСМИ

В террористической России стало известно о том, что скончалась жена солиста популярной российской группы "Отпетые мошенники" Сергея Аморалова.

Как сообщают российские пропагандисты, Марии Эдельвейс не стало 1 марта. Женщина страдала от почечной недостаточности.

Сообщается, что в конце февраля Марии стало плохо — Сергей Аморалов сам привез супругу в больницу, но врачи не смогли ее спасти. 1 марта сердце модели перестало биться.

Сергей Аморалов с женой / Фото Стархит

Как известно, пара прожила вместе почти 22 года. Они познакомились в 2004-м, а в 2008-м сыграли свадьбу. Детей у пары нет.

О персоне: Сергей Аморалов Сергей Аморалов - российский певец и автор песен, известный как один из участников группы "Отпетые мошенники".

