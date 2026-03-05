Укр
  Сад и огород

Что лучше не сажать на клумбе: список проблемных однолетних цветов

Анна Ярославская
5 марта 2026, 12:08
Эксперты назвали однолетники, которые быстро выходят из-под контроля.
Цветы
Лантана может вытеснять другие культуры / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Ночная красавица может стать инвазивной
  • Ввасилек склонен к агрессивному самосеву
  • Клеома часто теряет красивый внешний вид

Однолетние цветы — прекрасное дополнение к саду. Они цветут в течение всего сезона и добавляют текстуры ландшафту. Однако при выборе сортов для посадки стоит проявить осторожность. Некоторые из них могут принести вред саду.

Садоводы рассказали, какие однолетние цветы не стоит садить.

Ночная красавица, или Мирбилис слабтельный (Mirabilis jalapa). Это цветок может стать инвазивным видом в более теплых зонах из-за сохранения клубней и обильного самосева, пишет Martha Stewart.

Ночная красавица
Ночная красавица / Фото: pixabay.com

Василек синий (Centaurea cyanus) — еще одно растение, которое может стать проблемой в садах. Оно склонно к агрессивному самосеву. В некоторых регионах василек ведет себя как вредитель, особенно на неухоженных клумбах.

После окончания цветения растения быстро вянут и могут выглядеть неопрятно. Садоводы рекомендуют вместо него выращивать астры, поскольку они служат кормовой базой для бабочек и мотыльков.

Василек синий
Василек синий / Фото: pixabay.com

Недотрога Уоллера, или бальзамин Уоллера (Impátiens walleriána). Это цветок известен своими цветами, которые украшают сады на протяжении нескольких недель. Но прежде чем сажать это растение в своем саду, имейте в виду, что оно очень восприимчиво к ложной мучнистой росе. Патоген может сохраняться в почве и растительных остатках.

В условиях влажного климата посадки могут погибнуть в середине сезона, оставляя голые грядки. Более надежными альтернативами для тенелюбивых мест являются бегонии или бальзамины новогвинейские.

Impátiens walleriána
Impátiens walleriána / Фото: pixabay.com

Клеома (Cleome) — эффектное однолетнее растение, которое цветет с начала лета до первых заморозков, не требуя особого ухода, что делает его популярным вариантом для садов.

Несмотря на свою эффектность, клеома обильно размножается самосевом и может сохраняться в последующие годы. Нижняя листва часто желтеет и опадает, оставляя стебли голыми. Некоторым садоводам может не понравится сильный аромат.

Клеома
Клеома / Фото: pixabay.com

Лантана сводчатая или лантана шиповатая (Lantana camara).

Этот сорт лантаны — популярное кустарниковое однолетнее растение. Его выращивают из-за ярких цветов и устойчивости к жаре. Лантана привлекает опылителей в сады. Однако это растение считается инвазивным видом во многих теплых климатических зонах, особенно на юго-востоке и в некоторых частях юго-запада. Лантана может агрессивно распространяться, вытесняя другие растения.

Лантана сводчатая
Лантана сводчатая / Фото: pixabay.com

Ранее Главред писал, какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники.

Также мы писали о том, какие красивые кустарники посадить в саду - садовод назвал самые лучшие варианты.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

цветы сад
