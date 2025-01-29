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Будут цвести с весны до осени: какие цветы посадить, чтобы иметь роскошную клумбу

Руслана Заклинская
29 января 2025, 14:20
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Однолетние цветы являются отличным вариантом для тех, кто хочет быстро и легко создать яркий цветник.
Будут цвести с весны до осени: какие цветы посадить, чтобы иметь роскошную клумбу
Какие цветы посадить, чтобы сад цвел с весны до поздней осени / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие однолетние цветы можно сеять сразу в почву
  • Какие цветы посадить, чтобы сад цвел все лето
  • Какие цветы посадить, чтобы цвели с весны до осени

Выбор цветов для сада - это не только вопрос эстетики, но и практичности. В зависимости от условий выращивания и желаемого периода цветения, можно выбрать различные виды однолетних и многолетних растений.

Главред узнал, как создать неповторимый цветник из однолетних растений.

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Какие однолетние цветы можно сеять сразу в грунт

Многие однолетние цветы можно высевать непосредственно в открытый грунт весной. Среди них выделяются холодостойкие и неприхотливые виды, которые хорошо переносят весенние колебания температуры, пишет Зеленая усадьба. К таким растениям относятся:

  • Календула (ноготки): яркие оранжевые или желтые цветы, которые не только украшают сад, но и обладают лечебными свойствами.
  • Космея (космос): нежные цветы разных оттенков розового и белого цветов, которые легко выращивать.
  • Лаватера (мальва): растение с крупными цветами розового или белого цвета, которое хорошо переносит засуху.
  • Эшольция (мак калифорнийский): неприхотливое растение с яркими оранжевыми или желтыми цветами, которое хорошо растет на бедных почвах.

Эти растения можно высевать непосредственно в грунт после того, как минует угроза сильных заморозков. Они быстро прорастают и радуют своим цветением на протяжении всего лета.

Какие однолетние цветы самые прихотливые

Некоторые однолетние цветы требуют особых условий выращивания и тщательного ухода. Среди наиболее прихотливых можно выделить:

  1. Петуния: хотя она популярна среди садоводов, петуния нуждается в регулярном поливе, подкормке и защите от вредителей.
  2. Лобелия: это растение требует постоянной влажности почвы и хорошо освещенных мест, но не переносит прямых солнечных лучей.
  3. Сальвия: требует плодородной, хорошо дренированной почвы и регулярной подкормки.

Выращивание этих растений потребует от садоводов больше внимания и опыта, но при должном уходе они отблагодарят обильным и продолжительным цветением.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Какие цветы посадить, чтобы клумба цвела все лето

Чтобы обеспечить непрерывное цветение клумбы в течение всего лета, стоит выбрать растения с длительным периодом цветения или комбинировать различные виды, которые сменяют друг друга. Среди таких растений:

Пеларгония - цветет с июня до первых заморозков, не требуя особого ухода.

Бархатцы (тагетес) - неприхотливые цветы, которые цветут с начала лета до осени.

Вербена - растение с мелкими цветами разных оттенков, которое цветет все лето.

Лаванда - ароматное растение с фиолетовыми цветами, которое добавляет клумбе шарма и цветет в течение всего лета.

Для непрерывного цветения клумбы можно правильно подобрать растения с разными сроками цветения.

  • Весна: нарциссы, тюльпаны, гиацинты.
  • Лето: петунии, бегонии, бархатцы, космея, ноготки.
  • Осень: астры, хризантемы, гладиолусы.

Комбинируя эти растения, можно создать клумбу, которая будет радовать глаз яркими красками на протяжении всего сезона.

Какие цветы посадить, чтобы цвели с весны до осени

Создание цветника, который будет радовать глаз от весны до осени, возможно благодаря правильному подбору растений с длительным периодом цветения. Вот некоторые цветы, которые обеспечат непрерывное цветение в течение всего сезона:

Бархатцы - яркие цветы, известные своими оттенками от светло-желтого до темно-оранжевого, цветут с весны до поздней осени. Они неприхотливы в уходе и устойчивы к различным погодным условиям.

Астры - отличная замена летним цветам, которые вот-вот перецветут, и встречаются чуть ли не в каждом цветнике. Высота растения колеблется от 10 до 50 сантиметров, в зависимости от вида.

Космея - неприхотливое растение с нежными цветами цветет с начала лета до первых заморозков. Космея хорошо переносит бедные почвы и засуху, добавляя легкости и естественности любому саду.

Флоксы - эти цветы радуют глаз своим цветением с лета до осени. Они имеют разнообразные оттенки и приятный аромат, создавая яркие акценты в саду.

Рудбекия - эти солнечные цветы с ярко-желтыми лепестками и темными серединками цветут с лета до осени, добавляя саду теплых оттенков. Они неприхотливы и хорошо растут на солнечных местах.

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Что такое Зеленая усадьба?

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