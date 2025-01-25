Рассада перца будет крепкой и даст богатый урожай: огородник раскрыл два способа

Определять срок проведения посева семян нужно как можно точнее, чтобы в будущем получить богатый урожай.

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Как вырастить рассаду сладкого перца / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие есть способы выращивания рассады

Когда сеять перец на рассаду

Чтобы летом получить вкусный и большой сладкий перец, сначала необходимо вырастить крепкую рассаду. Для этого важно правильно рассчитать срок проведения посева семян - от этого и будет зависеть качество. Если посеять рано, рассада, вероятнее всего, слишком вытянется. Если посеять поздно - рассада на момент высадки в открытый грунт будет недостаточно развитой. А это значит, что из такой рассады не получится собрать ранний урожай. Поэтому нужно стараться определять срок проведения посева как можно точнее, чтобы в будущем получить богатый урожай. На Youtube-канале Наша Дача рассказали, когда сеять сладкий перец на рассаду в Украине.

К слову, одна огородница рассказала о замечательной натуральной и органической подкормке, которую она добавляет в открытый грунт при высадке рассады. Детальнее читайте в материале: Секретная добавка увеличит урожай: что положить в лунку при посадке перца.

Когда сажать перец на рассаду 2025

Есть два метода выращивания рассады сладкого перца. Первый - это выращивание рассады с открытой корневой системой. В этом случае рассаду садят в ящик, через некоторое время рассаду перепикируют и дают ей больше жизненного пространства. В таком состоянии рассаду можно держать примерно 45-50 дней.

Таким образом, если вы планируете высадить рассаду сладкого перца в открытый грунт 20 мая, то этой даты нужно отсчитать 50 дней. Значит рассаду нужно посадить 1 апреля.

Второй способ выращивания - это рассада с закрытой корневой системой. В этом случае посев проводится либо в ящики, либо в кассету. Далее рассада пересаживается в горшочки объемом в пол-литра. Если объем будет меньше, то высаживать ее в отрытый грунт нужно будет раньше.

При выращивании таким способом от посева до полной готовности рассады пройдет 65-70 дней.

"Берем снова 20 мая как срок высадки готовой рассады на грядку и вычитаем 70 дней. Получаем, что эту рассаду нужно посеять 10 марта", - рассказал автор канала.

Он добавил, что такими расчетами пользуется уже много лет и всегда получает отличный результат.

Смотрите видео - Когда сеять сладкий перец, чтобы получить крепкую рассаду:

Если вам интересно, когда сажать рассаду в 2025 году по лунному календарю, читайте материал: Когда сеять перец на рассаду 2025: точные даты для наилучшего урожая.

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