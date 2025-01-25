Рассада перца будет крепкой и даст богатый урожай: огородник раскрыл два способа

Вы узнаете:
- Какие есть способы выращивания рассады
- Когда сеять перец на рассаду
Чтобы летом получить вкусный и большой сладкий перец, сначала необходимо вырастить крепкую рассаду. Для этого важно правильно рассчитать срок проведения посева семян - от этого и будет зависеть качество. Если посеять рано, рассада, вероятнее всего, слишком вытянется. Если посеять поздно - рассада на момент высадки в открытый грунт будет недостаточно развитой. А это значит, что из такой рассады не получится собрать ранний урожай. Поэтому нужно стараться определять срок проведения посева как можно точнее, чтобы в будущем получить богатый урожай. На Youtube-канале Наша Дача рассказали, когда сеять сладкий перец на рассаду в Украине.
К слову, одна огородница рассказала о замечательной натуральной и органической подкормке, которую она добавляет в открытый грунт при высадке рассады. Детальнее читайте в материале: Секретная добавка увеличит урожай: что положить в лунку при посадке перца.
Когда сажать перец на рассаду 2025
Есть два метода выращивания рассады сладкого перца. Первый - это выращивание рассады с открытой корневой системой. В этом случае рассаду садят в ящик, через некоторое время рассаду перепикируют и дают ей больше жизненного пространства. В таком состоянии рассаду можно держать примерно 45-50 дней.
Таким образом, если вы планируете высадить рассаду сладкого перца в открытый грунт 20 мая, то этой даты нужно отсчитать 50 дней. Значит рассаду нужно посадить 1 апреля.
Второй способ выращивания - это рассада с закрытой корневой системой. В этом случае посев проводится либо в ящики, либо в кассету. Далее рассада пересаживается в горшочки объемом в пол-литра. Если объем будет меньше, то высаживать ее в отрытый грунт нужно будет раньше.
При выращивании таким способом от посева до полной готовности рассады пройдет 65-70 дней.
"Берем снова 20 мая как срок высадки готовой рассады на грядку и вычитаем 70 дней. Получаем, что эту рассаду нужно посеять 10 марта", - рассказал автор канала.
Он добавил, что такими расчетами пользуется уже много лет и всегда получает отличный результат.
Смотрите видео - Когда сеять сладкий перец, чтобы получить крепкую рассаду:
Если вам интересно, когда сажать рассаду в 2025 году по лунному календарю, читайте материал: Когда сеять перец на рассаду 2025: точные даты для наилучшего урожая.
Вам также может быть интересно:
- В саду будет маленькая Голландия: когда и как правильно сажать тюльпаны
- Можно остаться без урожая: какие деревья нельзя сажать рядом - полный список
- Об урожае можно забыть: где нельзя сажать малину
Youtube-канал "Наша дача!"
На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные совету по садоводству и огородничеству.
Ведет канал его автор по имени Валерий.
"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред