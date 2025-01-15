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Когда сеять перец на рассаду 2025: точные даты для наилучшего урожая

Сергей Кущ
15 января 2025, 10:11
261
Для получения крепкой рассады важно учитывать некоторые правила.
Когда сеять перец на рассаду 2025
Когда сеять перец на рассаду 2025 / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Когда сеять перец на рассаду по лунному календарю
  • Важные рекомендации при посадке перца

Сроки посева перца на рассаду играют ключевую роль в получении хорошего урожая. Правильное планирование позволяет вырастить здоровую рассаду, которая быстро адаптируется после высадки в грунт.

Главред подробно расскажет, когда сеять перцы в феврале, как учитывать лунный календарь и правильно сажать семена.

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Когда сеять перец на рассаду по лунному календарю в 2025 году?

Посев перца на рассаду зависит от сорта растения и места его дальнейшего выращивания. В 2025 году благоприятные дни по лунному календарю:

  • Ранние сорта: 5–7, 10–12, 20–22 января.
  • Средние сорта: с 10 по 25 февраля.
  • Поздние сорта: с 1 по 10 февраля.

Если планируется выращивание перца в теплице, лучше сажать его в начале марта. Для открытого грунта пересадку проводят, когда почва прогреется до +16–17 °C.

Когда сажать рассаду перца: важные рекомендации

Для получения крепкой рассады важно учитывать следующие аспекты:

Сроки созревания сорта:

Ранние сорта перца сеют за 50–60 дней до пересадки в грунт.

Средние и поздние сорта требуют 70–80 дней.

Температурный режим: Перец – теплолюбивое растение. Снижение температуры ниже +14 °C тормозит его рост.

Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика
Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика / Главред

Как сажать перец на рассаду в стаканчики?

Для успешного посева перца на рассаду выполните следующие шаги:

Подготовка почвы: Грунт должен быть рыхлым, питательным и стерильным. Оптимальный уровень pH – 6–6,5. Подойдет готовая смесь или самостоятельно приготовленный субстрат из торфа, перегноя и садовой земли.

Обработка семян:

Замочите семена в слабом растворе марганцовки на 20 минут.

Промойте в чистой воде.

Поместите в стимулятор роста на 4–5 часов или оставьте на проращивание во влажной ткани.

Посев:

  1. Подготовьте стаканчики диаметром 10 см.
  2. Заполните их грунтом, оставив 2 см до края.
  3. Сделайте углубления 1 см, положите семена на расстоянии 1,5–2 см друг от друга.
  4. Присыпьте землей, слегка уплотните и увлажните.

Создание условий: Накройте стаканчики пленкой или стеклом, обеспечив парниковый эффект. Поддерживайте температуру +20–25 °C.

Полезные советы по уходу за рассадой

  • Поливайте умеренно, избегая застоя воды.
  • Обеспечьте хорошую освещенность: при недостатке света используйте фитолампы.
  • Закаливайте рассаду перед пересадкой, постепенно приучая растения к открытому воздуху.
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