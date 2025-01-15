Когда сеять перец на рассаду 2025: точные даты для наилучшего урожая

Вы узнаете:
- Когда сеять перец на рассаду по лунному календарю
- Важные рекомендации при посадке перца
Сроки посева перца на рассаду играют ключевую роль в получении хорошего урожая. Правильное планирование позволяет вырастить здоровую рассаду, которая быстро адаптируется после высадки в грунт.
Главред подробно расскажет, когда сеять перцы в феврале, как учитывать лунный календарь и правильно сажать семена.
Когда сеять перец на рассаду по лунному календарю в 2025 году?
Посев перца на рассаду зависит от сорта растения и места его дальнейшего выращивания. В 2025 году благоприятные дни по лунному календарю:
- Ранние сорта: 5–7, 10–12, 20–22 января.
- Средние сорта: с 10 по 25 февраля.
- Поздние сорта: с 1 по 10 февраля.
Если планируется выращивание перца в теплице, лучше сажать его в начале марта. Для открытого грунта пересадку проводят, когда почва прогреется до +16–17 °C.
Когда сажать рассаду перца: важные рекомендации
Для получения крепкой рассады важно учитывать следующие аспекты:
Сроки созревания сорта:
Ранние сорта перца сеют за 50–60 дней до пересадки в грунт.
Средние и поздние сорта требуют 70–80 дней.
Температурный режим: Перец – теплолюбивое растение. Снижение температуры ниже +14 °C тормозит его рост.
Как сажать перец на рассаду в стаканчики?
Для успешного посева перца на рассаду выполните следующие шаги:
Подготовка почвы: Грунт должен быть рыхлым, питательным и стерильным. Оптимальный уровень pH – 6–6,5. Подойдет готовая смесь или самостоятельно приготовленный субстрат из торфа, перегноя и садовой земли.
Обработка семян:
Замочите семена в слабом растворе марганцовки на 20 минут.
Промойте в чистой воде.
Поместите в стимулятор роста на 4–5 часов или оставьте на проращивание во влажной ткани.
Посев:
- Подготовьте стаканчики диаметром 10 см.
- Заполните их грунтом, оставив 2 см до края.
- Сделайте углубления 1 см, положите семена на расстоянии 1,5–2 см друг от друга.
- Присыпьте землей, слегка уплотните и увлажните.
Создание условий: Накройте стаканчики пленкой или стеклом, обеспечив парниковый эффект. Поддерживайте температуру +20–25 °C.
Полезные советы по уходу за рассадой
- Поливайте умеренно, избегая застоя воды.
- Обеспечьте хорошую освещенность: при недостатке света используйте фитолампы.
- Закаливайте рассаду перед пересадкой, постепенно приучая растения к открытому воздуху.
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