Секрет нежного болгарского перца: для чего обдавать овощ кипятком

Этот простой лайфхак сделает ваши кулинарные шедевры вкуснее и легче в приготовлении.

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Как кипяток улучшает вкус и текстуру перца / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые ответы на вопросы:

Почему без кипятка во время фаршировки перца не обойтись

Как обдать болгарский перец кипятком правильно

Опытные кулинары знают, что ошпаривание овощей кипятком перед приготовлением может значительно улучшить вкус и текстуру блюда.

Эта техника хорошо известна для помидоров или капусты, но мало кто догадывается, что ее можно успешно применить и к болгарскому перцу, особенно если вы планируете его фаршировать, рассказывает Главред со ссылкой на ТСН.

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Предварительное обдавание кипятком помогает сделать перец мягче, нежнее и ароматнее. Для этого вам понадобится лишь горячая вода и немного поваренной соли.

Как правильно обдать перец кипятком?

Налейте кипяченую воду в глубокую емкость и добавьте чайную ложку соли. Опустите перцы в воду на 5 минут. За это время овощи станут мягкими, эластичными и потеряют горечь. Их будет легче фаршировать, а вкус блюда станет более насыщенным.

Если же нужно снять кожуру с болгарского перца, оставьте его в кипятке на 10 минут. Овощ станет еще более нежным, а кожура легко отделится.

Этот простой лайфхак сделает ваши кулинарные шедевры еще вкуснее и легче в приготовлении.

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Что за блюдо - фаршированный перец? Фаршированный перец - блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни, пишет Википедия. Фаршированный перец готовится из очищенного от семян сладкого перца (часто сорта гогошар), который наполняется мясным фаршем (обычно говяжьим, а в азербайджанской кухне - бараньим), рисом и тертыми помидорами. Фаршированные перцы варятся вертикально в кастрюле с водой. В классическом рецепте, кроме собственно перцев с начинкой из рубленого мяса с рисом, в рецептуру входит соус. Блюдо готовится 1 час - 1 час 10 минут.

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