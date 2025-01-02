Секрет нежного болгарского перца: для чего обдавать овощ кипятком

Ключевые ответы на вопросы:
- Почему без кипятка во время фаршировки перца не обойтись
- Как обдать болгарский перец кипятком правильно
Опытные кулинары знают, что ошпаривание овощей кипятком перед приготовлением может значительно улучшить вкус и текстуру блюда.
Эта техника хорошо известна для помидоров или капусты, но мало кто догадывается, что ее можно успешно применить и к болгарскому перцу, особенно если вы планируете его фаршировать, рассказывает Главред со ссылкой на ТСН.
Предварительное обдавание кипятком помогает сделать перец мягче, нежнее и ароматнее. Для этого вам понадобится лишь горячая вода и немного поваренной соли.
Как правильно обдать перец кипятком?
- Налейте кипяченую воду в глубокую емкость и добавьте чайную ложку соли.
- Опустите перцы в воду на 5 минут.
- За это время овощи станут мягкими, эластичными и потеряют горечь. Их будет легче фаршировать, а вкус блюда станет более насыщенным.
Если же нужно снять кожуру с болгарского перца, оставьте его в кипятке на 10 минут. Овощ станет еще более нежным, а кожура легко отделится.
Этот простой лайфхак сделает ваши кулинарные шедевры еще вкуснее и легче в приготовлении.
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Что за блюдо - фаршированный перец?
Фаршированный перец - блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни, пишет Википедия.
Фаршированный перец готовится из очищенного от семян сладкого перца (часто сорта гогошар), который наполняется мясным фаршем (обычно говяжьим, а в азербайджанской кухне - бараньим), рисом и тертыми помидорами. Фаршированные перцы варятся вертикально в кастрюле с водой.
В классическом рецепте, кроме собственно перцев с начинкой из рубленого мяса с рисом, в рецептуру входит соус. Блюдо готовится 1 час - 1 час 10 минут.
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