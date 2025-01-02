Что делать, когда укачивает в машине: врач поделился чудодейственным способом

Врач объясняет, что причина укачивания заключается в "сбое мозговых сигналов".

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Основные ошибки при укачивании в дороге / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Как преодолеть "автомобильную болезнь"

Необычный способ борьбы с тошнотой с помощью очков без линз

Почему возникает проблема укачивания - что делать не следует

Чаще всего проблема укачивания возникает у детей, хотя взрослые тоже могут испытывать дискомфорт во время поездок на автомобиле, поезде или самолете.

Доктор Карана Раджа в своем TikTok рассказал о естественном способе борьбы с "автомобильной болезнью", который не требует медикаментов, пишет Главред.

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@dr.karanr Если вы страдаете от укачивания или укачивания в пути...этот хак с тошнотой на самом деле работает! ♬ оригинальный звук - Dr Karan Raj

По его словам, причина укачивания заключается в "сбое мозговых сигналов". Мозг получает противоречивые сигналы от органов чувств, из-за чего ощущение пространства путается, а это приводит к тошноте.

"Ваши глаза и ваши уши воспринимают разные сенсорные сигналы. Например, если вы находитесь в транспортном средстве, которое движется, будь то автомобиль, лодка или самолет, ваши уши и вестибулярный аппарат чувствуют движение, но глаза и тело видят внутреннюю среду относительно статичной", - добавил он.

Одним из интересных способов являются специальные очки без линз. Их оправа заполнена жидкостью, которая имитирует движущийся горизонт, помогая мозгу лучше адаптироваться к движению транспорта.

"Искусственное движение у линии глаз должно заставить глаза повторно синхронизировать свое чувство равновесия", - отметил медик.

Хотя этот метод подходит не всем, он стоит попытки.

Что следует делать при укачивании:

Избегать чтения, просмотра фильмов и пользования гаджетами.

Не смотреть на движущиеся объекты, например автомобили за окном.

Не есть тяжелой или острой пищи и не употреблять алкоголь перед поездкой.

Ранее также рассказывалось о других простых и проверенных методах, что делать, чтобы не укачивало в транспорте. Необходимо придерживаться советов по тренировке вестибулярного аппарата и правильного подхода к путешествиям.

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Чем известен врач Каран Радж? Британский врач Каран Радж получил широкую известность в сети благодаря своим познавательным роликам, в которых рассказывает о неизвестных и просто интересных фактах, связанных с человеческим здоровьем. На его аккаунт в Тик токе подписано 4,4 миллиона зрителей, а видео с лайфхаками и советами не только набирают большую популярность среди пользователей соцсети, но и часто обсуждаются зарубежными и отечественными СМИ, информирует Ukr.Media.

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