Что делать, когда укачивает в машине: врач поделился чудодейственным способом

О чем речь:
- Как преодолеть "автомобильную болезнь"
- Необычный способ борьбы с тошнотой с помощью очков без линз
- Почему возникает проблема укачивания - что делать не следует
Чаще всего проблема укачивания возникает у детей, хотя взрослые тоже могут испытывать дискомфорт во время поездок на автомобиле, поезде или самолете.
Доктор Карана Раджа в своем TikTok рассказал о естественном способе борьбы с "автомобильной болезнью", который не требует медикаментов, пишет Главред.
@dr.karanr
Если вы страдаете от укачивания или укачивания в пути...этот хак с тошнотой на самом деле работает!♬ оригинальный звук - Dr Karan Raj
По его словам, причина укачивания заключается в "сбое мозговых сигналов". Мозг получает противоречивые сигналы от органов чувств, из-за чего ощущение пространства путается, а это приводит к тошноте.
"Ваши глаза и ваши уши воспринимают разные сенсорные сигналы. Например, если вы находитесь в транспортном средстве, которое движется, будь то автомобиль, лодка или самолет, ваши уши и вестибулярный аппарат чувствуют движение, но глаза и тело видят внутреннюю среду относительно статичной", - добавил он.
Одним из интересных способов являются специальные очки без линз. Их оправа заполнена жидкостью, которая имитирует движущийся горизонт, помогая мозгу лучше адаптироваться к движению транспорта.
"Искусственное движение у линии глаз должно заставить глаза повторно синхронизировать свое чувство равновесия", - отметил медик.
Хотя этот метод подходит не всем, он стоит попытки.
Что следует делать при укачивании:
- Избегать чтения, просмотра фильмов и пользования гаджетами.
- Не смотреть на движущиеся объекты, например автомобили за окном.
- Не есть тяжелой или острой пищи и не употреблять алкоголь перед поездкой.
Ранее также рассказывалось о других простых и проверенных методах, что делать, чтобы не укачивало в транспорте. Необходимо придерживаться советов по тренировке вестибулярного аппарата и правильного подхода к путешествиям.
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Чем известен врач Каран Радж?
Британский врач Каран Радж получил широкую известность в сети благодаря своим познавательным роликам, в которых рассказывает о неизвестных и просто интересных фактах, связанных с человеческим здоровьем.
На его аккаунт в Тик токе подписано 4,4 миллиона зрителей, а видео с лайфхаками и советами не только набирают большую популярность среди пользователей соцсети, но и часто обсуждаются зарубежными и отечественными СМИ, информирует Ukr.Media.
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