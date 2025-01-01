Кто придумал название 'Селедка под шубой': как салат покорил кухни украинцев

Вкратце:
- Кто придумал рецепт салата
- Три легенды легендарной новогодней закуски
"Селедка под шубой" остается одним из самых любимых блюд украинцев, особенно на праздники. Его название, происхождение и популярность имеют интересную историю, рассказывает Главред со ссылкой на Униан.
Кто придумал "Селедку под шубой"?
Этот слоеный салат состоит из сельди, картофеля, моркови, свеклы, яиц и майонеза. Хотя классический рецепт известен всем, его вариации возникли еще в XIX веке. Похожие салаты появлялись в Норвегии, Германии и Великобритании.
Например, британцы называли свой салат с сельдью "шведским", добавляя пикули и яблоки. В Украине же популярность получил "Рыбный винегрет", который стал прародителем современного салата.
Три легенды о происхождении "Селедки под шубой"
- Первая легенда:"Бойкот и анафема". Купец Анастас Богомилов после Октябрьской революции создал салат с целью символически объединить классы общества. Сельдь символизировала пролетариат, овощи - крестьян, свекла - красную армию, а майонез - буржуазию. Название "ШУБА" объясняют как аббревиатуру "Шовинизма и Упадка Бойкот и Анафема".
- Вторая легенда:"Форель под шубой". Салат с форелью был создан поваром в 1883 году для коронации Александра III. Форель, символизировавшую Данию (родину жены императора), заменили на дешевую сельдь, чтобы блюдо стало доступнее.
- Третья легенда:"Рыбный винегрет с майонезом" В советские времена сельдь была одним из самых доступных продуктов, а майонез, который появился в продаже в 1960-х, начали добавлять в "Рыбный винегрет". Впоследствии слои салата выкладывали так, чтобы верхний свекольный слой украшали тертым белком, создавая "снежную шубку". Название упростилось до "Селедки под шубой", а блюдо завоевало сердца хозяек.
К слову, ранее рассказывалось об интересном рецепте. Речь идет о сельди под шубой в лаваше.
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