Хотя классический рецепт известен всем, его вариации возникли еще в XIX веке.

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Легенды и тайны культового салата / ua.depositphotos.com

Вкратце:

Кто придумал рецепт салата

Три легенды легендарной новогодней закуски

"Селедка под шубой" остается одним из самых любимых блюд украинцев, особенно на праздники. Его название, происхождение и популярность имеют интересную историю, рассказывает Главред со ссылкой на Униан.

Кто придумал "Селедку под шубой"?

Этот слоеный салат состоит из сельди, картофеля, моркови, свеклы, яиц и майонеза. Хотя классический рецепт известен всем, его вариации возникли еще в XIX веке. Похожие салаты появлялись в Норвегии, Германии и Великобритании.

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Например, британцы называли свой салат с сельдью "шведским", добавляя пикули и яблоки. В Украине же популярность получил "Рыбный винегрет", который стал прародителем современного салата.

Три легенды о происхождении "Селедки под шубой"

Первая легенда: "Бойкот и анафема". Купец Анастас Богомилов после Октябрьской революции создал салат с целью символически объединить классы общества. Сельдь символизировала пролетариат, овощи - крестьян, свекла - красную армию, а майонез - буржуазию. Название "ШУБА" объясняют как аббревиатуру "Шовинизма и Упадка Бойкот и Анафема".

Купец Анастас Богомилов после Октябрьской революции создал салат с целью символически объединить классы общества. Сельдь символизировала пролетариат, овощи - крестьян, свекла - красную армию, а майонез - буржуазию. Название "ШУБА" объясняют как аббревиатуру "Шовинизма и Упадка Бойкот и Анафема". Вторая легенда: "Форель под шубой". Салат с форелью был создан поваром в 1883 году для коронации Александра III. Форель, символизировавшую Данию (родину жены императора), заменили на дешевую сельдь, чтобы блюдо стало доступнее.

Салат с форелью был создан поваром в 1883 году для коронации Александра III. Форель, символизировавшую Данию (родину жены императора), заменили на дешевую сельдь, чтобы блюдо стало доступнее. Третья легенда: "Рыбный винегрет с майонезом" В советские времена сельдь была одним из самых доступных продуктов, а майонез, который появился в продаже в 1960-х, начали добавлять в "Рыбный винегрет". Впоследствии слои салата выкладывали так, чтобы верхний свекольный слой украшали тертым белком, создавая "снежную шубку". Название упростилось до "Селедки под шубой", а блюдо завоевало сердца хозяек.

К слову, ранее рассказывалось об интересном рецепте. Речь идет о сельди под шубой в лаваше.

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