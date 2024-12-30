Селедка под шубой в лаваше: гости будут в восторге от подачи салата

Вы узнаете:
- Что приготовить на новогодний стол
- Как оригинально подать традиционный салат с селедкой
Трудно представить новогодний стол без традиционного салата из сельди. Однако это блюдо можно подать несколько иначе, чем просто в тарелках. Главред убежден, что новая подача "Шубы" непременно удивит гостей.
Рецептом традиционного блюда, однако с новой подачей поделилась кулинарный блогер на Instagram-странице "thefoodhub.by ilona".
Чтобы приготовить "Шубу" в лаваше, вам понадобится:
- лаваш - 3 шт;
- морковь - 2 шт (средние);
- свекла - 1-2 шт;
- яйца - 2 шт;
- сельдь или слабосоленый лосось;
- майонез;
- соль, перец.
Сначала отварите овощи и яйца. Затем натрите все ингредиенты на терке, а сельдь нарежьте на средние куски.
Далее возьмите лаваш и начинайте смазывать майонезом. На первый "листочек" лаваша следует выложить тертую вареную свеклу. На второй - тертую вареную морковь.
Не забывайте каждый лаваш смазывать майонезом и добавлять соль в овощи, чтобы закуска не была пресной.
На третий слой выложите тертые вареные яйца.
После того, как выложили все ингредиенты, пробуйте скручивать закуску в рулет, оберните пленкой и отправьте в холодильник на 30-40 минут. Сверху выложите сельдь или любую другую рыбу.
Смотрите видео, как приготовить Сельдь под шубой в лаваше:
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thefoodhub.by_ilona - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На thefoodhub.by_ilona подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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