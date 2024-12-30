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Селедка под шубой в лаваше: гости будут в восторге от подачи салата

Марина Фурман
30 декабря 2024, 03:31
19
Вкусную закуску сможет повторить даже новичок.
Рецепт салата из лаваша
Как приготовить "Шубу" в лаваше / Коллаж: Главред, фото скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что приготовить на новогодний стол
  • Как оригинально подать традиционный салат с селедкой

Трудно представить новогодний стол без традиционного салата из сельди. Однако это блюдо можно подать несколько иначе, чем просто в тарелках. Главред убежден, что новая подача "Шубы" непременно удивит гостей.

Рецептом традиционного блюда, однако с новой подачей поделилась кулинарный блогер на Instagram-странице "thefoodhub.by ilona".

видео дня

Чтобы приготовить "Шубу" в лаваше, вам понадобится:

  • лаваш - 3 шт;
  • морковь - 2 шт (средние);
  • свекла - 1-2 шт;
  • яйца - 2 шт;
  • сельдь или слабосоленый лосось;
  • майонез;
  • соль, перец.

Сначала отварите овощи и яйца. Затем натрите все ингредиенты на терке, а сельдь нарежьте на средние куски.

Далее возьмите лаваш и начинайте смазывать майонезом. На первый "листочек" лаваша следует выложить тертую вареную свеклу. На второй - тертую вареную морковь.

Не забывайте каждый лаваш смазывать майонезом и добавлять соль в овощи, чтобы закуска не была пресной.

На третий слой выложите тертые вареные яйца.

После того, как выложили все ингредиенты, пробуйте скручивать закуску в рулет, оберните пленкой и отправьте в холодильник на 30-40 минут. Сверху выложите сельдь или любую другую рыбу.

Смотрите видео, как приготовить Сельдь под шубой в лаваше:

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Кто такая thefoodhub.by_ilona?

thefoodhub.by_ilona - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На thefoodhub.by_ilona подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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