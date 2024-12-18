Овощи больше не нужно варить: блогер поделилась новым рецептом салата "Шуба"

Кулинарный блогер показала интересный рецепт салата, который удивит любого гурмана.

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Как приготовить Селедку под шубой / Коллаж: Главред, фото скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как правильно готовить Селедку под шубой

Как долго нужно запекать овощи, в частности свеклу

Если вы не знаете, что добавить в праздничное меню, а новомодные рецепты салатов с морепродуктами вас не впечатляют, сделайте классическое блюдо - Селедка под шубой. Главред выяснил, как приготовить традиционное блюдо с запеченными овощами вместо вареных.

Популярный кулинарный блогер Ольга Матвей поделилась интересным рецептом салата, который удивит любого гурмана.

По ее словам, запеченные овощи будут сочными и мягкими, что сделает салат не только вкусным, но и очень легким.

Вам потребуется:

Картофель 6-7 шт;

морковь 3-4 шт;

свекла 4 больших шт;

майонез;

соль и перец;

лук 2 шт;

вода 100 мл;

уксус 9% 20-30 мл;

сахар 1 чайная ложка;

сельдь 150 гр.

Смотрите видео, как приготовить салат с запеченными овощами

Прежде всего овощи следует вымыть от грязи и высушить. Далее возьмите небольшой кусок фольги и заверните только свеклу. Другие овощи женщина рекомендует положить в форму для запекания с крышкой и немного подсолить. Отправьте корнеплоды в разогретый духовой шкаф на 200 градусов. Примерно через час - полтора, овощи будут готовы, только свекла будет запекаться дольше.

Далее нужно сварить яйца, после чего залейте холодной водой и оставьте остывать.

Пока запекаются овощи, займитесь селедкой. Если у вас целая рыбина, разработайте ее на филе, если остались крупные косточки - удалите их пальцами или пинцетом. Нарежьте сельдь кубиками и распределите ровным слоем по дну формы, в которой будете собирать салат.

Далее следует очистить овощи от кожуры, яйца от скорлупы. Дайте корнеплодам остыть полностью. Также блогер рекомендует замариновать лук, понадобится немного уксуса и чайная ложка сахара.

После этого начинайте формировать салат, дизайн можно выбрать на свой вкус.

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Что известно об Ольге Матвей Ольга Матвей - кулинарный блогер, которая готовит разнообразную выпечку. Также на канале женщины можно найти рецепты сладких, мясных и первых блюд. Кроме того, Ольга делится полезными советами по приготовлению консервации.

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