Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Овощи больше не нужно варить: блогер поделилась новым рецептом салата "Шуба"

Марина Фурман
18 декабря 2024, 03:31
19
Кулинарный блогер показала интересный рецепт салата, который удивит любого гурмана.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 120 минут
Порции Порции 6-7 порции
Кухня Кухня Европейская
Салат
Как приготовить Селедку под шубой / Коллаж: Главред, фото скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно готовить Селедку под шубой
  • Как долго нужно запекать овощи, в частности свеклу

Если вы не знаете, что добавить в праздничное меню, а новомодные рецепты салатов с морепродуктами вас не впечатляют, сделайте классическое блюдо - Селедка под шубой. Главред выяснил, как приготовить традиционное блюдо с запеченными овощами вместо вареных.

Популярный кулинарный блогер Ольга Матвей поделилась интересным рецептом салата, который удивит любого гурмана.

По ее словам, запеченные овощи будут сочными и мягкими, что сделает салат не только вкусным, но и очень легким.

Вам потребуется:

  • Картофель 6-7 шт;
  • морковь 3-4 шт;
  • свекла 4 больших шт;
  • майонез;
  • соль и перец;
  • лук 2 шт;
  • вода 100 мл;
  • уксус 9% 20-30 мл;
  • сахар 1 чайная ложка;
  • сельдь 150 гр.

Смотрите видео, как приготовить салат с запеченными овощами

Прежде всего овощи следует вымыть от грязи и высушить. Далее возьмите небольшой кусок фольги и заверните только свеклу. Другие овощи женщина рекомендует положить в форму для запекания с крышкой и немного подсолить. Отправьте корнеплоды в разогретый духовой шкаф на 200 градусов. Примерно через час - полтора, овощи будут готовы, только свекла будет запекаться дольше.

Далее нужно сварить яйца, после чего залейте холодной водой и оставьте остывать.

Пока запекаются овощи, займитесь селедкой. Если у вас целая рыбина, разработайте ее на филе, если остались крупные косточки - удалите их пальцами или пинцетом. Нарежьте сельдь кубиками и распределите ровным слоем по дну формы, в которой будете собирать салат.

Далее следует очистить овощи от кожуры, яйца от скорлупы. Дайте корнеплодам остыть полностью. Также блогер рекомендует замариновать лук, понадобится немного уксуса и чайная ложка сахара.

После этого начинайте формировать салат, дизайн можно выбрать на свой вкус.

Читайте также:

Что известно об Ольге Матвей

Ольга Матвей - кулинарный блогер, которая готовит разнообразную выпечку. Также на канале женщины можно найти рецепты сладких, мясных и первых блюд. Кроме того, Ольга делится полезными советами по приготовлению консервации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт рецепты рецепты на Новый год селедка под шубой
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Причастен к преступлениям": в США отреагировали на ликвидацию топ-генерала РФ

"Причастен к преступлениям": в США отреагировали на ликвидацию топ-генерала РФ

01:05Мир
Спецпредставитель Трампа приедет в Киев: СМИ узнали сроки и детали визита

Спецпредставитель Трампа приедет в Киев: СМИ узнали сроки и детали визита

23:48Мир
"РФ тянет резервы, Кураховское направление сыпется": неутешительные детали от военного

"РФ тянет резервы, Кураховское направление сыпется": неутешительные детали от военного

23:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда начнется перемирие между РФ и Украиной: названо условие

Когда начнется перемирие между РФ и Украиной: названо условие

Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видео

Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видео

В Москве найден мертвым муж Cедоковой: он оставил послание певице

В Москве найден мертвым муж Cедоковой: он оставил послание певице

Даже с днем рождения не поздравила: Цымбалюк и его девушка публично оборвали связь

Даже с днем рождения не поздравила: Цымбалюк и его девушка публично оборвали связь

Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

Последние новости

03:31

Овощи больше не нужно варить: блогер поделилась новым рецептом салата "Шуба"

03:00

Расширить фронт в Днепропетровскую область: Снегирев раскрыл новые "аппетиты" РФ

02:33

Судороги во время плавания в бассейне: причины и что делать

01:58

Кого из генералов могут ликвидировать следующим в РФ: названа новая цель

01:05

"Причастен к преступлениям": в США отреагировали на ликвидацию топ-генерала РФ

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
00:44

Германия может отправить миротворцев в Украину: названы условия

17 декабря, вторник
23:48

Спецпредставитель Трампа приедет в Киев: СМИ узнали сроки и детали визита

23:07

"РФ тянет резервы, Кураховское направление сыпется": неутешительные детали от военного

23:00

Какой ваш идеальный партнер: тест, который расскажет, кто вам нужен в отношениях

Реклама
22:52

Доллар второй день подряд бьет антирекорд: НБУ установил новый курс валют

22:37

"Наши пути немного разошлись": известная певица рассказала о своем браке

22:37

Наследие советских "хрущевок": почему в СССР стелили исключительно паркет

22:36

Миллионы для победы: как ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский поддерживают Украину актуально

21:59

Угроза захвата Днепропетровской области: в ВСУ предупредили о новых планах РФ

21:55

"В один день": Дмитрий Дикусар сообщил о страшной потере - детали

21:47

Бойцы ВСУ рискуют оказаться в окружении, РФ "срезает" Времовский выступ - DeepStateВидео

21:08

Выдохнуть с облегчением: Укрэнерго изменило решение - свет не будут выключать

20:57

"Германия готова": в Берлине прокомментировали введение миротворцев в Украину

20:46

Зеленский сделал громкое заявление о мире и прекращении боевых действий

20:16

Как убрать суперклей с кожи рук: способ, который быстро поможетВидео

Реклама
19:53

Мирные переговоры с РФ: у Зеленского назвали главное условие

19:50

Глаза на лоб от суммы: сколько Путин заплатил Ким Чен Ыну за солдат и вооружение

19:42

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

19:08

Графики отключения света возвращаются: какими будут ограничения 18 декабря

19:01

Почему Путин будет до последнего верить, что у него все идет по планумнение

18:56

Меган Маркл и принц Гарри показали новые фото своих детей

18:49

Зеленский сделал заявление о диалоге с Трампом и высмеял посредничество Орбана

18:47

Не США и не ЕС: стало известно, кто взял на себя военную поддержку Украины

18:20

Седокова устроила концерт и попала в больницу: профессионально рыдает

18:04

Корабль подал сигнал бедствия: третий танкер РФ за два дня попал в катастрофу

17:54

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманВидео

17:46

Россияне с северокорейцами третьи сутки штурмуют позиции на Курщине – Сырский

17:32

Придут беды и проблемы со здоровьем: что нельзя делать с ножом 18 декабря

17:03

"Просто отличная мишень": РФ не жалеет северокорейцев и бросает на "мясные штурмы"

16:51

Почти никогда не используют: для чего нужен крючок на дверце автомобиля

16:49

Два украинских фильма - в списке лучших картин года по версии киноинститута Британии

16:18

Чем убрать налет под ободком унитаза: простой, но очень эффективный способ

16:08

Никогда не подведут: эксперт определил лучших для защиты собакВидео

16:00

Не просто имя: почему слово "Таня" в Польше вызывает недоумение и даже смех

15:53

Назвал Путина военным преступником: Бойко вышел с заявлением после допроса в СБУ

Реклама
15:30

Как почистить сетку динамика на телефоне: простые лайфхаки работают на все 100

15:25

Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест: появился первый комментарий футболиста

15:13

НАПК не нашло у жены Жупанина подтверждений о легальности происхождения сотен тысяч долларов и евро актуально

15:00

Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

14:55

Украина может полностью закрыть небо от атак РФ: Зеленский объяснил, что нужно

14:46

Будут ли отменять в Киеве на Новый год комендантский час: сказали в КГВА

14:42

"Должен быть остановлен": Зеленский назвал одну из самых больших угроз для Украины

14:31

Военные КНДР странно реагируют на украинские дроны: в ЦПД объяснили причину

14:05

Предложения не было: в ОП прокомментировали идею Орбана по "рождественскому перемирию"

13:18

Расследование издевательств в 211 бригаде: подозрение получил командир воинской части

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять