Овощи больше не нужно варить: блогер поделилась новым рецептом салата "Шуба"

Вы узнаете:
- Как правильно готовить Селедку под шубой
- Как долго нужно запекать овощи, в частности свеклу
Если вы не знаете, что добавить в праздничное меню, а новомодные рецепты салатов с морепродуктами вас не впечатляют, сделайте классическое блюдо - Селедка под шубой. Главред выяснил, как приготовить традиционное блюдо с запеченными овощами вместо вареных.
Популярный кулинарный блогер Ольга Матвей поделилась интересным рецептом салата, который удивит любого гурмана.
По ее словам, запеченные овощи будут сочными и мягкими, что сделает салат не только вкусным, но и очень легким.
Вам потребуется:
- Картофель 6-7 шт;
- морковь 3-4 шт;
- свекла 4 больших шт;
- майонез;
- соль и перец;
- лук 2 шт;
- вода 100 мл;
- уксус 9% 20-30 мл;
- сахар 1 чайная ложка;
- сельдь 150 гр.
Смотрите видео, как приготовить салат с запеченными овощами
Прежде всего овощи следует вымыть от грязи и высушить. Далее возьмите небольшой кусок фольги и заверните только свеклу. Другие овощи женщина рекомендует положить в форму для запекания с крышкой и немного подсолить. Отправьте корнеплоды в разогретый духовой шкаф на 200 градусов. Примерно через час - полтора, овощи будут готовы, только свекла будет запекаться дольше.
Далее нужно сварить яйца, после чего залейте холодной водой и оставьте остывать.
Пока запекаются овощи, займитесь селедкой. Если у вас целая рыбина, разработайте ее на филе, если остались крупные косточки - удалите их пальцами или пинцетом. Нарежьте сельдь кубиками и распределите ровным слоем по дну формы, в которой будете собирать салат.
Далее следует очистить овощи от кожуры, яйца от скорлупы. Дайте корнеплодам остыть полностью. Также блогер рекомендует замариновать лук, понадобится немного уксуса и чайная ложка сахара.
После этого начинайте формировать салат, дизайн можно выбрать на свой вкус.
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Что известно об Ольге Матвей
Ольга Матвей - кулинарный блогер, которая готовит разнообразную выпечку. Также на канале женщины можно найти рецепты сладких, мясных и первых блюд. Кроме того, Ольга делится полезными советами по приготовлению консервации.
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