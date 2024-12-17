Селедка под шубой уже в прошлом: Клопотенко поделился новым рецептом салата

Получится интересный салат, который традиционно готовят в Литве на Новый год.

https://glavred.info/recipes/seledka-pod-shuboy-uzhe-v-proshlom-klopotenko-podelilsya-novym-receptom-salata-10622966.html Ссылка скопирована

Салат с селедкой и маринованными грибами / Коллаж: Главред, фото: klopotenko.com

Вы узнаете:

Чем заменить салат Сельдь под шубой

Как совместить консервированные грибы и филе сельди

Салат Селедка под шубой, или в народе "Шуба", уже не один год украшает новогодние столы. Главред предлагает отойти от шаблона и попробовать новый небанальный рецепт.

Шеф-повар Евгений Клопотенко показал рецепт салата с селедкой, маринованными опятами, фасолью и красным луком. Получится интересный салат, который традиционно готовят в Литве на Новый год.

видео дня

Клопотенко рекомендует выбрать малосольную сельдь, которая в сочетании с другими продуктами создаст идеальный нежный вкус. Можно выбрать целую рыбу, или же приобрести уже готовое филе сельди.

Маринованные опята идеально дополнят сельдь. Грибы нужно выбрать без выразительного уксусного вкуса. Что касается лука, то можно выбрать как белый, так и красный. Второй вид будет более нежный. Фасоль Клопотенко выбрал консервированную белую. Если у вас есть сырая, то вам надо ее заранее замочить минимум на 6 часов, а затем необходимо отварить и дать ей остыть.

Ингредиенты:

250 г филе сельди;

400 г маринованных опят;

250 г консервированной белой фасоли (или отварной);

1 красный лук;

5 веточек петрушки;

2 ст. л. душистого масла;

соль по вкусу.

Первым делом нарежьте 250 г филе сельди кусочками. Переложите в глубокую миску.

Выложите 400 г маринованных опят на дуршлаг и дождитесь, пока лишняя жидкость стечет. Затем добавьте их к сельди. В тарелку высыпайте фасоль. Нарежьте красный или белый лук перьями.

Ну и напоследок заправьте салат 2 ст. л. душистого масла, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы вкусы объединились.

Читайте также:

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред