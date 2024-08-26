Шуба отдыхает: новый салат "Сельдь под белой периной"

Предлагаем вам приготовить новый салат "Сельдь под белой периной" - быстрый, вкусный и аппетитный. Сочетание сельди и лука-порея получается просто изумительным.
"Сельдь под белой периной" - рецепт
Ингредиенты:
- 250-350 г слабосоленой сельди
- 1 небольшой лук-порей
- 5 вареных яиц
- 200 г твердого сыра
- майонез
- соль
- перец
- зелень для декора
На дно формы или же глубокой тарелки отправляем нарезанные кусочки филе сельди.
Лук-порей нарезаем полукольцами и посыпаем им сельдь.
Смазываем все майонезом.
Отваренные яйца натираем на терке, отправляем в форму, солим, перчим и смазываем майонезом.
Верх салата посыпаем натертым твердым сыром и украшаем зеленью.
Приятного аппетита!!!
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recepty_przepisy - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recepty_przepisy подписаны более 76 тысяч пользователей соцсети.
Смотрите видео, как готовить новый салат с сельдью:
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