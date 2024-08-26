Шуба отдыхает: новый салат "Сельдь под белой периной"

Рецепт отменного салата с сельдью, который станет настоящим фаворитом на вашем столе.

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Рецепт салата с сельдью / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, скрин instagram.com/recepty_przepisy/

Предлагаем вам приготовить новый салат "Сельдь под белой периной" - быстрый, вкусный и аппетитный. Сочетание сельди и лука-порея получается просто изумительным.

"Сельдь под белой периной" - рецепт

Ингредиенты:

250-350 г слабосоленой сельди

1 небольшой лук-порей

5 вареных яиц

200 г твердого сыра

майонез

соль

перец

зелень для декора

На дно формы или же глубокой тарелки отправляем нарезанные кусочки филе сельди.

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Лук-порей нарезаем полукольцами и посыпаем им сельдь.

Смазываем все майонезом.

Отваренные яйца натираем на терке, отправляем в форму, солим, перчим и смазываем майонезом.

Верх салата посыпаем натертым твердым сыром и украшаем зеленью.

Приятного аппетита!!!

Кто такая recepty_przepisy? recepty_przepisy - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recepty_przepisy подписаны более 76 тысяч пользователей соцсети.

Смотрите видео, как готовить новый салат с сельдью:

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