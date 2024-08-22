Больше не выбрасывайте: рецепт консервированных зеленых помидоров без стерилизации

Рецепт консервированных зеленых помидоров для разнообразия ваших заготовок на зиму.

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Консервированные зеленые помидоры - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Спелые помидоры вы точно уже консервировали, теперь же предлагаем вам попробовать приготовить зеленые. Частенько не все помидоры успевают доспеть и остается много зеленых, так вот теперь вы точно не будете их выбрасывать.

Консервированные зеленые помидоры - рецепт

Ингредиенты:

Помидоры – 3 кг

Морковь - 2 шт.

Чеснок - 1 головка

Петрушка - 1 пучок

Перец черный горошком

Соль

Сахар

Уксус 9%

Помидоры помойте и обрежьте хвостики, нашпигуйте их нарезанными зубчиками чеснока.

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Банки простерилизуйте, добавьте по несколько горошин черного перца, нарезанную петрушку, нарезанную морковь и помидоры.

Залейте банки кипятком, оставьте на 15 минут и слейте воду в кастрюлю.

Жидкость закипятите, залейте помидоры на 10 минут и слейте воду.

Еще раз доведите до кипения, добавьте в банки (1 литр) 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. уксуса.

Залейте банки кипятком, закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как приготовить зеленые помидоры:

Кто такая julia_krasa? julia_krasa - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На julia_krasa подписаны более 3 тысяч пользователей соцсети.

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