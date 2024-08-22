Больше не выбрасывайте: рецепт консервированных зеленых помидоров без стерилизации

Спелые помидоры вы точно уже консервировали, теперь же предлагаем вам попробовать приготовить зеленые. Частенько не все помидоры успевают доспеть и остается много зеленых, так вот теперь вы точно не будете их выбрасывать.
Консервированные зеленые помидоры - рецепт
Ингредиенты:
- Помидоры – 3 кг
- Морковь - 2 шт.
- Чеснок - 1 головка
- Петрушка - 1 пучок
- Перец черный горошком
- Соль
- Сахар
- Уксус 9%
Помидоры помойте и обрежьте хвостики, нашпигуйте их нарезанными зубчиками чеснока.
Банки простерилизуйте, добавьте по несколько горошин черного перца, нарезанную петрушку, нарезанную морковь и помидоры.
Залейте банки кипятком, оставьте на 15 минут и слейте воду в кастрюлю.
Жидкость закипятите, залейте помидоры на 10 минут и слейте воду.
Еще раз доведите до кипения, добавьте в банки (1 литр) 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. уксуса.
Залейте банки кипятком, закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как приготовить зеленые помидоры:
Кто такая julia_krasa?
julia_krasa - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На julia_krasa подписаны более 3 тысяч пользователей соцсети.
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