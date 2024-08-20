Только одна начинка: волшебный пирог, в котором тесто исчезает при выпечке

Осень уже не за горами, а это значит, что начинается сезон домашних пирогов с яблоками, поэтому предлагаем вам чудесный рецепт этой выпечки. Этот пирог не простой, поскольку состоит только из начинки, рекомендуем попробовать приготовить.
Яблочный пирог без теста – рецепт
Ингредиенты:
- яблоки 800 г
- яйца 3 шт.
- мука 70 г
- молоко 100 мл
- масло сливочное 20 г
- разрыхлитель 1 ч. л.
- сахар 50 г
- ванильный сахар или корица
Взбейте яйца в пышную массу, добавьте теплое молоко и растопленное масло.
В массу добавьте сахар, просеянную муку, ванильный сахар и разрыхлитель, все перемешайте.
Яблоки очистите от кожуры, нарежьте или же натрите на тонкие слайсы.
Форму застелите пергаментом, смажьте маслом и выкладываем слой яблок, сверху полейте частью теста. Проделайте так до окончания ингредиентов. Сверху пирог можно посыпать корицей и дополнительно положить несколько кусочков сливочного масла на верх.
Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 40 минут.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить влажный яблочный пирог:
Кто такая yuliia.senych?
yuliia.senych - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети.
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