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Только одна начинка: волшебный пирог, в котором тесто исчезает при выпечке

Элина Чигис
20 августа 2024, 21:33
74
Рецепт интересного влажного пирога с яблоками, который готовится очень быстро.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Пирог с яблоками
Пирог с яблоками / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/yuliia.senych/?hl=uk

Осень уже не за горами, а это значит, что начинается сезон домашних пирогов с яблоками, поэтому предлагаем вам чудесный рецепт этой выпечки. Этот пирог не простой, поскольку состоит только из начинки, рекомендуем попробовать приготовить.

Яблочный пирог без теста – рецепт

Ингредиенты:

  • яблоки 800 г
  • яйца 3 шт.
  • мука 70 г
  • молоко 100 мл
  • масло сливочное 20 г
  • разрыхлитель 1 ч. л.
  • сахар 50 г
  • ванильный сахар или корица

Взбейте яйца в пышную массу, добавьте теплое молоко и растопленное масло.

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В массу добавьте сахар, просеянную муку, ванильный сахар и разрыхлитель, все перемешайте.

Яблоки очистите от кожуры, нарежьте или же натрите на тонкие слайсы.

Форму застелите пергаментом, смажьте маслом и выкладываем слой яблок, сверху полейте частью теста. Проделайте так до окончания ингредиентов. Сверху пирог можно посыпать корицей и дополнительно положить несколько кусочков сливочного масла на верх.

Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 40 минут.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить влажный яблочный пирог:

Кто такая yuliia.senych?

yuliia.senych - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети.

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