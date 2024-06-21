Самый воздушный пирог с абрикосами - нереально простой рецепт

Сезон абрикос уже в разгаре, поэтому не упустите возможность испечь прекрасный ароматный летний пирог. Вам точно понравится готовить пирог по этому рецепту, ведь это так просто.
Воздушный пирог с абрикосами - рецепт
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 0,5 стакана сахара
- 1 стакан муки (250 мл)
- 100 г сливочного масла (комнатной температуры)
- щепотка соли
- 10 г ванили
- 500 г абрикосов
- 1 ч. л. разрыхлителя для теста
Сначала взбиваем яйца с сахаром в течении трех минут до белой пены.
Теперь добавляем к яйцам соль, мягкое сливочное масло, ваниль, перемешайте.
Разрыхлитель смешиваем с просеянной мукой и добавляем в общую массу. Все хорошо перемешиваем.
Форму для выпекания застилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом.
На пергамент выливаем тесто, аккуратно разравниваем его ложкой, сверху отправляем половинки абрикосов.
Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 35-40 минут.
Пирог можно посыпать сахарной пудрой при подаче. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить пирог с абрикосами:
Кто такая Twins Kitchen?
Twins Kitchen - популярные украинские кулинарные блогеры Карина и Виктория в YouTube. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд.
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