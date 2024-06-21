Самый воздушный пирог с абрикосами - нереально простой рецепт

Приготовьте на выходных идеальный воздушный пирог с абрикосами по проверенному рецепту.

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Пирог с абрикосами - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/photos/

Сезон абрикос уже в разгаре, поэтому не упустите возможность испечь прекрасный ароматный летний пирог. Вам точно понравится готовить пирог по этому рецепту, ведь это так просто.

Воздушный пирог с абрикосами - рецепт

Ингредиенты:

2 яйца

0,5 стакана сахара

1 стакан муки (250 мл)

100 г сливочного масла (комнатной температуры)

щепотка соли

10 г ванили

500 г абрикосов

1 ч. л. разрыхлителя для теста

Сначала взбиваем яйца с сахаром в течении трех минут до белой пены.

Теперь добавляем к яйцам соль, мягкое сливочное масло, ваниль, перемешайте.

Разрыхлитель смешиваем с просеянной мукой и добавляем в общую массу. Все хорошо перемешиваем.

Форму для выпекания застилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом.

На пергамент выливаем тесто, аккуратно разравниваем его ложкой, сверху отправляем половинки абрикосов.

Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 35-40 минут.

Пирог можно посыпать сахарной пудрой при подаче. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить пирог с абрикосами:

Кто такая Twins Kitchen? Twins Kitchen - популярные украинские кулинарные блогеры Карина и Виктория в YouTube. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд.

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