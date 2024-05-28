Нашли рецепт самого вкусного пирога с клубникой - тает во рту

Сезон клубники в самом разгаре, поэтому нужно успеть приготовить ягодный пирог из теста фило. Вы точно оцените рецепт такого пирога, ведь он не требует много сил и продуктов.
Пирог из теста фило и клубники "Гармошка" - быстрый рецепт
Ингредиенты:
Тесто фило – 1 уп.
Йогурт или сметана – 300 г
Сахар – 150 г
Яйца – 4 шт.
Клубника или другие ягоды – по вкусу
Тесто фило размораживаем, форму смазываем сливочным маслом.
Каждый лист теста складываем гармошкой и отправляем в форму.
В глубокой миске взбиваем яйца и сахар, затем добавляем сметану или же йогурт, и снова взбиваем.
Заливаем тесто приготовленной смесью, выкладываем ягоды и ставим в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут.
При подаче пирог можно посыпать сахарной пудрой или же дополнить шариком мороженного. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить пирог с клубникой:
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ask_edith - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На ask_edith подписаны более 15 тысяч пользователей соцсети.
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