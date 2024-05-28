Нашли рецепт самого вкусного пирога с клубникой - тает во рту

Очень легкий рецепт нежного пирога из теста фило с клубникой и аппетитной заливкой, который готовится на раз-два.

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Пирог "Гармошка" с клубникой рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/ask_edith/

Сезон клубники в самом разгаре, поэтому нужно успеть приготовить ягодный пирог из теста фило. Вы точно оцените рецепт такого пирога, ведь он не требует много сил и продуктов.

Пирог из теста фило и клубники "Гармошка" - быстрый рецепт

Ингредиенты:

Тесто фило – 1 уп.

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Йогурт или сметана – 300 г

Сахар – 150 г

Яйца – 4 шт.

Клубника или другие ягоды – по вкусу

Тесто фило размораживаем, форму смазываем сливочным маслом.

Каждый лист теста складываем гармошкой и отправляем в форму.

В глубокой миске взбиваем яйца и сахар, затем добавляем сметану или же йогурт, и снова взбиваем.

Заливаем тесто приготовленной смесью, выкладываем ягоды и ставим в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут.

При подаче пирог можно посыпать сахарной пудрой или же дополнить шариком мороженного. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить пирог с клубникой:

Кто такая ask_edith? ask_edith - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На ask_edith подписаны более 15 тысяч пользователей соцсети.

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