Торт родом из СССР "Битое стекло" напомнит вам детство - новый рецепт

Существует много рецептов торта "Битое стекло", сегодня же мы вам предлагаем особенный вариант, поскольку будем готовить его с шоколадным бисквитом. Такой десерт точно вернет вас на мгновение в детство!
Торт "Битое стекло" - новый рецепт
Ингредиенты:
Для бисквита:
яйца 2 шт.
сахар 65 г
мука 60 г
какао 20 г
разрыхлитель 1 ч.л.
молоко 40 мл
растительное масло 25 мл
Для желе:
желе 4 пачки
сметана 500 г
сахарная пудра 120 г
желатин 25 г
вода 130 мл
молоко 80 г
Сначала готовим бисквит. Для этого охлажденные яйца взбиваем с сахаром до пышной массы.
Просеиваем муку, добавляем к ней какао и разрыхлитель, перемешиваем. Эту смесь всыпаем во взбитые яйца и аккуратно все перемешиваем сверху-вниз.
Молоко смешиваем с растительным маслом и добавляем в тесте, аккуратно перемешиваем.
Выпекаем бисквит в застеленной пергаментом форме 15 минут при температуре 180 градусов.
Теперь готовим желе. Разводим три пачки желе по отдельности в половине количества воды, указанном на упаковке. Оставляем застывать.
Желатин заливаем водой и оставляем на пять минут. Сметану взбиваем с сахарной пудрой, добавляем сюда нарезанное на кубики желе.
Желатин разогреваем, добавляем молоко и вливаем в сметану. Все перемешиваем и выливаем на охлажденный бисквит, ставим в холодильник на 20 минут.
Сверху торт можно залить еще одной пачкой желе, оставляем на ночь и готово!
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить торт "Битое стекло":
Кто такая danilchenko_77?
danilchenko_77 - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На danilchenko_77 подписаны более 120 тысяч пользователей соцсети.
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