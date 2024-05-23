Торт родом из СССР "Битое стекло" напомнит вам детство - новый рецепт

Отличный рецепт всеми любимого торта "Битое стекло", с которым справится даже неопытная хозяйка.

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Торт "Битое стекло" новый рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Существует много рецептов торта "Битое стекло", сегодня же мы вам предлагаем особенный вариант, поскольку будем готовить его с шоколадным бисквитом. Такой десерт точно вернет вас на мгновение в детство!

Торт "Битое стекло" - новый рецепт

Ингредиенты:

Для бисквита:

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яйца 2 шт.

сахар 65 г

мука 60 г

какао 20 г

разрыхлитель 1 ч.л.

молоко 40 мл

растительное масло 25 мл

Для желе:

желе 4 пачки

сметана 500 г

сахарная пудра 120 г

желатин 25 г

вода 130 мл

молоко 80 г

Сначала готовим бисквит. Для этого охлажденные яйца взбиваем с сахаром до пышной массы.

Просеиваем муку, добавляем к ней какао и разрыхлитель, перемешиваем. Эту смесь всыпаем во взбитые яйца и аккуратно все перемешиваем сверху-вниз.

Молоко смешиваем с растительным маслом и добавляем в тесте, аккуратно перемешиваем.

Выпекаем бисквит в застеленной пергаментом форме 15 минут при температуре 180 градусов.

Теперь готовим желе. Разводим три пачки желе по отдельности в половине количества воды, указанном на упаковке. Оставляем застывать.

Желатин заливаем водой и оставляем на пять минут. Сметану взбиваем с сахарной пудрой, добавляем сюда нарезанное на кубики желе.

Желатин разогреваем, добавляем молоко и вливаем в сметану. Все перемешиваем и выливаем на охлажденный бисквит, ставим в холодильник на 20 минут.

Сверху торт можно залить еще одной пачкой желе, оставляем на ночь и готово!

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить торт "Битое стекло":

Кто такая danilchenko_77? danilchenko_77 - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На danilchenko_77 подписаны более 120 тысяч пользователей соцсети.

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