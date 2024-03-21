Коржи будут таять во рту: чем пропитать бисквит, чтобы торт был вкуснейшим

Пропитка делает бисквитные коржи сочными, мягкими и добавляет им невероятный вкус.

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Чем и когда нужно пропитывать бисквит / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Бисквит - достаточно простая сладкая выпечка, которая может стать основой для множества кондитерских изделий. Однако далеко не у каждой хозяйки бисквит получается пышным и сочным. Даже если вы пересушили его в духовке, коржи еще можно спасти. Для этого вам необходимо их хорошо пропитать. Известный украинский кондитер Лиза Глинская рассказала, чем можно пропитать готовые коржи и как это делать правильно.

Когда нужно пропитывать бисквит

Пропитка - это то, что делает бисквит сочным, нежным и ароматным. Даже слегка подсушенные коржи могут вновь стать мягкими, а ваш торт будет просто таять во рту.

Однако стоит помнить, что пропитывать коржи нужно не сразу. Им необходимо дать время "отлежаться". После выпекания коржи нужно обернуть пищевой пленкой и оставить на 5-7 часов. После этого бисквитные коржи можно начинать пропитывать.

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Помните, в пропитке не нуждаются такие бисквиты, как дакуаз, муале и брауни.

Чем можно пропитать бисквит

Существует множество видов пропитки. Самая базовая - это сахарный сироп. Его можно сделать из воды и обычного сахара с пропорциями 1:1. Такая пропитка универсальная и подойдет любому бисквиту.

Если вам хочется чего-то необычного, то воду можно заменить фруктовым или ягодным соком. Все зависит от того, какой именно торт вы готовите. Для торта с сырной начинкой или масляным кремом подойдет любая пропитка. Для шоколадного бисквита идеальной будет пропитка с кофейным сиропом и сиропом с какао, а также апельсинами.

Если вы хотите сделать торт с ягодами и фруктами, то лучше пропитать бисквит цитрусовым сиропом или сиропом с ягодным ликером. Для торта со сметанным кремом можно не использовать пропитку, так как этот крем сам по себе достаточно жидкий.

Как приготовить сироп для пропитки бисквита? Сироп для пропитки бисквита готовится очень просто. Для него понадобится вода или сок, а также сахар. Многие добавляют по вкусу алкогольные ликеры, кофе, какао. Главное помнить, что количество жидкости и сахара должны быть в пропорциях 1:1. Вам необходимо соединить все ингредиенты и довести их до кипения. Сахар обязательно должен раствориться. Если в составе есть алкоголь, то сироп можно прокипятить еще несколько минут. Если вы добавляли цедру, то сироп стоит процедить после закипания. Об этом рассказала кондитер Лиза Глинская.

Как правильно пропитать бисквит

После того как ваши бисквитные коржи уже остыли и настоялись, а ваш сироп для пропитки уже готов и также остыл, можно начинать процесс пропитки.

Идеально будет, если пропитывать коржи с помощью кисточки. Если у вас ее нет, то можно воспользоваться ложкой, но стоит быть осторожными, так как можно переборщить и тогда коржи слишком размокнут.

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