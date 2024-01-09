Невероятно простой рецепт: как приготовить вкуснейший сыр Филадельфия в домашних условиях

Домашний сыр Филадельфия станет идеальным дополнением к вашим закускам.

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Простой рецепт сыра Филадельфия / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

В каждом магазине можно найти сыр "Филадельфия". Стоит он немало, а использовать его можно в разных блюдах. Он становится прекрасным дополнением любой закуски и даже обычных блинчиков. Этот сыр добавляют в суши и даже в пиццу.

Оказывается, его можно приготовить дома и делается это очень легко. Приготовить сыр "Филадельфия" сможет даже школьник.

Что входит в состав сыра Филадельфия

Вам понадобится жирная сметана и йогурт. Лучше брать сметану с жирностью 30%. Йогурт подойдет самый обычный натуральный. Главное не использовать йогурт с различными вкусами и подсластителями.

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Если вы используете 500 мл сметаны, то вам понадобится 600 мл натурального йогурта, 0,5-1 ч.л. соли (по вкусу) и 1-2 ч.л. лимонного сока.

Как приготовить сыр Филадельфия в домашних условиях

Нужно выложить сметану в миску для заготовки. К ней стоит добавить йогурт. Все необходимо тщательно перемешать. После этого добавляем лимонный сок и соль.

Теперь вам понадобится глубокая миска или кастрюля, а также сито-друшлаг. Сито нужно поставить на емкость и застелить его марлей, сложенную в 3 слоя.

На марлю нужно выложить нашу сметанно-йогуртовую массу. Сверху на сыр стоит поставить пресс. Этот пресс можно сделать даже в домашних условиях - на сыр положить тарелку, а на тарелку поставить банку с водой. Под этим давлением из массы вытечет лишняя жидкость и она станет более густой.

Наш будущий сыр под прессом нужно поставить в холодильник. Оставить его нужно там на 12 часов. После этого выкладываем сыр из марли в мисочку и уже его можно использовать.

Если вы хотите добавить сыру особого вкуса, то на этапе заготовки можете добавить в массу травы.

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