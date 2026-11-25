Кушнер заявил о тупике в "территориальном вопросе", но нашёл, за что похвалить россиян.

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Кушнер разъяснил позиции Украины и РФ по поводу окончания войны / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Кушнер назвал Путина "гроссмейстером политики" и исторической фигурой

Путин якобы согласился не применять ядерное оружие в войне против Украины

У Украины есть шансы вступить в НАТО

Спецпредставитель США Джаред Кушнер, который недавно участвовал в переговорах в Кремле, назвал диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина "гроссмейстером политики" и "исторической фигурой". Он также похвалил российскую переговорную группу.

Об этом зять президента США Дональда Трампа заявил в интервью генеральному директору Axel Springer Матиасу Депфнеру, которое опубликовало издание The Telegraph.

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Кушнер рассказал, что на переговорах глава Кремля всегда подготовлен и подробно фиксирует все, что говорят американцы.

"Перед началом встреч президент Путин демонстрирует превосходную организованность. Можно одобрять его действия или нет, но он, безусловно, является гроссмейстером политики. Он - историческая фигура. Он всегда очень, очень хорошо подготовлен. Он очень вдумчивый. Во время наших бесед он делает много заметок, а затем передает информацию очень конкретно", - сказал Кушнер.

Чего, по словам Кушнера, хочет Путин

По словам спецпредставителя, глава Кремля якобы глубоко понимает затронутые вопросы и имеет по ним очень четкие взгляды. Кушнер считает, что Путин стремится не только к миру, но и хочет попытаться изменить отношения с Америкой и выяснить, возможен ли "новый старт".

В то же время американский переговорщик признал, что главный вопрос - условия такого мира. Его ответ приводит Clash Report со ссылкой на немецкие СМИ.

"Да, я думаю, что он говорит о мире, но вопрос всегда в том, на каких условиях", - отметил Кушнер.

Помимо самого Путина, спецпредставитель не скупился на комплименты и в адрес его окружения. Помощника диктатора Юрия Ушакова он назвал "фантастическим", а спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева - своим "невероятным другом".

На какие договоренности якобы пошел Путин

Кушнер также заявил, что российский диктатор якобы согласился не применять ядерное оружие в войне против Украины. Путин заверил Вашингтон, что не имеет таких намерений.

"Пока что Путин проявляет сдержанность... Он согласился не использовать ядерное оружие, а это, безусловно, очень важно", - подчеркнул Кушнер.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Есть ли у Украины шансы вступить в НАТО

Отдельно Кушнер прокомментировал шансы Украины на вступление в НАТО. Он отметил, что они есть, но подчеркнул, что в случае членства в Альянсе еще с 2008 года война против России могла бы разразиться раньше.

По его мнению, к нынешней войне РФ против Украины "привела череда недоразумений, ошибочных решений и просчетов, которых на протяжении многих лет допускали различные лидеры".

"Мы уже не можем ничего изменить, но можем попытаться извлечь из этого уроки", - заверил он.

Изменит ли Путин свою позицию на переговорах с США

Политический эксперт, профессор Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что Путин и Трамп ведут переговоры с самого начала второго срока американского президента.

"Путин и Трамп ведут переговоры с самого прихода Трампа к власти. Кульминацией стал Анкоридж: там вроде бы договорились, но оказалось, что не совсем", - подчеркнул специалист.

В то же время, по мнению эксперта, даже личные встречи лидеров не способны кардинально изменить ситуацию, пока ключевым камнем преткновения остается Донбасс.

"После этого всё находится в странном состоянии. Украина не хочет уходить из Донбасса, а Трамп якобы пообещал оказать давление - и снова пытается это сделать. От того, что Трамп и Путин встретятся, а рядом будет Си Цзиньпин, ситуация кардинально не изменится", - пояснил Розумный.

Джаред Кушнер - последние новости по теме

Как сообщал Главред, Кушнер стал героем обширного профиля Эндрю Райса в New York Magazine. По данным журналиста, Путин якобы предлагал ему совместную добычу нефти у Сахалина и поставки дизельного топлива в США в обмен на частичное снятие санкций. Кушнер отрицает, что вопрос о продаже энергетической компании, подпадающей под санкции, вообще поднимался.

Также Кремль пытался сыграть на семейной истории спецпосланника. Путин показал Кушнеру архивные документы о партизанском сопротивлении его деда во время Холокоста. Сам Кушнер воспринял это как "тонкий сигнал".

Во время ноябрьских переговоров в Москве не обошлось без курьезов. Путин рассказал американским переговорщикам анекдот, который раньше любил Виктор Янукович. Виткофф и Кушнер на шутку никак не отреагировали.

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