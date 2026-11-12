Путин на переговорах повторил анекдот Януковича: как отреагировали Уиткофф и Кушнер

Під час зустрічі в Кремлі російський диктатор спробував висміяти позицію європейських країн щодо війни.

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Путин удивил Виткоффа и Кушнера анекдотом Януковича / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые факты

Путин рассказал Кушнеру и Виткоффу анекдот Януковича о "деньгах из тумбочки"

Американские представители никак не отреагировали

Российский диктатор Владимир Путин во время переговоров со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером рассказал анекдот, который ранее использовал беглый экс-президент Украины Виктор Янукович. Американские представители не продемонстрировали никакой заметной реакции на рассказ российского лидера. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

видео дня

Путин использовал эту шутку, чтобы объяснить американским представителям своё видение отношений России с европейскими странами и их позиции по поводу войны в Украине.

"Конечно, совершенно бессмысленными и ни к чему не ведущими. У нас, знаете, есть очень старая шутка по этому поводу. Она не имеет никакой пространственной связи. Но, учитывая особенности сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, пригласили какого-то мошенника, построившего какие-то коттеджи под Киевом. Его спрашивают: - Где взял деньги? - В тумбочке. - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку? - Жена. - А откуда взяла жена? - Я ей дал. - А ты откуда взял? - Из тумбочки. Круг замкнулся. Вот так же и с европейцами. Это необычная постановка вопроса, но нам бы очень хотелось, чтобы... Вы, уважаемые господа, американская администрация в целом поработала с вашими европейскими союзниками, чтобы они наконец определились с вопросом, чего они хотят - мира или войны в Украине", - заявил Путин.

Сообщение в Telegram-канале Главред / Скриншот

Посмотреть полное видео с заявлением Путина можно по ссылке.

Реакция Виткоффа и Кушнера на анекдот о "тумбочке" / Скриншот

На обнародованном видео видно, что рассказ российского диктатора не вызвал заметных эмоций у Виткоффа и Кушнера. Американцы никак не отреагировали на услышанный анекдот.

Анекдот Януковича о "деньгах в тумбочке" - что известно

У этой истории есть украинское политическое прошлое. В ноябре 2013 года аналогичную шутку рассказывал тогдашний президент Украины Виктор Янукович во время общения с представителями украинских телеканалов.

Тогда он комментировал вопрос о бюджетных поступлениях и заявлял, что в бюджете Украины на 2014 год будут заложены реальные деньги. Для иллюстрации своей мысли Янукович привел историю о деньгах в тумбочке.

"Спрашивают жену: „Где ты берешь деньги?" Она отвечает: „В тумбочке". Ей говорят: „А кто кладет в тумбочку деньги?" Она отвечает: „Не знаю". Так откуда же ты берешь деньги?", - так пошутил беглый экс-президент Янукович, который заочно приговорен к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене

Переговоры с Виткоффом и Кушнером - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин во время переговоров в Кремле со спецпредставителями США Виткоффом и Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке Донецкой области. В то же время советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин скептически отреагировал на инициативу Владимира Путина организовать "гуманитарную миссию" в Константиновке в Донецкой области по сценарию ранее проведенной операции в оккупированных Олешках. Представитель Офиса президента напомнил, что под прикрытием предыдущего гуманитарного перемирия в Херсонской области российские войска ввели технику и провели ротацию своих подразделений, поэтому в Киеве сейчас изучают все детали нового предложения.

В ходе переговоров в Кремле Владимир Путин обсудил со спецпосланцами президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером параметры урегулирования войны, архитектуру безопасности в Европе, территориальные вопросы и предстоящий масштабный обмен пленными. Глава Кремля отметил сдвиг в гуманитарном направлении, а саму встречу с российской стороны также сопровождали его помощники Юрий Ушаков, Владимир Мединский и специальный представитель Кирилл Дмитриев. По итогам контактов Стив Виткофф объявил о достижении договоренностей о новом раунде трехсторонних консультаций и заверил, что проинформирует президента Украины Владимира Зеленского о результатах московской беседы.

Ранее, утром 12 ноября, самолет американских спецпосланников приземлился в московском аэропорту "Внуково", где их встретил Кирилл Дмитриев. Визит представителей США в Россию состоялся сразу после завершения двухдневных трехсторонних переговоров в Абу-Даби, на которых стороны изучали предложения по гарантиям безопасности и перспективам дальнейшего вовлечения европейских партнеров в переговорный процесс.

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