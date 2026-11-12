"Шахеды" атакуют бесшумно: "Флеш" предупредил о новой тактике российских ударов

"Шахеды" могут отключать реактивный двигатель перед ударом и лететь по инерции. "Флеш" также сообщил о полётах "Шахедов" на чрезвычайно малой высоте.

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Что известно о новой тактике российских ударов / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чём предупредил Флеш:

"Шахеды" могут атаковать практически бесшумно

Низкий полет затрудняет обнаружение дронов

Военных призвали учитывать новую тактику

Российские войска меняют подходы к применению ударных беспилотников, что создает дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

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По его словам, по военным каналам распространилась информация о якобы установке на российских беспилотниках дополнительных электрических двигателей. Однако эта версия не соответствует действительности. Эксперт обратил внимание на другой механизм, позволяющий уменьшить шум в завершающей части полёта.

"В группах ВСУ в "Сигнале" распространяется информация о дополнительном электрическом двигателе на "Шахеде" для бесшумного полёта. Такого двигателя нет, а вот что есть - это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом. Реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию для завершающей части полета в тишине", - сообщил он.

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Особое внимание специалист обратил на изменения в высоте полета российских беспилотников. Такой подход может затруднять работу украинских радиолокационных станций.

"Также в последнее время фиксируются попытки приближения к цели на чрезвычайно низких высотах там, где на пути "Шахеда" нет препятствий (чтобы наши РЛС их не видели)", - отметил Бескрестнов.

Эксперт предупредил, что из-за особенностей полёта беспилотник может появиться без предварительного обнаружения.

"Эти два фактора следует учитывать МВГ и другим. "Шахед" может появиться из ниоткуда", - подчеркнул Сергей Бескрестнов.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия планирует развернуть 20 баз для запуска дронов - об этом предупредил эксперт

Россия планирует увеличить количество площадок для запуска ударных беспилотников с 8 до 20, чтобы нарастить масштабы атак на Украину. В частности, оккупанты обустраивают новый объект в Миллерово Ростовской области, где готовят инфраструктуру для применения реактивных дронов. Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала.

На начальном этапе массового использования "Шахедов" у российской армии было около восьми основных локаций для запуска беспилотников. Среди них были Приморско-Ахтарск, Гвардейское и район мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Увеличение производственных мощностей заставило РФ пересмотреть потребности в стартовой инфраструктуре. По оценке Криволапа, россияне рассчитывали производить примерно 3000 реактивных беспилотников и ещё 2500 поршневых "Шахедов".

"Россияне пришли к выводу, что им нужно построить ещё около 12 дронопортов, чтобы довести количество этих пусковых площадок до 20. Чтобы иметь возможность диверсификации и обеспечить те объемы вооружения, которые они хотят по нам запускать", - пояснил эксперт.

Отдельно авиационный эксперт обратил внимание на то, что эти подсчёты не охватывают беспилотники-имитаторы "Гербер". Российская армия применяет их для создания ложных целей, разведки и создания помех.

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