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"Шахеды" атакуют бесшумно: "Флеш" предупредил о новой тактике российских ударов

Юрий Берендий
12 ноября 2026, 12:53
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"Шахеды" могут отключать реактивный двигатель перед ударом и лететь по инерции. "Флеш" также сообщил о полётах "Шахедов" на чрезвычайно малой высоте.

Что известно о новой тактике российских ударов
Что известно о новой тактике российских ударов / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чём предупредил Флеш:

  • "Шахеды" могут атаковать практически бесшумно
  • Низкий полет затрудняет обнаружение дронов
  • Военных призвали учитывать новую тактику

Российские войска меняют подходы к применению ударных беспилотников, что создает дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

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По его словам, по военным каналам распространилась информация о якобы установке на российских беспилотниках дополнительных электрических двигателей. Однако эта версия не соответствует действительности. Эксперт обратил внимание на другой механизм, позволяющий уменьшить шум в завершающей части полёта.

"В группах ВСУ в "Сигнале" распространяется информация о дополнительном электрическом двигателе на "Шахеде" для бесшумного полёта. Такого двигателя нет, а вот что есть - это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом. Реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию для завершающей части полета в тишине", - сообщил он.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Особое внимание специалист обратил на изменения в высоте полета российских беспилотников. Такой подход может затруднять работу украинских радиолокационных станций.

"Также в последнее время фиксируются попытки приближения к цели на чрезвычайно низких высотах там, где на пути "Шахеда" нет препятствий (чтобы наши РЛС их не видели)", - отметил Бескрестнов.

Эксперт предупредил, что из-за особенностей полёта беспилотник может появиться без предварительного обнаружения.

"Эти два фактора следует учитывать МВГ и другим. "Шахед" может появиться из ниоткуда", - подчеркнул Сергей Бескрестнов.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия планирует развернуть 20 баз для запуска дронов - об этом предупредил эксперт

Россия планирует увеличить количество площадок для запуска ударных беспилотников с 8 до 20, чтобы нарастить масштабы атак на Украину. В частности, оккупанты обустраивают новый объект в Миллерово Ростовской области, где готовят инфраструктуру для применения реактивных дронов. Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала.

На начальном этапе массового использования "Шахедов" у российской армии было около восьми основных локаций для запуска беспилотников. Среди них были Приморско-Ахтарск, Гвардейское и район мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Увеличение производственных мощностей заставило РФ пересмотреть потребности в стартовой инфраструктуре. По оценке Криволапа, россияне рассчитывали производить примерно 3000 реактивных беспилотников и ещё 2500 поршневых "Шахедов".

"Россияне пришли к выводу, что им нужно построить ещё около 12 дронопортов, чтобы довести количество этих пусковых площадок до 20. Чтобы иметь возможность диверсификации и обеспечить те объемы вооружения, которые они хотят по нам запускать", - пояснил эксперт.

Отдельно авиационный эксперт обратил внимание на то, что эти подсчёты не охватывают беспилотники-имитаторы "Гербер". Российская армия применяет их для создания ложных целей, разведки и создания помех.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее писал Главред, начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил о ночном комбинированном ударе по энергетической инфраструктуре и жилищному сектору региона. В результате атаки были обесточены населенные пункты в Ровенском и Сарненском районах, в частности город Костополь. По данным главы ОВА, объекты критической инфраструктуры оперативно перевели на резервное питание от генераторов.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, народный депутат Владимир Крейденко предупредил о риске транспортного разделения Киева на две части из-за системных ударов российских войск по столичным мостам. Для создания резервной логистики две понтонные переправы через Днепр планируется построить к февралю - началу марта 2027 года, чтобы обеспечить пропуск как минимум половины автомобильного потока. На реализацию этого проекта общей стоимостью 2,2 млрд грн из государственного бюджета уже выделено 1,2 млрд грн, а ещё 1 млрд грн должен выделить городской бюджет Киева.

Ранее, 9 ноября, начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил об утреннем ударе российских войск по складскому помещению в Одессе, о пожаре в котором сообщили в 09:46. В результате попадания в объект инфраструктуры, где хранились продукты питания, погибли три человека, ещё одна женщина получила тяжёлые ранения и находится в больнице в тяжёлом состоянии.

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