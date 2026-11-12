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Луковицы цветов советуют положить в холодильник – зачем и сколько держать

Руслана Заклинская
12 ноября 2026, 03:46
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Холодильник может стать неожиданным помощником в выращивании цветов.
Луковицы цветов советуют положить в холодильник – зачем и сколько держать
Какие луковицы нужно охлаждать / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Зачем охлаждать луковицы цветов в холодильнике
  • Сколько недель нужно держать различные луковицы на холоде
  • Какие еще растения нуждаются в холодной стратификации

Многие луковичные цветы нуждаются в периоде холода, чтобы весной хорошо развиваться и пышно цвести. Обычно они получают его естественным путем зимой, но садоводы могут воссоздать такие условия самостоятельно.

Главред выяснил, зачем класть луковицы в холодильник, сколько времени их охлаждать и какие растения нуждаются в такой подготовке.

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Зачем охлаждать луковицы цветов в холодильнике

Как пишет The Spruce, охлаждение позволяет выращивать весенние цветы в помещении в разное время года. Например, если правильно подготовить луковицы, можно получить цветы ко Дню святого Валентина или другой важной дате.

Большинству популярных луковичных цветов требуется период охлаждения для полноценного цветения. Без него растения могут развиваться хуже или не давать цветов.

Преподаватель садоводства в Университете Иллинойса Кен Джонсон объясняет, что для выращивания в помещении особенно хорошо подходят тюльпаны, нарциссы, гиацинты, виноградные гиацинты и крокусы.

Для этого луковицы можно положить в бумажный или сетчатый пакет и оставить в холодильнике на необходимый срок. Другой вариант - сначала посадить их в горшки, а затем охлаждать вместе с контейнерами.

По окончании холодного периода луковицы нужно перенести в теплое и хорошо освещенное место. Их можно высадить в почву или поставить в вазу с галькой и водой.

По словам эксперта, большинство таких цветов распускается примерно через 2–4 недели после того, как их достают из холодильника и переносят в тепло.

Сколько времени нужно охлаждать различные луковицы

Продолжительность охлаждения зависит от вида цветов. Поэтому перед подготовкой посадочного материала важно учесть потребности конкретного растения.

Кен Джонсон советует заранее рассчитать время, необходимое для охлаждения и последующего цветения. Например, если вы хотите получить цветы ко Дню святого Валентина, начинать подготовку луковиц нужно примерно в середине октября.

Рекомендуемые периоды охлаждения для популярных луковиц:

  • Тюльпаны - от 12 до 16 недель.
  • Нарциссы - от 10 до 14 недель.
  • Гиацинты - от 10 до 12 недель
  • Мускари - от 6 до 8 недель.
  • Кокусы - от 8 до 10 недель.
  • Пролески - от 10 до 12 недель.
  • Амариллис - не нужно охлаждать.

Важно учитывать, что не все луковичные растения нуждаются в холоде. Например, бумажные нарциссы и амариллисы можно выращивать без предварительного охлаждения.

По окончании периода подготовки луковицы переносят в теплое освещенное место. Их нужно регулярно поливать, пока цветы не завянут. В то же время эксперт предупреждает: большинство луковиц, которые использовались для выгонки, плохо цветут повторно. Поэтому после завершения цветения садоводы обычно отправляют их в компост.

Какие еще растения нуждаются в холодной стратификации

Холодная стратификация полезна не только для луковичных цветов. Некоторым растениям она помогает быстрее прорастать из семян. Для этого посадочный материал выдерживают в прохладной и влажной среде перед посевом.

Среди таких растений:

  • Молочай. Семена некоторых видов, в частности молочая обыкновенного и пурпурного, рекомендуется охлаждать в течение 3–6 недель. Их можно завернуть во влажное бумажное полотенце, положить в герметичный пакет и оставить в холодильнике.
  • Лаванда. Чтобы ускорить прорастание семян, их следует держать в прохладной и влажной среде примерно 2–4 недели.
  • Эхинацея пурпурная. Семена этого растения лучше прорастают после охлаждения в течение 2–4 недель.
  • Рудбекия. Для лучшего прорастания семена нуждаются примерно в четырёх неделях холодной стратификации.
  • Люпин. Семена многих местных видов нужно охлаждать около четырёх недель. Также эксперт советует слегка повредить их твёрдую оболочку, чтобы ускорить прорастание.

Холодильник может стать полезным помощником садовода. Правильно подобранный период охлаждения поможет подготовить луковицы к выгонке и улучшить прорастание семян некоторых цветов.

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Об источнике: The Spruce

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