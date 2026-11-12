Комнатные растения готовятся к зиме: какие изменения в уходе нельзя игнорировать

О чём вы узнаете:
- Почему осенью нужно сократить полив и подкормку
- Как защитить растения от сухого воздуха
- Где разместить вазоны зимой
С наступлением холодов комнатные растения нуждаются в меньшем количестве воды и питательных веществ. Сокращение светового дня и начало отопительного сезона меняют условия их роста, поэтому летний режим ухода может им навредить. Главред расскажет об этом подробнее.
Осенью стоит пересмотреть не только домашний гардероб, но и уход за комнатными растениями. Более короткие дни, меньшее количество естественного света и сухой воздух в доме влияют на их развитие. Как отмечает венгерское издание Meglepetés, одна из самых распространенных ошибок в этот период - продолжать поливать и подкармливать растения так же часто, как летом.
Почему осенью нужно изменить уход за растениями
Одно из главных правил ухода за комнатными растениями - учитывать сезонные изменения. Весной и летом большинство видов активно растет, поэтому нуждается в большем количестве воды и питательных веществ. Осенью рост многих растений замедляется, а значит, привычный режим полива и подкормки может привести к избытку влаги и удобрений.
Поэтому важно не ухаживать за растениями механически, а следить за их состоянием и потребностями.
Комнатным растениям требуется меньше удобрений
В тёплые месяцы регулярная подкормка помогает комнатным растениям развиваться. Однако с сокращением светового дня и уменьшением количества естественного освещения их рост замедляется. Из-за этого потребность в питательных веществах также снижается.
Избыток удобрений может накапливаться в почве и повреждать корни. Поэтому осенью стоит сократить частоту подкормок, а зимой для многих видов их можно полностью прекратить. В то же время всё зависит от конкретного растения и условий его содержания.
Особенно это касается комнатных растений, которые зимой находятся в состоянии покоя или почти не растут из-за недостатка света.
Среди растений, которым обычно не требуется регулярная зимняя подкормка:
- монстера;
- филодендрон;
- традесканция;
- сансевиерия;
- замиокулькас;
- драцена;
- фикус;
- юкка;
- суккуленты и кактусы, особенно при прохладной зимовке.
Для этих растений подкормку обычно прекращают в конце осени и возобновляют в конце зимы или весной, когда появляются признаки активного роста.
Видео о том, как спасти комнатные растения зимой, можно посмотреть здесь:
Чрезмерный полив может привести к загниванию корней
Еще одна распространенная осенняя ошибка - слишком частый полив. Из-за меньшего количества света и более низкой температуры растения медленнее усваивают воду из почвы. Если почва постоянно остается влажной, корни не получают достаточно воздуха, что может привести к их загниванию.
Поэтому не стоит поливать комнатные растения только по привычному графику. Сначала нужно проверить влажность почвы. Для этого достаточно прикоснуться пальцем к верхнему слою почвы. Если он еще влажный, полив лучше отложить.
Также важно убедиться, что в горшке есть дренажные отверстия, а в поддоне не застаивается вода.
Отопительный сезон меняет влажность воздуха
Когда в доме начинают работать радиаторы и другие обогреватели, воздух становится более сухим. Это может навредить растениям, которым требуется повышенная влажность. На листьях могут появляться коричневые края, а их кончики начинают подсыхать.
Чтобы уменьшить воздействие сухого воздуха, не стоит ставить горшки непосредственно возле радиаторов. Также можно использовать поддон с водой и галькой или керамзитом. Важно, чтобы дно горшка не касалось воды.
Еще один способ поддерживать комфортную влажность - бытовой увлажнитель воздуха. Он особенно полезен, если в доме есть несколько растений, которым требуется более влажная среда.
Осенью важно проверять растения на наличие вредителей
С началом отопительного сезона меняются и условия, в которых живут комнатные растения. В частности, сухой воздух может способствовать распространению паутинных клещей. Поэтому осенью стоит чаще осматривать листья, особенно с нижней стороны.
Небольшие пятнышки, паутина и необычные изменения окраски могут свидетельствовать о появлении вредителей. Если поражение обнаружено, растение желательно отделить от других и обработать соответствующим средством.
Регулярные осмотры помогут заметить проблему на ранней стадии и не допустить её распространения на другие вазоны.
Переставьте растения поближе к свету
Хотя осенью комнатным растениям обычно требуется меньше воды и удобрений, недостаток освещения может стать для них серьёзной проблемой. Из-за короткого светового дня даже привычное место у окна может оказаться недостаточно освещённым.
Признаками недостатка света могут быть вытянутые и слабые побеги, редеющая листва и замедление роста. В таком случае светолюбивые растения стоит переставить поближе к окну. Если естественного освещения недостаточно, можно воспользоваться специальной фитолампой.
Регулярно очищайте листья от пыли
Осенью и зимой важно также следить за чистотой листьев. Пыль, которая скапливается на их поверхности, препятствует нормальному поглощению света. В период короткого светового дня это особенно нежелательно.
Крупные листья монстеры, фикуса и сансевиерии можно осторожно протирать мягкой слегка влажной тканью. А вот опушенные и чувствительные листья, например у сенполии, лучше очищать мягкой кисточкой, не используя влажную тряпку.
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Об источнике: Meglepetes
Meglepetes - известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует легкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.
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