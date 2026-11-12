Комнатные растения готовятся к зиме: какие изменения в уходе нельзя игнорировать

Осенью комнатные растения нуждаются в меньшем количестве воды и удобрений. Как изменить режим полива, защитить вазоны от сухого воздуха и недостатка света?

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Уход за комнатными растениями / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Почему осенью нужно сократить полив и подкормку

Как защитить растения от сухого воздуха

Где разместить вазоны зимой

С наступлением холодов комнатные растения нуждаются в меньшем количестве воды и питательных веществ. Сокращение светового дня и начало отопительного сезона меняют условия их роста, поэтому летний режим ухода может им навредить. Главред расскажет об этом подробнее.

Осенью стоит пересмотреть не только домашний гардероб, но и уход за комнатными растениями. Более короткие дни, меньшее количество естественного света и сухой воздух в доме влияют на их развитие. Как отмечает венгерское издание Meglepetés, одна из самых распространенных ошибок в этот период - продолжать поливать и подкармливать растения так же часто, как летом.

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Почему осенью нужно изменить уход за растениями

Одно из главных правил ухода за комнатными растениями - учитывать сезонные изменения. Весной и летом большинство видов активно растет, поэтому нуждается в большем количестве воды и питательных веществ. Осенью рост многих растений замедляется, а значит, привычный режим полива и подкормки может привести к избытку влаги и удобрений.

Поэтому важно не ухаживать за растениями механически, а следить за их состоянием и потребностями.

Комнатным растениям требуется меньше удобрений

В тёплые месяцы регулярная подкормка помогает комнатным растениям развиваться. Однако с сокращением светового дня и уменьшением количества естественного освещения их рост замедляется. Из-за этого потребность в питательных веществах также снижается.

Избыток удобрений может накапливаться в почве и повреждать корни. Поэтому осенью стоит сократить частоту подкормок, а зимой для многих видов их можно полностью прекратить. В то же время всё зависит от конкретного растения и условий его содержания.

Особенно это касается комнатных растений, которые зимой находятся в состоянии покоя или почти не растут из-за недостатка света.

Среди растений, которым обычно не требуется регулярная зимняя подкормка:

монстера;

филодендрон;

традесканция;

сансевиерия;

замиокулькас;

драцена;

фикус;

юкка;

суккуленты и кактусы, особенно при прохладной зимовке.

Для этих растений подкормку обычно прекращают в конце осени и возобновляют в конце зимы или весной, когда появляются признаки активного роста.

Видео о том, как спасти комнатные растения зимой, можно посмотреть здесь:

Чрезмерный полив может привести к загниванию корней

Еще одна распространенная осенняя ошибка - слишком частый полив. Из-за меньшего количества света и более низкой температуры растения медленнее усваивают воду из почвы. Если почва постоянно остается влажной, корни не получают достаточно воздуха, что может привести к их загниванию.

Поэтому не стоит поливать комнатные растения только по привычному графику. Сначала нужно проверить влажность почвы. Для этого достаточно прикоснуться пальцем к верхнему слою почвы. Если он еще влажный, полив лучше отложить.

Также важно убедиться, что в горшке есть дренажные отверстия, а в поддоне не застаивается вода.

Отопительный сезон меняет влажность воздуха

Когда в доме начинают работать радиаторы и другие обогреватели, воздух становится более сухим. Это может навредить растениям, которым требуется повышенная влажность. На листьях могут появляться коричневые края, а их кончики начинают подсыхать.

Чтобы уменьшить воздействие сухого воздуха, не стоит ставить горшки непосредственно возле радиаторов. Также можно использовать поддон с водой и галькой или керамзитом. Важно, чтобы дно горшка не касалось воды.

Еще один способ поддерживать комфортную влажность - бытовой увлажнитель воздуха. Он особенно полезен, если в доме есть несколько растений, которым требуется более влажная среда.

Осенью важно проверять растения на наличие вредителей

С началом отопительного сезона меняются и условия, в которых живут комнатные растения. В частности, сухой воздух может способствовать распространению паутинных клещей. Поэтому осенью стоит чаще осматривать листья, особенно с нижней стороны.

Небольшие пятнышки, паутина и необычные изменения окраски могут свидетельствовать о появлении вредителей. Если поражение обнаружено, растение желательно отделить от других и обработать соответствующим средством.

Регулярные осмотры помогут заметить проблему на ранней стадии и не допустить её распространения на другие вазоны.

Переставьте растения поближе к свету

Хотя осенью комнатным растениям обычно требуется меньше воды и удобрений, недостаток освещения может стать для них серьёзной проблемой. Из-за короткого светового дня даже привычное место у окна может оказаться недостаточно освещённым.

Признаками недостатка света могут быть вытянутые и слабые побеги, редеющая листва и замедление роста. В таком случае светолюбивые растения стоит переставить поближе к окну. Если естественного освещения недостаточно, можно воспользоваться специальной фитолампой.

Регулярно очищайте листья от пыли

Осенью и зимой важно также следить за чистотой листьев. Пыль, которая скапливается на их поверхности, препятствует нормальному поглощению света. В период короткого светового дня это особенно нежелательно.

Крупные листья монстеры, фикуса и сансевиерии можно осторожно протирать мягкой слегка влажной тканью. А вот опушенные и чувствительные листья, например у сенполии, лучше очищать мягкой кисточкой, не используя влажную тряпку.

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Об источнике: Meglepetes Meglepetes - известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует легкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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