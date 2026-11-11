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У Путина сделали заявление об обмене территориями с Украиной и выдвинули ультиматум

Юрий Берендий
11 ноября 2026, 18:10
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Мединский заявил, что Москва не вернет захваченные территории и хочет подписать мирное соглашение исключительно на своих условиях.

У Путина сделали заявление об обмене территориями с Украиной и выдвинули ультиматум
У Путина после переговоров в ОАЭ назвали условие для мира - что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Мединский заявил, что Россия не согласится на обмен территориями
  • Мирное соглашение Москва хочет подписать только на своих условиях

В России отвергли возможность обмена территориями с Украиной и заявили, что мирное соглашение возможно только на условиях Москвы. Представитель Кремля также выдвинул идею создания новой системы безопасности в Европе, которую сравнил с Ялтинской конференцией. Об этом заявил помощник диктатора и военного преступника Путина, а также глава российской переговорной группы в Абу-Даби Владимир Мединский в комментарии российским пропагандистским СМИ.

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Согласится ли Россия на обмен территориями

Вопрос о возможном территориальном обмене поднимается в ходе переговорного процесса. Однако позиция российской стороны остается неизменной: Москва не рассматривает возвращение захваченных земель в качестве варианта договоренностей.

Мединский сослался на создание так называемой зоны безопасности вдоль российской границы после операции ВСУ в Курской области. По его словам, эта территория продолжает расширяться.

"Тема возможных обменов территориями периодически поднимается с разных сторон. Напомню историю. После вторжения Украины в Курскую область было принято решение - об этом наш президент (диктатор и военный преступник Путин, - ред.) говорил не раз - о создании зоны безопасности вдоль границы с Российской Федерацией. Сейчас эта зона довольно обширна, она расширяется и будет расширяться. Я не вижу никакой возможности обмена этими территориями. И опять же, как ярко было сказано нашим руководителям, там, где ступила нога нашего российского солдата, это наше", - цинично заявил Мединский.

На каких условиях Москва хочет мира

Отдельно представитель Кремля озвучил подход российских властей к возможным договоренностям. Он заявил, что Москва не собирается отступать от своих требований, а будущее соглашение связывает с победой России.

"Только тогда, когда мы победим и подпишем мирное соглашение на наших условиях", - ультимативно сказал Мединский.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Что Россия предлагает Европе

Еще одним пунктом российской позиции стала идея пересмотра архитектуры европейской безопасности. Мединский сравнил возможную модель с новой Ялтой и упомянул Хельсинкский заключительный акт 1975 года.

По его словам, такая система должна учитывать современные реалии и обеспечить долгосрочный мир в Европе.

"Задача заключается в другом, об этом мы говорили сегодня. Задача заключается в том, чтобы создать такую систему комплексной безопасности в Европе, которая станет новой современной Ялтой и основой. Которая будет пропитана духом Хельсинки 1975 года и будет соответствовать новым современным реалиям, которая будет справедливой", - заявил представитель Кремля.

В то же время Мединский признал, что дальнейший ход переговоров зависит не только от Москвы. Среди участников, чьи решения могут повлиять на процесс, он назвал Украину, США и Европу.

Возможен ли прорыв в переговорах до конца года

Белый дом будет пытаться до конца 2026 года достичь результата в переговорах о завершении войны в Украине, однако скорой договоренности ожидать не стоит. Из-за существенных расхождений между позициями Украины, России и Европы реальные изменения могут произойти не раньше весны. Об этом сообщил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

По оценке политолога, ближайший месяц может стать периодом активизации американской дипломатии. Вашингтон заинтересован в том, чтобы добиться конкретного результата ещё до конца года.

"Скорее всего, в течение ближайшего месяца Белый дом будет прилагать максимум усилий, чтобы хотя бы до конца года достичь определенного результата в переговорном процессе", - отметил эксперт.

В то же время перспективы скорого завершения переговоров остаются ограниченными из-за противоречий между участниками процесса. Золотарев считает, что ожидания быстрого прогресса не соответствуют реальной ситуации.

"Но это фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью: слишком много препятствий - и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Поэтому если что-то и изменится, то в лучшем случае ближе к весне, не раньше", – пояснил Золотарев.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров в Абу-Даби. Он подчеркнул, что трехсторонние переговоры были конструктивными и касались гуманитарных мер и гарантий безопасности. Согласно сообщению, в переговорах принимали участие Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что украинская делегация не обсуждала передачу оккупированных территорий. Источник отметил, что Украина отвергла американский план территориальных уступок в Донбассе. По данным, предложение предусматривало контроль Москвы над линией фронта в Донбассе без передачи городов, удерживаемых украинскими войсками.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о необходимости пересмотра архитектуры европейской безопасности. Он подчеркнул, что пересмотр системы безопасности должен стать предметом широкого международного обсуждения. По его словам, второй день переговоров длился не менее двух часов и касался архитектуры безопасности, гуманитарных вопросов и обмена пленными.

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О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года в Днепропетровске) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996–97), пишет Википедия.

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