Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В России бьют тревогу из-за гибели сразу трёх экипажей пилотов - что произошло

Юрий Берендий
11 ноября 2026, 17:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Среди возможных потерь называют Ка-52 и Ми-8, а причиной могли стать столкновения в воздухе или огонь собственной ПВО.
Что известно о последствиях атаки на Усть-Лугу
Что известно о последствиях атаки на Усть-Лугу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

  • Z-блогеры пишут о гибели семи летчиков из трёх экипажей
  • Среди вероятных потерь - вертолеты Ка-52 и Ми-8
  • Минобороны РФ официально не комментировало потери

Армия страны-агрессора РФ во время отражения ночной атаки дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области, вероятно, потеряла сразу три экипажа вертолетов - погибли семь военных. Об этом пишут российские СМИ и Z-блогеры, активно поддерживающие агрессивную войну РФ против Украины.

Как сообщил российский пропагандист и пилот ударного вертолета Ка-52 Алексей Земцов, ведущий канал "Воевода вещает", три опытных экипажа погибли именно во время отражения атаки на порт. "Никогда ещё защита нашего неба не обходилась так дорого за одну ночь. Царство Небесное погибшим экипажам!" - написал он.

видео дня
В России бьют тревогу из-за гибели сразу трёх экипажей пилотов — что произошло
/ Скриншот

Другой пропагандистский канал уточнил, какие именно машины могли быть потеряны.

"Сообщается, что во время отражения налета украинских дронов на Усть-Лугу в Ленинградской области был потерян вертолёт Ка-52 вместе с экипажем и, предположительно, еще Ми-8", – говорится в сообщении Z-канала "Военный осведомитель" в Telegram.

В России бьют тревогу из-за гибели сразу трёх экипажей пилотов — что произошло
/ Скриншот

Впоследствии авторы канала добавили, что, по некоторым данным, самолетов было три.

Что могло стать причиной потерь

Первым о возможных потерях российской авиации написал близкий к ВКС РФ блогер Илья Туманов, ведущий канал Fighterbomber. Обстоятельства он не уточнил.

"Сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов обошлась нам очень дорого. Очень, очень, очень дорого. Вечного полёта, братья..." - написал пропагандист.

В России бьют тревогу из-за гибели сразу трёх экипажей пилотов — что произошло
/ Скриншот

Официальных данных о причинах падения вертолетов нет. В "Военном осведомителе" рассматривают две версии.

"Информации о причинах нет - либо столкновение, либо дружественный огонь. Если второе, то взаимодействие авиации и ПВО, как и раньше, остается на очень низком уровне", - отметили в канале.

Минобороны России сообщение о потере вертолетов не комментировало.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ ещё днём писал о вероятной потере Ка-52 вместе с экипажем.

Вертолет Ка-52
Вертолет Ка-52 / Инфографика: Главред

Что известно об атаке на Усть-Лугу

Порт Усть-Луга – один из крупнейших российских портов на Балтийском море. Утром 11 ноября местные власти подвели итоги ночной атаки. "По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью было сбито 150 БПЛА противника. Целью атаки была портовая зона Усть-Луги в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram.

По данным OSINT-канала Astra, после атаки в порту горит северный производственно-технологический кластер комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата "Новатэк-Усть-Луга".

Сможет ли Украина и в дальнейшем пробивать российскую ПВО

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что даже самая мощная российская противовоздушная оборона не является непробиваемой.

"Украина показала, что у россиян, конечно, мощная система ПВО в Москве, но и её можно пробить. Далее под ударами окажутся энергетические объекты и газ", - подчеркнул специалист.

Говоря о следующих целях, эксперт обратил внимание на уязвимые места российской экономики, до которых уже могут дотянуться украинские удары.

"Украина уже готова наносить удары по очень уязвимым точкам России, что остановит функционирование российской экономики", - пояснил Загородний.

В то же время, оценивая арсенал дальнобойного оружия Украины, аналитик подчеркнул, что он постоянно расширяется.

"Первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие. Наши возможности растут. "Фламинго" летают, баллистика летает, дроны летают…", - подытожил эксперт.

Потери авиации РФ – новости

Как сообщал Главред, в ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Губернатор Александр Дрозденко заявил о 150 сбитых БПЛА и назвал портовую зону целью атаки. В результате попаданий вспыхнул пожар, трое работников получили травмы.

В конце октября в России жаловались на самую масштабную атаку дронов с начала войны. Минобороны РФ заявило о перехвате 1214 беспилотников в ночь на 29 октября. Только в направлении Москвы и области, по данным ведомства, летели 613 БПЛА.

Российская военная авиация и ранее несла потери вдали от линии фронта. 1 октября в Воронежской области РФ разбился военный вертолёт, погибли все трое членов экипажа. Тип вертолёта и обстоятельства катастрофы в сообщениях не раскрывались.

Читайте также:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине Санкт-Петербург ПВО Ми-8 Тарас Загородний Военный вертолет новости Украины Россия атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Переговоры были непростыми": Буданов рассказал, чего добилась Украина

"Переговоры были непростыми": Буданов рассказал, чего добилась Украина

18:26Политика
У Путина сделали заявление об обмене территориями с Украиной и выдвинули ультиматум

У Путина сделали заявление об обмене территориями с Украиной и выдвинули ультиматум

18:10Война
Посланцы Трампа летят к Путину с важной просьбой: на какое согласие рассчитывают США

Посланцы Трампа летят к Путину с важной просьбой: на какое согласие рассчитывают США

17:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Гороскоп на завтра, 12 ноября: Тельцам — праздник, Водолеям — ловушка

Гороскоп на завтра, 12 ноября: Тельцам — праздник, Водолеям — ловушка

Последние новости

18:34

Крысы могут быть совсем рядом: 8 признаков появления грызунов в доме

18:26

"Переговоры были непростыми": Буданов рассказал, чего добилась Украина

18:10

У Путина сделали заявление об обмене территориями с Украиной и выдвинули ультиматум

17:51

Особый шанс в ноябре: четыре знака зодиака смогут изменить свою жизнь

17:48

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
17:43

Посланцы Трампа летят к Путину с важной просьбой: на какое согласие рассчитывают США

17:43

В России бьют тревогу из-за гибели сразу трёх экипажей пилотов — что произошло

17:27

Взрывы в Омске не утихали несколько часов: под ударом оказался крупнейший НПЗ

17:22

Вступление Украины в ЕС могут отложить на 10 лет: что говорят дипломаты

Реклама
17:21

Что категорически нельзя сжигать в печи: 9 опасных материалов

16:58

"Пятый год жду": Илона Гвоздева обратилась к Зеленскому из-за отсутствия наград

16:55

Зачем водители кладут наполнитель для кошачьего туалета в багажник: зимний трюк

16:49

Россия предложила странам НАТО пакты о ненападении: что задумал Кремль

16:41

Пепел может заменить сразу несколько средств — как использовать его дома

16:39

Погода готовит резкий поворот: после дождей и снега в Украине потеплеет до +20 °C

16:34

Звезд "Великолепного века" не узнать: как выглядят Ибрагим и Хатидже сейчас

16:31

Как выбрать апельсин, чтобы он был сладким и сочным: простые советы

16:19

Почему 12 ноября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

16:15

Как защитить деревья после опадания листьев: агроном раскрыл правильную схему обработки

16:06

Переговоры в Абу-Даби принесли первый результат: Зеленский подвел итоги

Реклама
15:46

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

15:44

С чем носить пуховик зимой 2027: стилистка показала 5 модных образовВидео

15:36

"Это моя прямая обязанность": Оксана Билозир готова вернуться в политику

15:33

Странно, но гениально: почему британцы моют посуду в тазике, неожиданный ответВидео

15:24

Украину хотят разрезать по Днепру: какой приказ отдал Генштаб РФ и какие шансы у врага

15:23

В комнате холодно даже при закрытых окнах: простой тест поможет выяснить причину

15:15

Продолжает ли РФ требовать вывода украинских войск из Донбасса: что заявил Буданов

14:45

Кто может быть причастен к гибели Кузьмы Скрябина: версия Олега Скрипки

14:13

"Спасали меня и Анечку": врачи боролись за жизнь Сумской и ее дочери

14:01

Руководитель компании: Правительство строит новую трассу за 10 млрд грн, хотя до сих пор имеет миллиардные долги перед "Автострадой".

13:59

Переговоры в Абу-Даби завершились: основные итоги и заявления России, Украины и США

13:54

Не только холодильник: какой прибор незаметно потребляет много электроэнергии

13:45

Украина готовится испытать систему "Фрейя": Зеленский назвал сроки

13:38

Вместо освежителя воздуха: 4 комнатных растения с приятным запахом

13:31

"Вызвала заболевание": Потап нашел оправдание кисте Насти Каменских

13:26

Почему батарея остается холодной: что проверить перед вызовом мастераВидео

13:17

Как правильно хранить муку: распространённая ошибка может испортить все запасы

13:01

РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

12:59

Не 90 км/ч: исследование определило более экономичную скорость для автомобилей

12:55

Почему нельзя чокаться и в каком случае это неизбежно: правила этикета

Реклама
12:48

Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

12:42

Картофель не будет прорастать всю зиму: как ее хранят опытные хозяева

12:41

Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители

12:39

Почему нельзя вытирать сиденье унитаза туалетной бумагой: объяснение японцев

12:28

"Ни одной клетки силы": Наталья Могилевская голодала семь днейВидео

12:22

Возвращение к правилам "холодной войны": что Европа готова обсудить с РФ в Абу-Даби

12:05

Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

11:45

Китайский гороскоп на завтра, 12 ноября: Змеям - осмотрительность, Лошадям - команда

11:36

"77 – энергия жизни": Михаил Поплавский презентовал более 60 авторских книг и электронную библиотеку актуально

11:18

РФ атаковала энергетику в восьми областях: какие регионы остались без света

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять