В России бьют тревогу из-за гибели сразу трёх экипажей пилотов — что произошло

Среди возможных потерь называют Ка-52 и Ми-8, а причиной могли стать столкновения в воздухе или огонь собственной ПВО.

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Что известно о последствиях атаки на Усть-Лугу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

Z-блогеры пишут о гибели семи летчиков из трёх экипажей

Среди вероятных потерь - вертолеты Ка-52 и Ми-8

Минобороны РФ официально не комментировало потери

Армия страны-агрессора РФ во время отражения ночной атаки дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области, вероятно, потеряла сразу три экипажа вертолетов - погибли семь военных. Об этом пишут российские СМИ и Z-блогеры, активно поддерживающие агрессивную войну РФ против Украины.

Как сообщил российский пропагандист и пилот ударного вертолета Ка-52 Алексей Земцов, ведущий канал "Воевода вещает", три опытных экипажа погибли именно во время отражения атаки на порт. "Никогда ещё защита нашего неба не обходилась так дорого за одну ночь. Царство Небесное погибшим экипажам!" - написал он.

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Другой пропагандистский канал уточнил, какие именно машины могли быть потеряны.

"Сообщается, что во время отражения налета украинских дронов на Усть-Лугу в Ленинградской области был потерян вертолёт Ка-52 вместе с экипажем и, предположительно, еще Ми-8", – говорится в сообщении Z-канала "Военный осведомитель" в Telegram.

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Впоследствии авторы канала добавили, что, по некоторым данным, самолетов было три.

Что могло стать причиной потерь

Первым о возможных потерях российской авиации написал близкий к ВКС РФ блогер Илья Туманов, ведущий канал Fighterbomber. Обстоятельства он не уточнил.

"Сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов обошлась нам очень дорого. Очень, очень, очень дорого. Вечного полёта, братья..." - написал пропагандист.

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Официальных данных о причинах падения вертолетов нет. В "Военном осведомителе" рассматривают две версии.

"Информации о причинах нет - либо столкновение, либо дружественный огонь. Если второе, то взаимодействие авиации и ПВО, как и раньше, остается на очень низком уровне", - отметили в канале.

Минобороны России сообщение о потере вертолетов не комментировало.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ ещё днём писал о вероятной потере Ка-52 вместе с экипажем.

Вертолет Ка-52 / Инфографика: Главред

Что известно об атаке на Усть-Лугу

Порт Усть-Луга – один из крупнейших российских портов на Балтийском море. Утром 11 ноября местные власти подвели итоги ночной атаки. "По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью было сбито 150 БПЛА противника. Целью атаки была портовая зона Усть-Луги в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram.

По данным OSINT-канала Astra, после атаки в порту горит северный производственно-технологический кластер комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата "Новатэк-Усть-Луга".

Сможет ли Украина и в дальнейшем пробивать российскую ПВО

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что даже самая мощная российская противовоздушная оборона не является непробиваемой.

"Украина показала, что у россиян, конечно, мощная система ПВО в Москве, но и её можно пробить. Далее под ударами окажутся энергетические объекты и газ", - подчеркнул специалист.

Говоря о следующих целях, эксперт обратил внимание на уязвимые места российской экономики, до которых уже могут дотянуться украинские удары.

"Украина уже готова наносить удары по очень уязвимым точкам России, что остановит функционирование российской экономики", - пояснил Загородний.

В то же время, оценивая арсенал дальнобойного оружия Украины, аналитик подчеркнул, что он постоянно расширяется.

"Первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие. Наши возможности растут. "Фламинго" летают, баллистика летает, дроны летают…", - подытожил эксперт.

Потери авиации РФ – новости

Как сообщал Главред, в ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Губернатор Александр Дрозденко заявил о 150 сбитых БПЛА и назвал портовую зону целью атаки. В результате попаданий вспыхнул пожар, трое работников получили травмы.

В конце октября в России жаловались на самую масштабную атаку дронов с начала войны. Минобороны РФ заявило о перехвате 1214 беспилотников в ночь на 29 октября. Только в направлении Москвы и области, по данным ведомства, летели 613 БПЛА.

Российская военная авиация и ранее несла потери вдали от линии фронта. 1 октября в Воронежской области РФ разбился военный вертолёт, погибли все трое членов экипажа. Тип вертолёта и обстоятельства катастрофы в сообщениях не раскрывались.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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