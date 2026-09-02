Выборы начались с катастрофы: в РФ упал вертолет Ми-8 с бюллетенями и комиссией

Вертолёт Минобороны РФ упал на трассу на Сахалине с журналистами и членом избиркома на борту.

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Вертолёт Минобороны РФ разбился на трассе на Сахалине - что известно об аварии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые факты:

Вертолёт Минобороны РФ упал на трассу на Сахалине

На борту находились член избиркома и четверо журналистов

Вертолёт Ми-8 Минобороны РФ упал на проезжую часть в Долинском районе на юге Сахалина. На борту находились трое членов экипажа, представитель областной избирательной комиссии и четверо журналистов местных телеканалов. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной избирательной комиссии.

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Отмечается, что делегация возвращалась с мыса Терпения, где провела досрочные выборы в Госдуму для жителей труднодоступных территорий. Сохранились ли урны с бюллетенями, не сообщается.

При приближении к аэродрому "Сокол" вертолёт начал стремительно терять высоту.

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Падение Ми-8 в России / Скриншот

По версии областной избирательной комиссии, пилоту удалось посадить вертолёт на трассу, после чего он съехал в кювет.

"Благодаря профессионализму пилота удалось посадить вертолёт на проезжую часть, после чего он скатился в кювет. Пассажиры и члены экипажа отделались синяками и ссадинами, на проезжей части также нет жертв и разрушений", - говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время характер инцидента отличается от формулировок российских чиновников.

Ми-8 принадлежит авиазагону №11 из Хабаровска. Российское Минобороны предоставило воздушный транспорт для организации голосования в отдаленных районах Сахалина.

В настоящее время технические специалисты устанавливают причины аварии. По данным российской стороны, погибших и значительных разрушений в результате инцидента нет.

В то же время Z-блогер, близкий к Министерству обороны РФ, отметил, что причиной падения военного вертолета стала нехватка топлива.

"Причиной аварийной посадки Ми-8 стало самопроизвольное отключение обоих двигателей из-за полного исчерпания топлива. До аэродрома не долетели 5 км. Не хватило ведра керосина. После посадки вертолёт съехал с трассы, чтобы не столкнуться с автомобилями. А вот почему закончилось топливо, это уже покажет расследование. Здесь вариантов много", - указал Fighterbomber.

Пост Z-Блогера / Скриншот

Какова цель ударов по РФ - комментарий эксперта

Украина будет усиливать удары по России, что может ускорить топливный, продовольственный и экономический кризис в стране-агрессоре. Последствия уже выходят за пределы нефтяной отрасли и могут отразиться на сборе урожая, экспорте зерна и внутренних ценах. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас перестанут проводить обыски в оборонных компаниях (с обысками приходили в Fire Point, Vyriy, "Украинскую бронетехнику" и т. д.), ведь наша оборонная промышленность должна работать без каких-либо препятствий", - подчеркнул Загородний.

В то же время дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от масштабов украинского производства вооружений. Эксперт считает, что увеличение количества ударных средств позволит сильнее давить на российскую экономику.

"Украина нацелена сломить хребет России, хотя вслух об этом никто не говорит. Вслух - мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине", - заявил Загородний.

На этом фоне эксперт прогнозирует накопление системных проблем в российской экономике. Он сравнивает нынешние процессы с кризисными явлениями, которые предшествовали распаду Советского Союза.

"Украина ведет Россию к экономической катастрофе. Там уже происходит то же самое, что было в Советском Союзе перед распадом. Поэтому очень интересно, как в РФ переживут осень. А если интенсивность наших ударов возрастет, то будет интересно, как у них пройдет вторая половина августа. Посмотрим, распространится ли всё то, что сейчас происходит в Крыму, на Краснодарский край и другие регионы РФ. Ведь действия Украины ведут к хаосу в тылу РФ", - сказал Загородний.

Отдельно он обратил внимание на повторные атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его оценке, поврежденные предприятия все сложнее возвращать в строй, а восстановление всей инфраструктуры потребует значительного времени.

"Например, сейчас наносятся повторные удары по российским НПЗ, и ремонтировать их уже никто не будет. И даже если сейчас Россия прекратит войну, проблему с топливом она не решит. Потребуется не менее года, чтобы отремонтировать разрушенное, да и то при условии, что снимут санкции", - отметил эксперт.

По словам Загороднего, проблемы с топливом - лишь один из факторов, одновременно давящих на российскую экономику.

"И это лишь один фактор. Поэтому Россия движется к катастрофе, которая угрожает её целостности", - подчеркнул Загородний.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Потери российской авиации - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил об операции против российских вертолетов в глубоком тылу. Он отметил, что удар по вертолетам противника был нанесен на расстоянии более 150 километров от линии боевого столкновения. Операция состоялась 29 апреля и поразила вертолеты Ми-28 и Ми-17, которые находились на полевой площадке во время дозаправки.

До этого пропагандистские российские СМИ сообщили о потере боевого вертолета Ка-52. Сообщение о потере вертолета Ка-52 сопровождалось фотографией и упоминанием о вероятной гибели пилота. Место и причина потери вертолета на момент публикации оставались неизвестными.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о еще одном поражении российского вертолета дронами. Он опубликовал момент попадания дрона вблизи населённого пункта Вязовое в Белгородской области, где произошло событие.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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