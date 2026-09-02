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Работу Резерв+ восстановили, но есть важный нюанс: что заявили в Минобороны

Анна Ярославская
2 сентября 2026, 10:34
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Масштабный сбой в Резерв+ устранили. У некоторых граждан еще возможны сбои в работе приложения.
​Резерв+, мобилизация, блокпост
​Резерв+ снова работает / Коллаж: Главред, фото: УНИАН ​

Главное:

  • Минобороны восстановило работу Резерв+
  • Доступ открылся после технического сбоя
  • Для работы требуется обновить сервис

Работа приложения Резерв+ восстановлена. Чтобы использовать Резерв+, необходимо обновить приложение до последней версии в App Store или Google Play. Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины утром 2 сентября.

В ведомстве сообщили, что авторизация и функции приложения работают в обычном режиме после возобновления работы сервиса вечером 1 сентября.

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"Некоторые пользователи еще могут сталкиваться со сложностями. Завершаем работать над их устранением", - добавили в МО.

Работу Резерв+ восстановили, но есть важный нюанс: что заявили в Минобороны
"Резерв+ / Инфографика: Главред

Масштабный сбой в Резерв+

Как писал Главред, утром 1 сентября в приложении Резерв+ произошел масштабный сбой. Пользователи жаловались, что сервис не загружается и не позволяет обновить данные.

В Минобороны рассказали, что произошло с приложением:

  • Около 03:00 автоматически обновился сертификат безопасности Резерв+. Из-за настройки защиты предыдущая версия приложения не могла подключиться к системе.
  • Около 04:00 началась публикация обновленной версии Резерв+ с поправкой. В 06:30 обновление стало доступным в Google Play, в 07:46 - в App Store. После этого многие пользователи одновременно начали входить в приложение, из-за чего резко возросла нагрузка.
  • В 10:02 устранили проблему с чрезмерной нагрузкой и перезапустили системы, отвечающие за вход.

Что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

Военнообязанным украинцам следует заранее подготовиться к ситуациям, когда мобильное приложение "Резерв+" не работает из-за технических сбоев или отсутствия связи.

Как сообщила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии ТСН.ua, одним из самых простых способов избежать проблем при проверке документов является заблаговременная подготовка бумажного подтверждения военно-учетных данных.

"Однозначно нужно иметь при себе бумажную копию выписки из приложения "Резерв+". Такую копию важно обновлять хотя бы раз в неделю. А в идеале копия должна быть сформирована в тот день, когда проводится проверка документов. Это объясняется тем, что, например, может появиться уведомление о розыске. Например, неделю назад такого уведомления не было, а сейчас оно появилось", - отметила Анищенко.

Отсутствие возможности предъявить актуальные военно-учетные данные во время проверки документов может иметь серьезные последствия, вплоть до доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Мобилизация в Украине - новости

Как писал Главред, Украине необходимо призывать в ряды Сил обороны не менее 30 тысяч человек каждый месяц, чтобы сохранять нынешнюю ситуацию на фронте. Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что мобилизация женщин в Украине не планируется. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко призвал не распространять панику и опроверг слухи об изменениях в законодательстве о призыве. На сайте Кабинета Министров была зарегистрирована петиция №41/010515-26еп от 10 августа 2026 года с требованием ввести обязательную мобилизацию для женщин, которая на данный момент собрала лишь несколько голосов из 25 000, необходимых для рассмотрения.

Народный депутат Роман Костенко опроверг информацию о возможной отмене отсрочки от мобилизации для родителей троих и более детей. По его словам, соответствующих законодательных инициатив сейчас нет и в ближайшее время они не ожидаются.

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О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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