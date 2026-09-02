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"Шампанское" из бархатцев: необычный рецепт ароматного напитка

Анна Ярославская
2 сентября 2026, 03:38
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Цвет напитка будет зависеть от того, какие цветы использовать - желтые, оранжевые или красные.
Бархатцы
Квас из бархатцев - тренд соцсетей заменяет элитное шампанское / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Читайте в материале:

  • В соцсетях вирусится рецепт кваса из свежих цветков бархатцев
  • Напиток настаивается в банке с сахаром и лимонной кислотой
  • Через месяц выдержки квас превращается в домашнее шампанское

Пока сезон бархатцев в самом разгаре, в Сети набирает популярность необычный способ использовать эти яркие цветы - приготовить из них домашний квас, который через несколько месяцев превратится в невероятно вкусное "шампанское".

Рецепт активно обсуждают и распространяют в TikTok: пользователей привлекает не только необычный состав напитка, но и его красивый янтарный оттенок. К слову, цвет будет зависеть от того, какие цветы использовать - желтые, оранжевые или красные.

видео дня
Квас из бархатцев
Квас из бархатцев / скриншот

Как приготовить квас из бархатцев

Своим рецептом в соцсети TikTok поделилась пользователь Iryna_Kukhar.

Для приготовления понадобится всего несколько ингредиентов, а основу рецепта составляют обычные цветы бархатцев, сахар, лимонная кислота и вода.

Для трехлитровой банки понадобится:

  • 30 цветков бархатцев;
  • 300 г сахара;
  • 1 столовая ложка лимонной кислоты;
  • холодная вода.

Цветы бархатцев сложите в чистую трехлитровую банку. В рецепте их рекомендуют не мыть, поскольку на поверхности лепестков могут находиться природные дрожжи, необходимые для брожения.

Как приготовить квас из бархатцев
Как приготовить квас из бархатцев / скриншот

Добавьте сахар и лимонную кислоту, после чего залейте бархатцы холодной водой до верха банки. Все хорошо перемешайте.

Накройте банку крышкой и оставьте в теплом месте примерно на два дня. Напиток рекомендуется периодически перемешивать.

Через два дня квас нужно процедить через сито или марлю и разлить по пластиковым бутылкам. Перед тем как плотно закрыть бутылки, их слегка сжимают, чтобы выпустить лишний воздух.

Затем бутылки убирают в прохладное место - например, в холодильник или подвал. В рецепте рекомендуется хранить их в горизонтальном положении.

Воздух нужно обязательно выпустить
Воздух нужно обязательно выпустить / скриншот

Первые изменения во вкусе можно оценить примерно через две недели. Еще через несколько недель напиток станет более насыщенным и газированным - примерно через месяц квас должен хорошо "заиграть".

Видео о том, как приготовить "шампанское" из бархатцев, смотрите по ссылке.

Для такого рецепта стоит использовать только пищевые бархатцы, выращенные без обработки химическими препаратами. Не следует брать цветы из букетов или с клумб, где применялись средства защиты растений. Поскольку напиток проходит естественное брожение, важно также соблюдать чистоту посуды и не употреблять квас, если у него появился плесневый или явно неприятный запах.

Как писал Главред, если на огороде выросло слишком много острого перца, его можно быстро замариновать без консервации и стерилизации банок. Детальнее читайте в материале: Маринованный перец за 20 минут: рецепт острой закуски без консервации.

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Об источнике: TikTok Iryna_Kukhar

Блог Ирины Кухар посвящен кулинарии, домашним рецептам, заготовкам и полезным лайфхакам. В роликах акцентируется внимание на простых, доступных рецептах из натуральных ингредиентов.

На канале можно найти пошаговые эстетичные эстетичные видеоуроки с демонстрацией процесса приготовления, озвучкой на украинском языке и короткой текстовой инструкцией.

"Люблю готовить что-то новенькое", - говорит о себе Ирина.

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