"Шампанское" из бархатцев: необычный рецепт ароматного напитка

Читайте в материале:
- В соцсетях вирусится рецепт кваса из свежих цветков бархатцев
- Напиток настаивается в банке с сахаром и лимонной кислотой
- Через месяц выдержки квас превращается в домашнее шампанское
Пока сезон бархатцев в самом разгаре, в Сети набирает популярность необычный способ использовать эти яркие цветы - приготовить из них домашний квас, который через несколько месяцев превратится в невероятно вкусное "шампанское".
Рецепт активно обсуждают и распространяют в TikTok: пользователей привлекает не только необычный состав напитка, но и его красивый янтарный оттенок. К слову, цвет будет зависеть от того, какие цветы использовать - желтые, оранжевые или красные.
Как приготовить квас из бархатцев
Своим рецептом в соцсети TikTok поделилась пользователь Iryna_Kukhar.
Для приготовления понадобится всего несколько ингредиентов, а основу рецепта составляют обычные цветы бархатцев, сахар, лимонная кислота и вода.
Для трехлитровой банки понадобится:
- 30 цветков бархатцев;
- 300 г сахара;
- 1 столовая ложка лимонной кислоты;
- холодная вода.
Цветы бархатцев сложите в чистую трехлитровую банку. В рецепте их рекомендуют не мыть, поскольку на поверхности лепестков могут находиться природные дрожжи, необходимые для брожения.
Добавьте сахар и лимонную кислоту, после чего залейте бархатцы холодной водой до верха банки. Все хорошо перемешайте.
Накройте банку крышкой и оставьте в теплом месте примерно на два дня. Напиток рекомендуется периодически перемешивать.
Через два дня квас нужно процедить через сито или марлю и разлить по пластиковым бутылкам. Перед тем как плотно закрыть бутылки, их слегка сжимают, чтобы выпустить лишний воздух.
Затем бутылки убирают в прохладное место - например, в холодильник или подвал. В рецепте рекомендуется хранить их в горизонтальном положении.
Первые изменения во вкусе можно оценить примерно через две недели. Еще через несколько недель напиток станет более насыщенным и газированным - примерно через месяц квас должен хорошо "заиграть".
Видео о том, как приготовить "шампанское" из бархатцев, смотрите по ссылке.
Для такого рецепта стоит использовать только пищевые бархатцы, выращенные без обработки химическими препаратами. Не следует брать цветы из букетов или с клумб, где применялись средства защиты растений. Поскольку напиток проходит естественное брожение, важно также соблюдать чистоту посуды и не употреблять квас, если у него появился плесневый или явно неприятный запах.
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Об источнике: TikTok Iryna_Kukhar
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