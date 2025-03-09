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Зачем сажать бархатцы на огороде - невероятная польза цветов

Сергей Кущ
9 марта 2025, 20:29
19
Бархатцы – это не только декоративные, но и полезные цветы для огорода.
Зачем сажать бархатцы на огороде
Зачем сажать бархатцы на огороде / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как правильно сажать бархатцы на огороде
  • Чем полезны эти цветы

Бархатцы – это не только красивые цветы, но и настоящие защитники огорода. Их яркие лепестки украшают участок, а полезные свойства помогают улучшить состояние почвы и защитить растения от вредителей.

Главред узнал, какую пользу приносят бархатцы на огороде.

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Бархатцы как природный инсектицид

Одной из главных причин выращивания бархатцев является их способность отпугивать вредителей. Эти цветы выделяют фитонциды – природные вещества, которые помогают бороться с:

  • нематодами,
  • тлей,
  • белокрылкой,
  • колорадским жуком.

Высаживая бархатцы рядом с овощными культурами, можно значительно снизить количество вредителей на участке.

Улучшение почвы

Корни бархатцев выделяют вещества, способствующие обеззараживанию почвы. Они помогают бороться с грибковыми заболеваниями и предотвращают развитие патогенной микрофлоры. Особенно полезно высаживать бархатцы перед посадкой картофеля, томатов и клубники.

Привлечение полезных насекомых

Бархатцы привлекают пчел, шмелей и других опылителей, что способствует повышению урожайности растений. Это особенно важно для таких культур, как кабачки, тыква, огурцы и помидоры.

Компаньоны для овощных культур

Бархатцы отлично сочетаются с различными овощными и зелеными культурами. Они защищают от вредителей:

  • Томаты – отпугивают нематод и тлю.
  • Картофель – помогают в борьбе с колорадским жуком.
  • Капусту – защищают от капустной белянки.
  • Огурцы – способствуют привлечению опылителей.

Как правильно сажать бархатцы на огороде?

Чтобы максимально использовать пользу этих цветов, важно соблюдать несколько правил:

  1. Высаживайте бархатцы по периметру грядок – это поможет создать защитный барьер от вредителей.
  2. Сеять их можно в открытый грунт или рассадным способом – они неприхотливы и легко адаптируются к разным условиям.
  3. Размещайте их рядом с культурами, нуждающимися в защите – помидоры, картофель, капуста и клубника будут вам благодарны.
  4. После цветения можно закапывать бархатцы в почву – они улучшат ее структуру и обогатят полезными веществами.

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