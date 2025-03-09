Зачем сажать бархатцы на огороде - невероятная польза цветов

Бархатцы – это не только декоративные, но и полезные цветы для огорода.

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Зачем сажать бархатцы на огороде / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как правильно сажать бархатцы на огороде

Чем полезны эти цветы

Бархатцы – это не только красивые цветы, но и настоящие защитники огорода. Их яркие лепестки украшают участок, а полезные свойства помогают улучшить состояние почвы и защитить растения от вредителей.

Главред узнал, какую пользу приносят бархатцы на огороде.

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Бархатцы как природный инсектицид

Одной из главных причин выращивания бархатцев является их способность отпугивать вредителей. Эти цветы выделяют фитонциды – природные вещества, которые помогают бороться с:

нематодами,

тлей,

белокрылкой,

колорадским жуком.

Высаживая бархатцы рядом с овощными культурами, можно значительно снизить количество вредителей на участке.

Улучшение почвы

Корни бархатцев выделяют вещества, способствующие обеззараживанию почвы. Они помогают бороться с грибковыми заболеваниями и предотвращают развитие патогенной микрофлоры. Особенно полезно высаживать бархатцы перед посадкой картофеля, томатов и клубники.

Привлечение полезных насекомых

Бархатцы привлекают пчел, шмелей и других опылителей, что способствует повышению урожайности растений. Это особенно важно для таких культур, как кабачки, тыква, огурцы и помидоры.

Компаньоны для овощных культур

Бархатцы отлично сочетаются с различными овощными и зелеными культурами. Они защищают от вредителей:

Томаты – отпугивают нематод и тлю.

– отпугивают нематод и тлю. Картофель – помогают в борьбе с колорадским жуком.

– помогают в борьбе с колорадским жуком. Капусту – защищают от капустной белянки.

– защищают от капустной белянки. Огурцы – способствуют привлечению опылителей.

Как правильно сажать бархатцы на огороде?

Чтобы максимально использовать пользу этих цветов, важно соблюдать несколько правил:

Высаживайте бархатцы по периметру грядок – это поможет создать защитный барьер от вредителей. Сеять их можно в открытый грунт или рассадным способом – они неприхотливы и легко адаптируются к разным условиям. Размещайте их рядом с культурами, нуждающимися в защите – помидоры, картофель, капуста и клубника будут вам благодарны. После цветения можно закапывать бархатцы в почву – они улучшат ее структуру и обогатят полезными веществами.

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