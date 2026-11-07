От маринада до заправки: необычные способы использования огуречного рассола

Не спешите выливать рассол после огурцов. Он может послужить основой для маринада к мясу, стать дополнением к супам и салатам, а также содержит электролиты.

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Чем полезен рассол из маринованных огурцов / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Чем полезен рассол из квашеных огурцов

Почему его используют спортсмены

Как добавлять огуречный рассол в различные блюда

Рассол из маринованных или квашеных огурцов обычно выливают сразу после того, как овощи закончились. Однако эта жидкость может стать ценным ингредиентом на кухне. Её используют для маринования мяса, приготовления супов, соусов и салатных заправок. Кроме того, рассол содержит электролиты, а в случае естественного брожения - ещё и полезные бактерии. Главред расскажет подробнее.

В венгерском издании Blikk рассказали, чем может быть полезен огуречный рассол, почему его используют спортсмены и как применяют при приготовлении различных блюд. Оказывается, жидкость, которая остается в банке после огурцов, имеет немало кулинарных возможностей.

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Чем рассол из огурцов может быть полезен для организма

Рассол из ферментированных огурцов содержит соль, органические кислоты и другие вещества, образующиеся в процессе брожения. Если огурцы квасили естественным способом, без уксуса, в жидкости могут присутствовать молочнокислые бактерии. Они относятся к пробиотическим микроорганизмам и при определенных условиях могут поддерживать разнообразие кишечной микрофлоры и способствовать нормальному пищеварению.

Также рассол содержит натрий и другие электролиты, которые участвуют в регулировании водного баланса организма. Именно поэтому его иногда используют для восполнения жидкости и солей после интенсивных физических нагрузок. В то же время из-за высокого содержания натрия такой напиток подходит не всем, особенно людям, которым необходимо ограничивать потребление соли.

Иногда рассол используют и после употребления алкоголя. Его популярность как домашнего средства от похмелья объясняют содержанием электролитов, однако он не является лекарством и не устраняет причины похмелья. Чрезмерно полагаться на него не стоит.

Почему рассол предлагают спортсменам

Во время интенсивных тренировок и длительных спортивных соревнований организм теряет жидкость и электролиты с потом. Из-за этого могут возникать мышечные судороги, хотя их причины не ограничиваются лишь недостатком солей.

Рассол из огурцов привлек внимание спортсменов именно благодаря содержанию натрия. Его использовали, в частности, во время теннисного турнира US Open: напиток предлагали игрокам как один из вариантов поддержания электролитного баланса. В некоторых исследованиях также изучалось возможное влияние рассола на мышечные судороги, однако его эффективность не следует считать универсально доказанной.

Влияет ли рассол на состояние кожи, волос и ногтей

В рассоле могут содержаться небольшие количества витаминов и других веществ, оставшихся после ферментации или маринования овощей. Однако считать его значительным источником витамина C или средством для улучшения состояния кожи, волос и ногтей не стоит.

Для поддержания здоровья важнее сбалансированное питание, достаточное количество белка, витаминов и минералов. Рассол может быть лишь дополнительным ингредиентом рациона, а не заменой полноценных продуктов.

Как использовать огуречный рассол для маринования мяса

Одна из самых интересных кулинарных возможностей рассола - маринование мяса. Его кислотность и специи, оставшиеся после приготовления огурцов, помогают придать продукту более выразительный вкус.

Для этого мясо можно залить небольшим количеством рассола перед жаркой или запеканием и оставить мариноваться на некоторое время в холодильнике. Благодаря кислой среде вкус становится насыщеннее, а текстура некоторых кусков мяса может стать нежнее. Важно учитывать соленость жидкости и не добавлять слишком много соли в само мясо.

Такой способ приготовления популярен, в частности, в Польше, где огуречный рассол используют в качестве основы для маринадов.

Видео о том, как повторно использовать рассол от огурцов, можно посмотреть здесь:

Для каких блюд ещё подходит рассол из огурцов

Рассол можно добавлять не только к мясу. Он хорошо сочетается с ингредиентами, которым подходит кисловатый и пряный вкус. Например, небольшое количество этой жидкости может сделать заправку для овощного салата более интересной.

Также рассол используют при приготовлении супов и соусов. Его можно добавить в картофельный салат, чтобы придать блюду легкую кислинку, или использовать в качестве одного из компонентов заправки. В некоторых рецептах он дополняет вкус бульонов и других горячих блюд.

Главное - добавлять его постепенно, ведь рассол может быть очень соленым. Перед использованием также стоит убедиться, что он хранился надлежащим образом и не имеет признаков порчи.

Почему не стоит спешить выливать рассол после огурцов

Жидкость, остающаяся в банке после того, как огурцы закончились, может стать полноценным кулинарным ингредиентом. Её используют для маринования мяса, приготовления заправок, супов и соусов, а рассол из ферментированных овощей может содержать полезные молочнокислые бактерии.

Однако важно помнить, что свойства жидкости зависят от способа приготовления огурцов. Рассол из квашеных овощей и маринад с уксусом имеют разный состав, поэтому не стоит приписывать им одинаковые свойства. Кроме того, из-за высокого содержания соли употреблять такой напиток в больших количествах не рекомендуется.

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Об источнике: издание Blikk Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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