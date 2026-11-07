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На вершине Эйфелевой башни спрятана квартира - могут ли туда попасть туристы

Анна Косик
7 ноября 2026, 12:17
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Владельцу квартиры предлагали большие деньги, чтобы попасть в его дом. Однако он отказывал даже представителям элиты.
На вершине Эйфелевой башни спрятана квартира — могут ли туда попасть туристы
В тайную квартиру могли попасть лишь единицы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Что было внутри квартиры на вершине Эйфелевой башни
  • Кому Гюстав Эйфель отказал в аренде жилья
  • Могут ли туристы увидеть кабинет инженера

На верхнем этаже Эйфелевой башни уже более 130 лет существует частная квартира, которую Гюстав Эйфель обустроил для себя. Инженер отказывался сдавать её даже самым состоятельным парижанам.

Главред узнал, что сегодня туристы могут увидеть реконструкцию его кабинета только через стекло. Об этом сообщает Hamu és Gyémánt.

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Башню высотой 300 метров завершили к Всемирной выставке в Париже 1889 года, и она сразу стала инженерной сенсацией. В отличие от промышленного вида металлической конструкции, помещение на вершине имело уютный интерьер. Здесь были стены с узорчатыми обоями, деревянная мебель, мягкие кресла и пианино.

"Общая площадь помещения составляла около 100 квадратных метров. Однако значительную её часть занимали лестницы, лифты и техническое оборудование, поэтому для жизни оставалось гораздо меньше. Эйфель обустроил гостиную, кухню и ванную комнату, а вот спальни в квартире не было", - говорится в статье.

Как Эйфель принимал Эдисона на вершине башни

Квартира с видом на всю французскую столицу быстро заинтересовала парижскую элиту. По свидетельствам того времени, богачи предлагали немалые деньги хотя бы за одну ночь на вершине башни. Эйфель отклонял все такие предложения и использовал помещение как рабочий кабинет, место для научных экспериментов и приема избранных гостей.

Самым известным из них стал американский изобретатель Томас Эдисон. Он поднялся на вершину 10 сентября 1889 года во время Всемирной выставки и подарил Эйфелю фонограф модели Class M.

Устройство, способное записывать и воспроизводить звук, тогда считалось одной из самых интересных технических новинок. О подарке, предназначенном для личных покоев Эйфеля на вершине, ещё в сентябре 1889 года писала парижская англоязычная газета Galignani’s Messenger.

Можно ли попасть в квартиру Эйфеля

После смерти инженера в 1923 году помещение пустовало. Впоследствии, уже после Второй мировой войны, его начали использовать для установки телевизионной и телекоммуникационной антенны на шпиле башни.

Большинство оригинальных комнат до сих пор отведено под технические нужды. Однако на верхнем этаже воссоздали бывший кабинет Эйфеля со старинной мебелью. Восковые фигуры в нём воспроизводят встречу инженера с Эдисоном, а рядом стоит дочь Эйфеля Клер.

Внутрь посетителей не пускают из-за небольших размеров помещения. Впрочем, каждый обладатель билета на верхний уровень башни может рассмотреть кабинет через стеклянные окна.

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Об источнике: Hamu és Gyémánt

Популярный в Венгрии культурно-развлекательный и элитный журнал о стиле жизни. Он освещает темы искусства, дизайна, путешествий, гастрономии и публикует интервью с известными личностями.

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