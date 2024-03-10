Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 11 секунд найти Эйфелеву башню

Разгадайте веселую, но очень запутанную головоломку – нужно быстро найди Эйфелеву башню на картинке, где изображено множество других предметов.

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Найдите Эйфелеву башню за 11 секунд / Jagranjosh

Время от времени многие стремятся разнообразить свою повседневную деятельность. Чтобы немного развеяться, можно поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии тренируют концентрацию и позволяют весело провести время. На этот раз нам нужно найти Эйфелеву башню.

Головоломка от Jagranjosh не сложная, но запутанная. На картинке множество предметов, чтобы максимально запутать человека и помешать ему сконцентрироваться на поиске правильного ответа.

На картинке – большое количество разных предметов: от мобильных телефонов до автомобилей, обуви и одежды. Где-то среди них – наклейка с Эйфелевой башней, которую нам и предстоит найти.

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Дается лишь 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете правильный ответ / Jagranjosh

Не удалось найти Эйфелеву башню? Ловите подсказку: она чуть правее центра, правильный ответ обведен в кружочек.

Если нашли Эйфелеву башню, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти оленя за 7 секунд. Животное спряталось за деревьями, и отыскать его не просто.

Также можно разгадать головоломка для тех, у кого блестящее зрение. Нужно за 5 секунд найти особенную мышку. Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильный ответ.

А еще у нас есть для вас головоломка, где нужно за 6 секунд найти вора. На картинке местный житель и собака во дворе наблюдают за вором, который пытался пробраться в дом. Отыскать вора не сложно, нужно лишь внимательно смотреть на картинку.

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