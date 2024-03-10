Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 11 секунд найти Эйфелеву башню

Время от времени многие стремятся разнообразить свою повседневную деятельность. Чтобы немного развеяться, можно поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии тренируют концентрацию и позволяют весело провести время. На этот раз нам нужно найти Эйфелеву башню.
Головоломка от Jagranjosh не сложная, но запутанная. На картинке множество предметов, чтобы максимально запутать человека и помешать ему сконцентрироваться на поиске правильного ответа.
На картинке – большое количество разных предметов: от мобильных телефонов до автомобилей, обуви и одежды. Где-то среди них – наклейка с Эйфелевой башней, которую нам и предстоит найти.
Дается лишь 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти Эйфелеву башню? Ловите подсказку: она чуть правее центра, правильный ответ обведен в кружочек.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти оленя за 7 секунд. Животное спряталось за деревьями, и отыскать его не просто.
Также можно разгадать головоломка для тех, у кого блестящее зрение. Нужно за 5 секунд найти особенную мышку. Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильный ответ.
А еще у нас есть для вас головоломка, где нужно за 6 секунд найти вора. На картинке местный житель и собака во дворе наблюдают за вором, который пытался пробраться в дом. Отыскать вора не сложно, нужно лишь внимательно смотреть на картинку.
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