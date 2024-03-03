Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 5 секунд найти мышку

Разгадайте занимательную и очень веселую оптическую иллюзию – нужно быстро отыскать мышку, которая спряталась на картинке от вашего взгляда.

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Найдите мышку за 3 секунды / Jagranjosh

Привычную рутину и рабочие будни можно разбавить разгадкой головоломок. Оптические иллюзии помогают расслабиться, потренировать мозг и переключить внимание. На этот раз нам нужно найти на картинке особенную мышку.

Головоломка от Jagranjosh простая и веселая. Чтобы ее разгадать, не нужно обладать особыми навыками внимательности. Достаточно быстро осмотреть картинку и правильный ответ найдется сам собой.

На картинке – множество одинаковых мышек. Где-то среди них затаилась одна мышь, которая не похожа на других. Вот ее нам и предстоит найти.

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Дается лишь 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы быстро найдете мышку / Jagranjosh

Не удалось найти особенную мышку? Ловите подсказку: посмотрите на картинку чуть левее центра. Мышка, которая отличается от всех, именно там.

Если нашли мышку, у вас потрясающая ловкость / Jagranjosh

Может попробовать поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 11 секунд найти помидор. Среди вишен красного цвета отыскать овощ станет непростой задачей.

Кроме того, можно разгадать головоломку для тех, у кого блестящее зрение. Среди охотников и собак надо найти лису. Дается лишь 3 секунды для того, чтобы ее отыскать.

А еще у нас есть головоломка для внимательных и находчивых. На красной табличке белым изображено большое количество букв H. Задача – найти среди них букву N. На разгадку непростой оптической иллюзии дается 18 секунд.

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