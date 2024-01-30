Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 15 секунд найти лягушку

Разгадайте непростую головоломку, которая заставит вас задуматься – в комнате, где спит девочка, нужно отыскать затаившуюся зеленую лягушку.

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Найдите лягушку за 15 секунд / TimesNow

В свободное время, когда нужно переключить внимание и разнообразить повседневную деятельность, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют потренировать мозг и весело провести время. На этот раз нам нужно найти лягушку в спальне.

Головоломка TimesNow, на первый взгляд, очень непростая и разгадать ее трудно. Однако как только вы изучите картинку глазами, то поймете, что ответ на загадку прямо перед вами.

На картинке – девочка, которая спит в спальне. Она обнимает мишку, справа от нее лежат кукла, тетрадка, а в углу на шкафу ящик с другими игрушками. Ваша задача – найти, где же здесь лягушка. Она спряталась совсем близко.

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Смотрите внимательно, и вы найдете лягушку / TimesNow

Не удалось найти лягушку? Держите подсказку – она на картине, которая над кроватью девочки.

Если нашли лягушку, вы у вас великолепное зрение / TimesNow

Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать головоломку. Тренируйтесь и все у вас получится. Например, вы можете попробовать разгадать оптическую иллюзию, где надо за 4 секунды найти апельсин. Вам понадобится понять, чем отличается апельсин, который ищете, от всех остальных.

Также вы можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого блестящее зрение. Нужно за 7 секунд найти черепаху, которая прячется в парке. Она наблюдает, как люди проводят уборку.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение ястреба. Среди множества букв X на розовой таблице нужно найти Y. Решить задачку нужно всего за 4 секунды.

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